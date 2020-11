قلم S Pen یکی از مشخصه‌های جذاب گوشی‌های سری نوت سامسونگ بوده و هیچگاه در گوشی‌های سری S این شرکت شاهد حضور آن نبودیم. اما اینطور که به نظر می‌رسد، گلکسی S21 اولترا قرار است با پشتیبانی از قلم S Pen راهی بازار شود.

در سال ۲۰۱۱، از اولین گوشی سری نوت رونمایی شد. محصولی که قرار بود با پشتیبانی از قلم و نمایشگری بزرگ، به مانند یک دفترچه یادداشت دیجیتال عمل کند. از آن زمان تاکنون سامسونگ توانست با پیشرفته‌تر کردن قابلیت‌های قلم و همچنین خود گوشی‌های این سری، آن‌ها را به یکی از پرطرف‌دارترین پرچم‌داران دنیا تبدیل کند.

اما در سری پرچم‌دارهای این شرکت، شاهد حضور خانواده‌ی S نیز هستیم. محصولاتی که به نوعی پرچم‌دارهای اصلی غول کره‌ای به حساب می‌آیند اما از قلم پشتیبانی نمی‌کنند. حدودا ۹ سال است که قلم، یکی از بزرگ‌ترین نقاط تفاوت دو پرچم‌دار سامسونگ از یکدیگر بوده اما به نظر می‌رسد این شرکت قصد دارد با عرضه‌ی گلکسی S21 اولترا، یک سنت‌شکنی تاریخی داشته باشد.

با توجه به جدیدترین رندرهای منتشر شده از گلکسی S21 اولترا، به نظر می‌رسد این گوشی از قلم S Pen پشتیبانی می‌کند. البته این بدان معنا نیست که پشتیبانی از قلم منحصر به همین گوشی‌ است. با این حال با توجه به گفته‌های افشاگر معروف، Ice Universe، اینکه گلکسی S21 اولترا از S Pen پشتیبانی کند قطعی است.

گلکسی S21 احتمالا با هدفون گلکسی بادز Beyond درون جعبه راهی بازار می‌شود

اما اینطور که به نظر می‌رسد، قلم S Pen درون گوشی وجود ندارد. حتی گفته می‌شود شارژر هم قرار نیست به همراه گوشی‌های جدید سامسونگ عرضه شود که با توجه به تبلیغ‌های طعنه‌آمیز خطاب به اپل به خاطر همین موضوع، تا حدودی عجیب است. بنابراین اگر قرار باشد شارژر درون جعبه وجود نداشته باشد، اینکه شاهد حضور قلم در آن باشیم نیز دور از انتظار خواهد بود.

با این حال پشتیبانی از قلم یعنی کاربران می‌توانند به عنوان یک لوازم جانبی، آن را برای گوشی خود خریداری کنند. مشابه کاری که دارندگان برخی از تبلت‌ها انجام می‌دهند. اما مشکل اینجاست حتی اگر قلم نیز خریداری شود، اسلاتی خالی درون گوشی برای تعبیه‌ی آن وجود ندارد. بنابراین باید انتظار داشته باشیم شرکت برای نگه‌داری قلم به همراه گوشی، قاب‌های محافظ مخصوصی طراحی کند.

در این بین اما سوالی که پیش می‌آید، نوع قلم است. در واقع نمی‌دانیم آیا سامسونگ برای گلکسی S21 اولترا هم همان قلمی را که برای سری نوت ۲۰ استفاده کرده در نظر می‌گیرد یا اینکه نسخه‌ی متفاوتی را مد نظر دارد. برای مشخص شدن این موضوع باید تا هفته‌های آتی منتظر بمانیم اما به نظر می‌رسد به صورت کلی، صحت این خبر حتمی باشد.

تصویری از قاب محافظ گلکسی S21 منتشر شد

در حال حاضر در رابطه با گلکسی S21 اولترا خبرهای زیادی منتشر شده که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به پشتیبانی از نمایشگر با وضوح ۲K و رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز اشاره کرد که گفته می‌شود از فناوری LTPO نیز بهره می‌برد. یعنی با تنظیم خودکار رفرش‌ریت صفحه با توجه به محتوای مورد نظر، از مصرف بالای انرژی جلوگیری می‌کند.

همچنین این گوشی ظاهرا قرار است اولین گوشی سامسونگ باشد که هر چهار طرف نمایشگر آن، از حواشی یکسانی برخوردار هستند. این تقریبا اولین گوشی هوشمند اندرویدی هست که با چنین طراحی راهی بازار می‌شود. روی پنل پشتی این محصول شاهد حضور یک دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی خواهیم بود که گفته می‌شود نسل سوم سنسور ایزوسل (HM3) خواهد بود و تا ۱۲ درصد در جذب نور از سنسور نسل اول بکار رفته در S20 اولترا عملکرد بهتری دارد.

علاوه بر این، منبع تغذیه‌ی این گوشی را یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل می‌دهد (احتمالا) که از شارژر سریع ۴۵ واتی پشتیبانی می‌کند. هرچند به نظر می‌رسد شاهد حضور شارژری درون جعبه نباشیم. پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۵/اگزینوس ۲۱۰۰، ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی نیز از دیگر مشخصات این محصول به حساب می‌آیند.

گلکسی S21 اولترا در جریان رویداد آنپکد ۱۴ ژانویه (۲۵ دی ماه) رونمایی خواهد شد. همچنین به نظر می‌رسد ۱۵ روز بعد، یعنی در تاریخ ۲۹ ژانویه (۱۰ بهمن)، شاهد عرضه‌ی رسمی آن به بازار خواهیم بود.

گلکسی S21 اولترا احتمالا در وضوح +QHD از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کند

منبع: PhoneArena

The post گلکسی S21 اولترا با پشتیبانی از قلم S Pen راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala