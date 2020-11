اینطور که به نظر می‌رسد، اپل قصد ندارد تا نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱، از مدل جدید آیفون SE (آیفون SE 2021 یا SE 3) رونمایی کند.

آیفون SE در بین آیفون‌های اپل،‌ یکی از بهترین و محبوب‌ترین گوشی‌ها به حساب می‌آید. تاکنون دو گوشی از این سری راهی بازار شده که تقریبا از لحاظ ظاهر شبیه به یکدیگر هستند اما از لحاظ قابلیت‌های سخت‌افزاری تفاوت زیادی بین آن‌ها دیده می‌شود. با این حال هر دو گوشی توانستند فروش بسیار خوبی را در بازار داشته باشند.

موفقیت چشمگیر آیفون‌های SE اما باعث شده شایعاتی مبنی بر اینکه اپل قصد تولید نسل سوم این سری را دارد سر زبان‌ها بیفتد. اپل در سال‌های گذشته، گوشی‌های بسیار کمی را راهی بازار می‌کرد اما ظاهرا به این نتیجه رسیده که برای رقابت با اندرویدی‌ها، عرضه‌ی بیش از ۲ یا ۳ گوشی در هر سال نیاز است. اینطور شد که آیفون ۱۲ را در ۴ مدل راهی بازار کرد. بنابراین جای تعجبی ندارد اگر ببینیم یک گوشی میان‌رده هم هر سال به جمع پرچم‌داران این شرکت اضافه شود.

آیفون ۱۲ مینی در برابر آیفون SE 2020

اما اینطور که به نظر می‌رسد، تا نیمه‌ی اول سال میلادی آینده، شاهد رونمایی از آیفون SE 3 یا آیفون SE 2021 نخواهیم بود. مینگ‌چی ‌کو، یکی از تحلیل‌گران نام آشنای اپل چنین ادعایی را مطرح کرده که با توجه به سوابقی که از او سراغ داریم، به احتمال زیاد درست خواهد بود.

دلیل این اتفاق هم رقابت شدید بین تامین‌کنندگان قطعات اپل است. گفته می‌شود این شرکت‌ها در تولید قطعات مربوط به دوربین گوشی‌های سری آیفون ۱۳ با یکدیگر در رقابت هستند. همین رقابت باعث شده فرایند طراحی و تولید آیفون SE جدید که فعلا از نام‌ آن نیز به طور حتم مطلع نیستیم با مشکل مواجه شود.

در حال حاضر از این بابت که آیفون SE 2021 در نیمه‌ی دوم سال میلادی آینده و به همراه سری آیفون ۱۳ رونمایی خواهد شد یا خیر بی‌خبریم. اما معمولا این بازه‌ی زمانی برای رونمایی از پرچم‌داران جدید است و بسیار بعید خواهد بود اگر شرکت کوپرتینویی به همراه پرچم‌داران خود از یک گوشی میان‌رده هم رونمایی کند. با این حال باید منتظر ماند و دید طی ماه‌های آینده چه خبرهای بیشتری در این رابطه منتشر خواهد شد.

اطلاعات جدیدی از نسل بعدی آیفون SE و آیفون ۱۳ منتشر شد

