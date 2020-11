اپل با معرفی پرچم‌داران سری آیفون ۱۲ اعلام کرد پشتیبانی از حالت شب را که پیش‌تر فقط روی دوربین اصلی در دسترس بود، به دوربین‌های سلفی و فوق عریض نیز اضافه کرده. در رابطه با دوربین تله‌فوتوی آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس هیچ حرفی به میان نیامد و به نظر می‌رسد دلیل آن هم عدم پشتیبانی این سنسور از حالت شب بود.

شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند معمولا حالت شب را تنها برای دوربین اصلی در دسترس قرار می‌دهند. اگرچه برخی از این شرکت‌ها تصمیم گرفته‌اند دوربین‌های دیگر را هم به این قابلیت مجهز کنند اما فعلا چنین موضوعی همه‌گیر نشده. با این حال اپل یکی از شرکت‌هایی است که سه دوربین اصلی، فوق عریض و سلفی نماینده‌های جدید خود را به حالت شب مجهز کرده.

اپل در مراسم رونمایی از گوشی‌های خود به این نکته نیز اشاره کرد که دوربین تله‌فوتوی آیفون ۱۲ پرو مکس با پیشرفت محسوسی به نسبت قبل همراه بوده و می‌تواند ۲.۵ برابر بزرگ‌نمایی اپتیکال داشته باشد. اگرچه این شرکت در رابطه با پشتیبانی این لنز از حالت شب هیچ ادعایی مطرح نکرد اما بسیاری‌ها گمان کردند چون سه دوربین دیگر از این حالت پشتیبانی می‌کنند، احتمالا دوربین تله‌فوتو نیز توانایی عکاسی در حالت شب را خواهد داشت که ظاهرا اینگونه نیست.

درست مانند گوشی‌های آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس، آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس هم برای بزرگ‌نمایی در شب، به لنز اصلی خود وابسته هستند که می‌تواند تا ۲.۵ برابر به صورت دیجیتال زوم کند. البته این دوربین در شرایطی که نور کافی فراهم باشد، می‌تواند در شب عکاسی کند اما اگر میزان نور از یک حدی خاص کمتر باشد، گوشی از دوربین اصلی با بزرگ‌نمایی دیجیتال جهت عکاسی استفاده می‌کند.

دلیل اصلی این تفاوت، به خاطر سنسوری است که در آن‌ها بکار رفته. سنسور اصلی بزرگ‌تر از سنسوری است که برای بزرگ‌نمایی استفاده می‌شود. به همین خاطر است که بسیاری از گوشی‌ها از دوربین اصلی برای عکاسی در شب استفاده می‌کنند. حتی در آیفون ۷ پلاس هم که از دو دوربین بهره می‌برد شاهد این بودیم که در شب، از دوربین اصلی برای زوم در شب استفاده می‌شد و نه دوربین تله‌فوتو.

