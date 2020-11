گوشی تاشوی اپل احتمالا جایگزین آیپد مینی خواهد شد

به گزارش وب‌سایت AppleTrack، به نظر می‌رسد اولین گوشی تاشوی اپل در سال ۲۰۲۲ رونمایی و راهی بازار شده و گفته می‌شود بعد از این اتفاق، تولید آیپد مینی متوقف خواهد شد.

در حال حاضر، شرکت‌های زیادی در زمینه‌ی ساخت گوشی‌های هوشمند تاشو فعالیت نمی‌کنند. فعلا فقط سامسونگ و هواوی حضور فعالی در این بخش دارند؛ به‌خصوص سامسونگ که توانسته تعداد زیادی از این محصولات را راهی بازار کند و به نظر می‌رسد به‌خوبی توانسته توجه کاربران را به این سمت معطوف کند.

اما گزارشات جدید حاکی از آن است که بزرگ‌ترین رقیب سامسونگ یعنی اپل در حال کار روی یک گوشی تاشو است. اگر این خبر صحت داشته باشد، احتمالا باید سال ۲۰۲۲ شاهد رونمایی از آن باشیم. این تاریخی است که در گزارش اخیر پیرامون گوشی تاشوی اپل نیز به آن اشاره شده.

مدت زمان نسبتا زیادی است که می‌شنویم اپل قصد تولید یک محصول تاشو را دارد. حتی گفته می‌شود شرکت کوپرتینویی قصد دارد برای ساخت نمایشگر این محصولات با سامسونگ وارد همکاری شود. گوشی تاشو در محصولات اپل، چیزی بین آیفون و آیپد مینی خواهد بود. تقریبا همان نقشی که گوشی‌های تاشوی سامسونگ داشته و کاربر را از خرید یک تبلت مینی بی‌نیاز می‌کنند.

اما پیش‌تر شایعاتی منتشر شده بود مبنی براینکه گوشی تاشوی اپل در واقع یک آیفون نیست؛ بلکه آیپدی با قابلیت تاشوندگی است که از سیستم‌عامل iPadOS بهره می‌برد. بدین ترتیب اپل باید تغییراتی در سبد محصولات خود پدید آورده و یک محصول را از آن حذف کند که به نظر می‌رسد این قرعه به نام آیپد مینی خواهد افتاد. درست مانند سامسونگ که با توجه به شایعات، می‌خواهد تولید سری گلکسی نوت را به خاطر افزایش محبوبیت گوشی‌های تاشوی خود متوقف کند.

آیفون تاشو احتمالا با نمایشگر خود ترمیم راهی بازار می‌شود

مسلما این تصمیم اپل بسیار هوشمندانه خواهد بود. چرا که با ورود محصولات تاشو، کاربر هم می‌تواند یک گوشی و هم تبلت را به صورت همزمان در یک محصول داشته باشد. بنابراین طبیعی است در این بین، کاربران به خرید یک سری محصولات توجه کمتری نشان دهند. اگر اینطور که گفته می‌شود، نماینده‌ی تاشوی اپل یک آیپد باشد، باید آن را در حد و اندازه‌های آیپد مینی بدانیم. بنابراین طبیعی است اگر توقف آیپد مینی بعد از عرضه‌ی اولین گوشی تاشو از سوی اپل متوقف شود.

تا به این لحظه خبرهای زیادی در رابطه با این محصول منتشر نشده اما گفته می‌شود اپل قصد دارد آن را با حداقل ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم، ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی و قیمت پایه‌ی ۱۴۹۹ دلار، در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ (۱ آذر ۱۴۰۱) راهی بازار کند. با این حال باید این اطلاعات را در حد یک شایعه بدانیم چون به نظر می‌رسد اگر اپل بخواهد محصول تاشویی را راهی بازار کند، چنین قیمت پایینی را برای آن در نظر نگیرد.

با این حال این شرکت باید دیر یا زود دست بکار شده و یک محصول تاشو تولید کند. در غیر این صورت، مانند رتبه‌بندی بهترین سازندگان گوشی هوشمند، در بخش گوشی‌های تاشو هم پایین‌تر از سامسونگ قرار خواهد گرفت. چون غول کره‌ای حتی برای بهبود وضعیت سری گوشی‌های تاشوی خود، احتمالا می‌خواهد تولید پرچم‌دارن فوق‌العاده محبوب خود یعنی سری نوت را نیز متوقف کند.

حتی گفته می‌شود گوگل هم قصد دارد در آینده‌ای نزدیک از گوشی تاشوی پیکسل رونمایی کند که خب فعلا در رابطه با جزئیات آن هیچ اطلاعی در اختیار نداریم. در حال حاضر گوشی‌های تاشو با طراحی دو نمایشگر متصل به هم نیز راهی بازار شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به سرفیس دو مایکروسافت و ال‌جی V60 اشاره کرد. در واقع این مسیری است که علاقه و سلیقه‌ی مردم به سمت آن در حال حرکت است و اپل برای درخشیدن در این بخش باید در دسته‌ی اولین‌ها قرار داشته باشد.

جزئیات جدیدی از گوشی تاشو اپل منتشر شد

