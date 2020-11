اولین نسخه‌ی بتا از سیستم عامل iOS 14.3 که اپل در روز پنج‌شنبه آن را منتشر کرد شامل اطلاعاتی است که نشان می‌دهد اپل در حال توسعه‌ی «ایرتگز» (AirTags) است.

در این نسخه‌ی جدید از سیستم عامل iOS 14 کد‌ها و اطلاعاتی وجود دارند که خبر از یک لوازم جانبی برای اطلاع از محل وسایل گم شده می‌دهند که دارای فناوری ارتباطی بلوتوث و Ultra Wideband است. این اطلاعات بدست آمده مشابه اطلاعاتی هستند که قبل‌تر هم در نسخه‌های بتای این سیستم عامل در رابطه با این وسیله‌ی جدید منتشر شده بود.

این اطلاعات بدست آمده از سیستم عامل iOS 14.3 تأیید می‌کنند که اپل هم اکنون در حال توسعه‌ی ایرتگز است و این احتمال وجود دارد که به‌زودی شاهد رونمایی از آن خواهیم بود.

این اطلاعات جدید شامل فایل‌های ویدیوی و عکس‌های جدیدی هستند که به احتمال زیاد برای راهنمایی کاربران در هنگام راه‌ اندازی اولیه ایرتگز در سیستم عامل iOS قرار داده شده‌اند. علاوه‌بر این، یک قسمت مخفی در اپ Find My کشف شده است که برای لوازم جانبی مخصوص ردیابی وسایل مختلف مانند ایرتگز یا لوازم جانبی مشابه دیگر توسعه داده شده است.

این کد‌های بدست آمده همچنین نشان می‌دهند که اپل در ایرتگز از مکانیزم امنیتی خاصی مبتنی بر اپل ایدی استفاده کرده است. وجود این مکانیزیم امنیتی باعث می‌شود که در صورت گم شدن یک ایرتگز اشخاص دیگر نتوانند که از این ایرتگز گم شده استفاده کنند. این احتمال هم وجود دارد که اپل قابلیتی را در ایرتگز قرار داده باشد تا کاربران با اسکن کردن یک ایرتگز گم شده به اطلاعات صاحب آن ایرتگز جهت برگرداندن آن به صاحبش دسترسی داشته باشند.

اطلاعات دیگری که از این نسخه‌ی بتا بدست آمده‌اند نشان می‌دهند که اپل قصد دارد این نسخه از سیستم عامل iOS را به سیستم عاملی پیشتاز در زمینه‌ی پیدا کردن وسیله‌های گم شده با استفاده از لوازم جانبی مانند ایرتگز یا مشابه آن (مانند Tile) تبدیل کند. اگر این اتفاق بیفتد کاربران می‌توانند حتی از وسایلی مشابه ایرتگز که توسط شرکت‌های دیگر تولید شده‌اند با استفاده از اپ Find My استفاده کنند و نوتیفیکیشن‌هایی را در رابطه با این لوازم جانبی توسط iOS دریافت کنند.

علاوه‌بر ایرتگز، اطلاعاتی از اولین نسخه‌ی بتا iOS 14.3 بدست آمد‌ه‌اند که شامل عکس‌هایی است که شکل شماتیک ایرپادز استودیو اپل را نشان می‌دهند. در کنار ایرپادز استودیو شاهد قرار داده شدند اطلاعاتی در رابطه با قابلیت عکس‌برداری با فرمت ProRAW و نحوه‌ی جدید پیشنهاد‌ اپ‌ توسعه داده شده توسط دیگر توسعه‌دهندگان در زمان راه‌اندازی اولیه در این سیستم عامل هستیم.

تصویر جدیدی از جاکلیدی ایرتگز اپل منتشر شد

منبع: Appleinsider

The post اولین بتای iOS 14.3 تأیید می‌کند اپل در حال توسعه ایرتگز است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala