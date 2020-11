چند روز قبل شرکت اپل از تراشه M1 رونمایی کرد که نخستین تراشه‌ی اختصاصی این شرکت برای کامپیوترهای مک محسوب می‌شود. این شرکت ماه‌ها قبل اعلام کرده بود که قصد دارد پردازنده‌های اینتل را کنار بگذارد و در عوض برای کامپیوترهای مک به بهره‌گیری از چیپست‌های مبتنی بر معماری Arm روی می‌آورد. حالا برخی تحلیلگران بر این باور هستند که سامسونگ در آینده‌ی نزدیک به عنوان سازنده‌ی تراشه M1 انتخاب خواهد شد.

با توجه به اینکه اپل فاقد کارخانه‌های لازم برای تولید تراشه‌های مورد نیاز خود است، تولید آن‌ها را به شرکت‌های دیگری واگذار می‌کند. طی حدودا ۵ سال گذشته، شرکت تایوانی TSMC تنها تولیدکننده‌ی تراشه‌های اپل بوده است. سامسونگ در گذشته بخشی از این تراشه‌ها را تولید می‌کرد اما از سال ۲۰۱۵، اپل تولید آن‌ها را صرفا به TSMC واگذار کرده است. طی سال‌های گذشته بارها شایعاتی مبنی بر همکاری دوباره سامسونگ و اپل در این زمینه منتشر شده که هنوز این شایعات به واقعیت تبدیل نشده‌اند.

گفته می‌شود به دلیل اینکه TSMC از خطوط تولید باکیفیت و فناوری‌های پیشرفته بهره می‌برد، توانسته طی این سال‌ها به‌عنوان سازنده‌ی انحصاری تراشه‌های اپل باقی بماند. برخی معتقند که اپل نمی‌خواهد بیش از پیش با سامسونگ همکاری کند زیرا هر دو رقیب مهمی برای یکدیگر محسوب می‌شوند. گفتنی است اپل در حال حاضر میلیاردها دلار برای خرید نمایشگرهای اولد به سامسونگ پرداخت می‌کند.

در ضمن باید خاطرنشان کنیم تراشه M1 مبتنی بر فناوری ساخت ۵ نانومتری است و سامسونگ و TSMC تنها شرکت‌هایی هستند که می‌توانند تراشه‌های ۵ نانومتری را تولید کنند. طبق گزارش‌ها، ۲۵ درصد از کل خطوط تولید تراشه‌های ۵ نانومتری TSMC مربوط به تراشه A14 اپل است.

اپل تنها مشتری شرکت TSMC محسوب نمی‌شود و شرکت‌هایی مانند کوالکام، انویدیا، AMD، اینتل و مدیاتک از خطوط تولید این شرکت تایوانی بهره می‌برند. بنابراین TSMC برای ادامه همکاری با اپل در زمینه‌ی ساخت تراشه M1، باید خطوط تولید جدیدی تاسیس کند که چنین‌کاری هم زمان‌بر است و هم هزینه‌ی بالایی برای این شرکت دارد.

به دلیل این شرایط، اپل به احتمال زیاد به ناچار باید تولید حداقل بخشی از این تراشه را به سامسونگ واگذار کند. سامسونگ قصد دارد درآمدهای بخش نیمه‌هادی خود را افزایش دهد و حتی گزارش‌هایی مبنی بر ارائه‌ی قیمت‌هایی پایین‌تر از TSMC برای دریافت سفارش‌های جدید منتشر شده است. همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که سامسونگ به‌عنوان تنها سازنده‌ی اسنپ‌دراگون ۸۷۵ انتخاب شده است.

در صورتی که سامسونگ به‌عنوان یکی از سازندگان تراشه M1 انتخاب شود، به درآمد هنگفتی دست پیدا خواهد کرد. روی هم رفته باید ببینیم طی ماه‌های آینده این پیش‌بینی به واقعیت تبدیل می‌شود یا نه.

