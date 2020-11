HMD از دو گوشی نوکیا ۶۳۰۰ ۴G و ۸۰۰۰ ۴G رونمایی کرد

ساعاتی قبل شرکت HMD از دو گوشی با طراحی نوستالژیک به نام‌های نوکیا ۶۳۰۰ ۴G و نوکیا ۸۰۰۰ ۴G رونمایی کرد که هر دو مبتنی بر سیستم‌عامل KaiOS هستند و می‌توانند اپلیکیشن‌هایی مفیدی مانند واتساپ و گوگل مپ را اجرا کنند. در ادامه به مشخصات این دو گوشی می‌پردازیم.

نوکیا ۶۳۰۰ ۴G

گوشی نوکیا ۶۳۰۰ ۴G از نمایشگر ۲.۴ اینچی LCD با رزولوشن ۳۲۰ در ۲۴۰ بهره می‌برد. بدنه‌ی این گوشی از جنس پلاستیک ساخته شده و یک دوربین VGA هم در پنل پشتی آن تعبیه شده است.

قلب تپنده‌ی این گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۲۱۰ است و در کنار آن ۴ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش با حافظه microSD قرار دارد. انرژی آن از طریق یک باتری قابل تعویض ۱۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود. نوکیا مدعی شده که این گوشی در حالت استندبای حتی در صورت فعال بودن ۴G تا ۲۵ روز دوام می‌آورد.

از دیگر ویژگی‌های نوکیا ۶۳۰۰‌ ۴G می‌توان به جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری و قابلیت هات‌اسپات وای‌فای اشاره کرد.HMD تاریخ عرضه‌ی این گوشی را اعلام نکرده ولی قرار است با قیمت ۴۹ یورو (۵۸ دلار) راهی بازار خواهد شد.

نوکیا ۸۰۰۰ ۴G

این گوشی دارای نمایشگر ۲.۸ اینچی با رزولوشن ۳۲۰ در ۲۴۰ است و در پنل پشتی هم دوربین ۲ مگاپیکسلی دیده می‌شود. این گوشی هم از تراشه اسنپ‌دراگون ۲۱۰ بهره می‌برد و در کنار آن باید به وجود ۵۱۲ مگابایت حافظه رم و ۴ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش اشاره کنیم.

در ضمن این گوشی مانند نوکیا ۶۳۰۰ ۴G مجهز به باتری ۱۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است و ادعای دوام ۲۵ روزه باتری برای این گوشی هم مطرح شده است. کاربران برای خرید این گوشی باید مبلغ ۷۹ یورو (۹۳ دلار) بپردازند.

