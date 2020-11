ساعاتی قبل سایت DxOMark گزارش عملکرد دوربین آیفون ۱۲ پرو را منتشر کرد. طبق بررسی‌های صورت گرفته، دوربین سه‌گانه این گوشی که از سنسور LiDAR هم بهره می‌برد موفق به اخذ امتیاز ۱۲۸ شده و این یعنی در رتبه‌ی چهارم رتبه‌بندی DxOMark قرار می‌گیرد.

دوربین این گوشی در زمینه‌ی عکاسی امتیاز ۱۳۵ و در زمینه‌ی فیلمبرداری امتیاز ۱۱۲ را دریافت کرده است. روی هم رفته این گوشی توانسته ۴ امتیاز بیشتر نسبت به آیفون ۱۱ پرو مکس دریافت کند. اگرچه در این گزارش از امکانات مختلف این دوربین تمجید شده است، اما به ضعف در زمینه‌ی زوم نسبت به رقبا هم اشاره شده زیرا این گوشی فقط از زوم ۲ برابری اپتیکال پشتیبانی می‌کند.

یکی از مهم‌ترین نقاط قوت دوربین آیفون ۱۲ پرو به دقت و سرعت فوکوس خودکار آن برمی‌گردد. این گوشی همچنین در زمینه‌ی پیش‌نمایش تصاویر هم حرف زیادی برای گفتن دارد و نسبت به بسیاری از گوشی‌های پرچم‌دار در این زمینه از عملکرد بهتری بهره می‌برد. از دیگر نقاط قوت دوربین این گوشی می‌توانیم به نوردهی آن اشاره کنیم که البته نباید محدودیت‌های مربوط به گستره دینامیکی را از قلم بیندازیم.

در فضای داخلی رندر رنگ‌ها دقت زیادی دارند اما در فضای باز ته‌رنگ‌ها می‌توانند توجه را جلب کنند. همچنین در شرایط نوری مناسب، تصاویر جزییات خوبی ارائه می‌دهند اما اگر در محیط‌های تاریک داخلی یا بیرونی عکاسی کنید، با تصاویر نویزدار روبرو می‌شوید. روی هم رفته دوربین مدل‌های مختلف آیفون در زمینه‌ی فیلمبرداری حرف زیادی برای گفتن دارند و دوربین آیفون ۱۲ پرو هم از این قاعده مستثنا نیست.

در این گزارش به رندر دقیق رنگ‌ها و رنگ پوست در فیلمبرداری اشاره شده اما گاهی اوقات وایت بالانس یا تراز سفیدی عملکرد خیلی دقیقی ندارد. فوکوس خودکار قدرتمند این دوربین در فیلمبرداری هم نقش مهمی را ایفا می‌کند. سیستم لرزشگیر اپتیکال آن هم عملکرد بسیار خوبی دارد و به کاربران اجازه می‌دهد که در حال حرکت هم ویدیوهای جذاب و روانی را ثبت کنند.

همانطور که گفتیم، دوربین آیفون ۱۲ پرو با کسب امتیاز ۱۲۸ در رتبه‌ی چهارم قرار گرفته که هم‌امتیاز شیائومی می ۱۰ پرو محسوب می‌شود. در حال حاضر رتبه‌ی اول تا سوم DxOMark به ترتیب در اختیار گوشی‌های هواوی میت ۴۰ پرو، شیائومی می ۱۰ اولترا و هواوی P40 پرو قرار دارد.

جعبه‌گشایی و نگاه نزدیک به آیفون ۱۲ پرو؛ زیبای نوستالژیک

