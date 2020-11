اوایل این هفته، خبری منتشر شد مبنی براینکه وان‌پلاس در حال کار روی چهارمین گوشی خود با نام وان‌پلاس نورد SE است. اما حالا به نظر می‌رسد وان‌پلاس نورد ۲ به عنوان پنجمین محصول اقتصادی این شرکت با نام رمز »دنیز» (Denniz) در دست ساخت قرار دارد.

وان‌پلاس تا سال گذشته تنها گوشی‌های پرچم‌دار طراحی و روانه‌ی بازار می‌کرد. به محصولات این شرکت نیز لقب «قاتل پرچم‌دار» داده بودند چرا که از قابلیت‌های یک گوشی بالارده برخوردار بوده ولی قیمت مناسبی داشتند و می‌توانستند هر پرچم‌داری را به راحتی به چالش بکشند.

اما در سال ۲۰۲۰، از گوشی‌های وان‌پلاس ۸ و ۸ پرو رونمایی شد. محصولاتی که دیگر به عنوان قاتل پرچم‌دار شناخته نمی‌شدند؛ بلکه با افزایش قیمت به نسبت قبل، تبدیل به یک پرچم‌دار واقعی شدند. همین موضوع باعث شد شرکت چینی به فکر تولید گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی باشد که در نتیجه‌ی این تصمیم، وان‌پلاس نورد تولید شد.

عملکرد بسیار خوب نورد با توجه به برچسب قیمتی مناسب باعث شد این محصول طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده و به همین خاطر وان‌پلاس مجاب شد نسخه‌های بیشتری از آن را راهی بازار کند که وان‌پلاس نورد N10 و N100 را می‌توان از جمله این محصولات دانست.

گوشی‌های وان‌پلاس نورد N10 و N100 فقط اندروید ۱۱ را دریافت می‌کنند

اما اینطور که به نظر می‌رسد، شرکت چینی قرار نیست فعالیت‌های خود را به همین سه گوشی محدود کند. پیش‌تر شنیده بودیم گوشی جدیدی با برند نورد در دست ساخت قرار دارد و وان‌پلاس می‌خواهد آن را نورد SE نام‌گذاری کند. اما در حالی که هنوز در رابطه با زمان عرضه‌ی آن خبری منتشر نشد، شنیدیم نماینده‌ی مقرون به صرفه‌ی دیگری با نام رمز دنیز در دست ساخت قرار دارد.

یکی از افشاگران با نام مکس جامبر، در حساب رسمی خود در توییتر پستی را به اشتراک گذاشت و در آن، به افشای نام رمز نماینده‌ی جدید وان‌پلاس پرداخت. او در رابطه با اینکه محصول جدید قرار است چه نامی داشته باشد توضیحی ارائه نداد اما طی گفت‌و‌گویی که با وب‌سای PhoneArena داشته مدعی شد این نامی است که کارمندان وان‌پلاس برای نسل دوم سری نورد انتخاب کرده‌اند.

هنوز از این بابت که گوشی جدید قرار است چه مشخصات فنی داشته باشد بی‌خبر هستیم. اما با توجه به وان‌پلاس نورد، می‌توان گفت انتظار داریم این محصول از پردازنده‌ی سری ۷۰۰ اسنپدراگون با سرعت بیشتر به نسبت اسنپدراگون ۷۶۵G بهره ببرد. همچنین در بخش دوربین و نمایشگر هم به احتمال زیاد شاهد پیشرفت‌هایی خواهیم بود. مثلا دوربینی در حد وان‌پلاس ۸ و نمایشگر ۱۲۰ هرتزی.

وان‌پلاس نورد ۲ احتمالا در سال آینده و به عنوان جانشینی برای گوشی محبوب وان‌پلاس نورد راهی بازار می‌شود. نماینده‌ی کنونی این شرکت در ماه جولای امسال رونمایی شد اما از آن جایی که ظاهرا فرایند طراحی گوشی جدید زودتر از انتظار آغاز شده، احتمالا زودتر از ماه جولای سال بعد (قبل از تابستان ۱۴۰۰) شاهد رونمایی از آن خواهیم بود.

مطابق انتظار، در رابطه با قیمت این گوشی هیچ اطلاعی در اختیار نداریم. اما اگر وان‌پلاس نورد SE واقعا در برنامه‌های شرکت چینی قرار داشته باشد، باید انتظار داشته باشیم قیمت وان‌پلاس نورد ۲ بیشتر از آن و کمتر از پرچم‌دارهای سری وان‌پلاس ۹ باشد.

مشخصات کلیدی گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ فاش شد

