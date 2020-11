اولین بتای iOS 14.3 آیکون ایرپادز استودیو را فاش کرد

شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل مدت‌هاست در حال توسعه‌ی هدفونی روگوشی با نام احتمالی ایرپادز استودیو است. با وجود اینکه هنوز به صورت قطعی نمی‌دانیم که این هدفون جدید اپل به چه شکلی است، اما به‌تازگی آیکون این هدفون اپل در اولین نسخه‌ی بتا از سیستم عامل iOS 14.3 کشف شده است.

همچنین بعد از منتشر شده این نسخه‌ی بتا، شاهد منتشر شدن فیلمی از اپ Find My هستیم که در آن از آیکونی استفاده شده است که به احتمال زیاد نشان دهنده‌ی این هدفون اپل است.

نگاهی به این فیلم منتشر شده نشان می‌دهد که در آن ذره‌بینی در حال حرکت بر روی آیکون این هدفون است. در این فیلم منتشر شده علاوه‌بر این هدفون، شاهد وجود یک کیف و چمدان هم هستیم. به احتمال زیاد وجود ایکون مربوط به کیف و چمدان به ایرتگز اپل و ردیابی این وسایل با آن‌ اشاره دارد.

با توجه به اینکه این فیلم در اپ Find My کشف شده است به نظر می‌رسد که در این نسخه اپل تغییراتی را در این اپ ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد که اپل این اپ را به‌گونه‌ای تغییر داده است که ‌بتوان با استفاده از آن، از محل لوازمی مانند هدفون و وسایلی که ایرتگز به آن‌ها متصل است، مطلع شد.

البته این اولین‌باری نیست که شاهد منتشر شدن آیکون این هدفون که تا حدودی نشان دهند‌ه‌ای شکل محصول نهایی است، هستیم. در گذشته و در زمان منتشر شدن اولین نسخه‌های سیستم عامل iOS 14 شاهد منتشر شدن تصاویری از آیکون این هدفون روگوشی اپل بودیم.

البته آیکون‌های قبلی با این آیکون جدید متفاوت بودند و با توجه به این که آن آیکون‌ها دارای رنگ مشکی و سفید بودند می‌توانستیم نتیجه‌گیری کنیم که ممکن است اپل این هدفون جدید را در دو رنگ مشکی و سفید عرضه کند.

پیدا شدن این تصویر جدید نشان می‌دهد که ممکن است اپل از این هدفون جدید همراه با منتشر کردن نسخه‌ی نهایی سیستم عامل iOS 14.3 رونمایی کند. البته هنوز زمان عرضه‌ی نسخه‌ی نهایی iOS 14.3 مشخص نیست. با توجه به اینکه هم اکنون اولین نسخه‌ی بتا از این سیستم عامل منتشر شده است ممکن است که اپل به‌زودی و با منتشر کردن نسخه‌ی بتای بعدی این اطلاعات تازه منتشر شده را حذف کند.

با توجه به این موضوع، با منتشر شدن این تصویر در اولین نسخه‌ی بتا iOS 14.3 نمی‌توان به قطعیت گفت که اپل قصد دارد به‌زودی از این هدفون رونمایی کند. نگاهی به گذشته نشان ‌می‌دهد که برخی از هدفون‌های اپل از طریق همین به‌روزرسانی‌های منتشر شده برای سیستم عامل iOS کشف شده‌اند. به عنوان نمونه در iOS 13.2 شاهد منتشر شدن تصاویری مربوط به شکل نهایی ایرپادز پرو بودیم و اپل یک هفته بعد از منتشر شدن این تصاویر از ایرپادز پرو رونمایی کرد.

در ماه آوریل (فروردین ماه) بلومبرگ گزارش داد که اپل در این هدفون جدید از قسمت‌های قابل تعویض استفاده کرده است. بلومبرگ در گزارش خود گفته بود قسمت‌های ابری گوشی‌های این هدفون و همچنین قسمت قرار گرفته بر روی سر آن دارای خاصیت آهن‌ربایی برای اتصال هستند.

بعد‌ها بلومبرگ در ماه اکتبر (مهر ماه) با منتشر کردن گزارش دیگری مدعی شده بود که به احتمال زیاد قسمت قرار گرفته بر روی سر این هدفون قابل تعویض نخواهد بود اما همچنان از گوشی‌های قابل تعویض در آن استفاده شده است. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که به احتمال زیاد اپل تولید این هدفون‌ها را در هفته‌‌های گذشته آغاز کرده است.

این گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که به علت مشکلی که اپل در زمان تولید قسمت قرار گرفته بر روی سر این هدفون پیدا کرده‌ در نهایت ممکن است که رونمایی و عرضه‌ی این هدفون با تأخیر صورت گیرد.

اولین بتای iOS 14.3 توسعه ایرتگز توسط اپل را تأیید می‌کند

منبع: The Verge

The post اولین بتای iOS 14.3 آیکون ایرپادز استودیو را فاش کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala