به گفته‌ی مینگ چی کو، از تحلیل‌گران معروف اپل، شرکت کوپرتینویی بالاخره توانسته راهی برای افزایش ظرفیت باتری آیفون‌ها پیدا کند و احتمالا باتری آیفون ۱۳ با همین فناوری جدید با افزایش ظرفیت همراه خواهد بود.

گوشی‌های آیفون در سراسر دنیا طرفداران و کاربران بیشماری دارند. چرا که این محصولات از هر لحاظ عالی و تقریبا بدون نقص هستند. اما بسیاری از کاربران گوشی‌های آیفون روی یک نقطه ضعف اساسی اتفاق نظر دارند و آن هم ظرفیت کم باتری است.

مدت زمان زیادی است که گوشی‌های اپل از لحاظ طول عمر باتری در مقابل رقبای اندرویدی خود عملکرد خوبی به نمایش نمی‌گذارند. البته اپل توانسته با آیفون ۱۱ پرو مکس رکورد فوق‌العاده‌ای در طول عمر باتری از خود به نمایش بگذارد اما نه این گوشی و نه حتی آیفون ۱۲ پرو مکس از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی برخوردار نیستند و به همین خاطر می‌توان گفت هنوز در این بخش به طور جدی محک نخورده‌اند.

اینطور که به نظر می‌رسد، فضایی که قطعات داخلی گوشی‌های آیفون اشغال می‌کنند، به اپل این اجازه را نمی‌دهد تا باتری بزرگ‌تری درون گوشی تعبیه کند. به همین خاطر تنها گوشی‌هایی با نمایشگر بزرگ نظیر آیفون ۱۲ پرو مکس و ۱۱ پرو مکس هستند که از باتری‌های پر ظرفیتی بهره می‌برند.

اما به گفته‌ی مینگ‌چی کو، شرکت کوپرتینویی توانسته روشی را برای تعبیه‌ی باتری بزرگ‌تر درون گوشی پیدا کند. ظاهرا اپل قصد دارد در سری آیفون ۱۳، از فناوری برد منعطف برای باتری استفاده کند. این فناوری به شرکت این اجازه را می‌دهد که از برد مدار انعطاف‌پذیر به جای نسخه‌های چاپی کنونی استفاده کند و همین مسأله موجب می‌شود فضای کافی جهت تعبیه‌ی باتری‌های بزرگ‌تر درون گوشی ایجاد شود.

البته اپل از زمان آیفون ۸ و ۸ پلاس (سال ۲۰۱۷) تاکنون، در گوشی‌های خود از برد مدار انعطاف‌پذیر استفاده کرده منتها فقط برای آنتن LTE. اما حالا قصد دارد این فناوری را برای باتری نیز بکار ببرد که از پلیمر کریستال مایع استفاده می‌کند تا بدین ترتیب داده‌ها را با بالاترین سرعت و با کمترین زمان تاخیر منتقل کند.

طی سال‌های گذشته، اپل در راستای افزایش طول عمر باتری گوشی‌های خود قدم‌های بزرگی برداشته. سامسونگ زمانی کاربران اپل را به کسانی تشبیه می‌کرد که دائما باید گوشی خود را به شارژر متصل کنند. اما این موضوع به سال ۲۰۱۴ بر می‌گردد. در سال ۲۰۱۸، شاهد رونمایی از آیفون XR بودیم که در بین تمام گوشی‌های قبلی اپل، بیشترین طول عمر را از لحاظ باتری در اختیار داشت.

در تست‌های صورت گرفته از آیفون XR، این محصول توانست با باتری ۲۹۴۲ میلی‌آمپر ساعتی خود حدودا ۱۱ ساعت دوام بیاورد. با ورود سری آیفون ۱۱، اپل توانست طول عمر باتری آیفون ۱۱ را یک ساعت، آیفون ۱۱ پرو را ۴ ساعت و آیفون ۱۱ پرو مکس را هم ۵ ساعت به نسبت قبل افزایش دهد. مثلا آیفون ۱۱ توانست در تست‌های مختلف، ۱۲ ساعت و ۳۵ دقیقه دوام داشته باشد، در حالی که در تست‌های مشابه، گوشی قبلی یعنی آیفون XS مکس تنها ۹ ساعت و ۳۴ دقیقه روشن ماند.

آیفون ۱۳ احتمالا با حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر عرضه می‌شود

اما در گوشی‌های سری آیفون ۱۲، ظرفیت باتری‌ها به نوعی کاهش پیدا کرد. طبیعتا این تصمیم با در نظر گرفتن پشتیبانی آیفون‌ها از اینترنت ۵G شاید منطقی نبوده باشد. هرچند باید به این نکته نیز اشاره کنیم که در پردازنده‌ی A14 اپل اکنون ۴۰ درصد ترانزیستور بیشتری به نسبت A13 وجود دارد و این یعنی مصرف انرژی آیفون‌‌ها بسیار کم است. با این حال با فناوری برد مدار منعطف، این شرکت قادر خواهد بود ظرفیت باتری آیفون ۱۳ را افزایش دهد. طبق گفته‌ی مینگ‌چی‌کو، ۴۰ تا ۵۰ درصد از این بردها را شرکتی تحت عنوان Career Technology تامین خواهد کرد.

معتقدیم آیفون ۱۳ اولین آیفونی خواهد بود که از فناوری برد مدار منعطف بهره می‌برد که باعث ایجاد فضای بیشتر درون گوشی و همچنین کاهش هزینه‌ها می‌شود. تعداد پنل‌های باتری به خاطر کاهش تعداد تامین‌کنندگان کاهش یافته و این موضوع می‌تواند در بلند مدت باعث افزایش میزان سود تامین‌کنندگان کنونی باشد. به عنوان یک شرکت نوظهور در این زمینه، Career Technology بیشترین سود را از تغییر برد مدار باتری آیفون ۱۳ خواهد برد.

در رابطه با آیفون‌ ۱۳ و مدل‌های مختلف آن فعلا خبر زیادی در اختیار نداریم که خب طبیعی است چون آیفون ۱۲ به‌تازگی وارد بازار شده و انتظار نداریم همین حالا در رابطه با آیفون ۱۳ چیزی بشنویم. با این حال مینگ‌چی کو معتقد است از لحاظ اندازه و نام‌گذاری، آیفون‌های سری ۱۳ درست مانند سری کنونی خواهند بود. یعنی یک گوشی ۵.۴ اینچی (آیفون ۱۳ مینی)، دو گوشی ۶.۱ اینچی (آیفون ۱۳ و ۱۳ پرو) و یک گوشی ۶.۷ اینچی (آیفون ۱۳ پرو مکس).

علاوه بر این‌ها، کو می‌گوید اپل برنامه‌ی ویژه‌ای برای افزایش کیفیت دوربین فوق عریض مدل‌های پرو در سر دارد و می‌خواهد در آن‌ از لنز‌های ۶P با گشودگی دیافراگم f/1.8 با قابلیت فوکوس خودکار استفاده کند. آیفون‌های سری ۱۲ از لنزهای ۵P با گشودگی دیافراگم f/2.4 و فوکوس ثابت بهره می‌برند.

اگر گفته‌های کو در رابطه با استفاده از مدار برد منعطف درست باشد (که اکثر مواقع نیز هست) و اپل بخواهد ظرفیت باتری آیفون ۱۳ را با کمک این فناوری به میزان قابل توجهی افزایش دهد، می‌توان گفت بالاخره با خیال راحت شاهد حضور نمایشگر ۱۲۰ هرتزی در این گوشی‌ها خواهیم بود. با این حال باید دید در آینده چه خبرهای بیشتری در این رابطه منتشر خواهد شد.

آیفون ۱۳ با حافظه‌ی داخلی ۱ ترابایت سال آینده عرضه خواهد شد

منبع: PhoneArena

The post اپل با کمک این فناوری، ظرفیت باتری آیفون ۱۳ را افزایش می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala