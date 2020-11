از ماه‌ها قبل شایعات مختلفی در مورد احتمال پشتیبانی گلکسی S21 از قلم S Pen مطرح شده است. در هر صورت با توجه به اینکه به احتمال زیاد در اواخر دی ماه این گوشی‌ها معرفی می‌شوند، به‌زودی از این موضوع خبردار خواهیم شد. اما حالا یکی از مشهورترین افشاگران هم اعلام کرده که گلکسی S21 اولترا قطعا از قلم S Pen پشتیبانی می‌کند.

گفتنی است طی چند سال گذشته در مورد نسل‌های قبلی گلکسی اس هم چنین شایعاتی مطرح شد که هرگز به واقعیت تبدیل نشدند. اگرچه به نظر برخی کاربران چنین ایده‌ای چندان منطقی نیست، اما باید بگوییم که حالا زمان مناسبی برای عملی کردن این مشخصه محسوب می‌شود.

در همین زمینه، باید به یکی دیگر از شایعات دنباله‌دار اشاره کنیم که طبق آن‌ها، سامسونگ می‌خواهد سری گلکسی اس و گلکسی نوت را یکپارچه کند و در نتیجه تولید گوشی‌های سری نوت متوقف خواهند شد. اگرچه در این رابطه هنوز با قاطعیت نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم، ولی برخی شواهد نشان می‌دهند که سامسونگ در حال حرکت به سوی این هدف است.

به عنوان مثال باید به گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ اولترا و نوت ۲۰ اولترا اشاره کنیم که تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. اگرچه تفاوت‌هایی در دوربین آن‌ها دیده می‌شود، اما روی هم رفته از بدنه‌ی تقریبا هم‌اندازه بهره می‌برند، هر دو مجهز به نمایشگر عالی هستند و در ابتدای عرضه با قیمت مشابهی راهی بازار شده‌اند. تفاوت اصلی آن‌ها در زمینه‌ی قلم S Pen و نرم‌افزار موردنیاز برای پشتیبانی از آن است.

حالا تصور کنید که گلکسی S21 از قلم S Pen پشتیبانی کند. آیا این قابلیت باعث می‌شود که یک مشتری بالقوه از خرید آن پشیمان شود؟ برخی این بحث را مطرح می‌کنند که گوشی‌های گلکسی نوت به دلیل داشتن قلم S Pen از باتری کوچک‌تری بهره می‌برند و این اتفاق برای گوشی‌های سری گلکسی اس تکرار خواهد شد. اما تمام گزارش‌ها و شایعات خبر از این می‌دهند که قرار نیست چنین قلمی در بدنه‌ی گوشی سری S21 تعبیه شود و پشتیبانی از آن فقط به معنای اعمال چند تغییر در نمایشگر و نرم‌افزار است.

سامسونگ با گسترش سری گلکسی اس نشان داده که می‌خواهد انواع و اقسام کاربران و سلیقه‌ها را پوشش دهد. به‌عنوان مثال می‌توانیم به گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن اشاره کنیم و این یعنی کاربران برای خرید از بین مدل‌های مختلف گلکسی اس با توجه به بودجه‌ی خود دست بازتری برای خرید دارند.

سامسونگ در این رابطه چیزی برای از دست دادن ندارد. با توجه به اینکه سامسونگ از تجربه‌ی ۱۱ ساله برای ساخت نمایشگرهای دارای قابلیت پشتیبانی از قلم بهره می‌برد، در زمینه‌ی زنجیره تامین و خطوط تولید محدودیتی برای این موضوع ندارد. چنین کاری البته هزینه‌ی ساخت را افزایش می‌دهد که این یعنی سامسونگ یا باید از بخشی از سود خود چشم‌پوشی کند یا اینکه قیمت نهایی را اندکی افزایش بدهد.

در ضمن توقف تولید گوشی‌های نوت می‌تواند برای سامسونگ مزایای مختلفی به همراه داشته باشد. ساخت گوشی‌های پرچم‌دار کمتر به معنای داشتن زمان و بودجه‌ی بیشتر برای ساخت گوشی‌های سری گلکسی اس است و همچنین سامسونگ می‌تواند بیش از پیش بر ساخت گوشی‌های تاشو تمرکز کند. در ضمن نباید هزینه‌های هنگفت بازاریابی مربوط به گوشی‌های پرچم‌دار را از قلم بیندازیم. با توجه به اینکه سال ۲۰۲۰ کلیت بازار موبایل با افت فروش مواجه شده، صرفه‌جویی در هزینه‌ها اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.

در هر صورت باید بگوییم که حتی طرفداران گوشی‌های نوت هم نباید با این ایده مخالفت کنند. راهیابی مهم‌ترین ویژگی‌های سری گلکسی نوت به مدل‌های رده‌بالای گلکسی اس به معنای این است که طرفداران گوشی‌های سری نوت کماکان می‌توانند از ویژگی مورد علاقه‌ی خود استفاده کنند و کاربران گوشی‌های سری اس هم می‌توانند از این ویژگی جدید بهره‌مند شوند.

گلکسی S21 چگونه می‌تواند آیفون ۱۲ را از میان بردارد؟

منبع: Android Central

The post آیا پشتیبانی گلکسی S21 اولترا از قلم S Pen تصمیم هوشمندانه‌ای است؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala