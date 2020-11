ساعاتی قبل نخستین تصویر رندر گوشی وان‌پلاس ۹ منتشر شد. طبق این تصویر، گوشی موردنظر از نمایشگر تخت بهره می‌برد و بر اساس اطلاعات فاش شده بزرگ‌تر از نمایشگر ۶.۵۵ اینچی وان‌پلاس ۸T محسوب می‌شود. لبه‌های پنل پشتی هم کماکان خمیده هستند و دوربین سه‌گانه در سمت چپ بخش فوقانی آن توجه را جلب می‌کند.

به گزارش سایت ۹۱Mobiles که این تصویر را منتشر کرده، نمایشگر این گوشی مبتنی بر رفرش ریت ۱۲۰ هرتز است. این یعنی از این نظر تفاوتی با وان‌پلاس ۸T ندارد. گفتنی است شایعاتی مبنی بر بهره‌گیری این گوشی از نمایشگر ۱۴۴ هرتز مطرح شده بود که به نظر می‌رسد این شایعات به واقعیت تبدیل نخواهند شد. البته این احتمال وجود دارد که مدل پرو وان‌پلاس ۹ با چنین مشخصه‌ای راهی بازار شود.

طبق گزارش‌های منتشر شده، ظاهرا وان‌پلاس قصد دارد این گوشی را در سال ۲۰۲۱ زودتر از انتظار راهی بازار کند به نظر می‌رسد وان‌پلاس در واکنش به معرفی زودتر از انتظار گوشی‌های گلکسی S21 می‌خواهد چنین کاری را انجام دهد. بنابراین طی هفته‌های آینده احتمالا اطلاعات بیشتری در مورد گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ فاش خواهد شد.

۹ ویژگی که از وان‌پلاس ۹ انتظار داریم

