سامسونگ ماه گذشته از گوشی گلکسی A42 5G به عنوان ارزان‌ترین گوشی ۵G خود رونمایی کرد. اما در رابطه با مشخصات فنی آن اطلاعات زیادی در اختیار نداشتیم تا اینکه امروز از تمام جزئیات مربوط به آن باخبر شدیم.

به گفته‌ی سامسونگ، گلکسی A42 5G از نمایشگری ۶.۶ اینچی بهره می‌برد که در بالاترین قسمت آن، شاهد تعبیه‌ی دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی در حفره‌ای به شکل U هستیم. روی پنل پشتی این محصول شاهد حضور دوربین چهارگانه هستیم که یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی مجموعه، ایفای نقش می‌کند. در کنار این دوربین نیز یک سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق عریض و دو دوربین ۵ مگاپیکسلی جهت عکاسی ماکرو و سنجش عمق قرار گرفته‌اند.

سامسونگ برای گلکسی A42 5G از یک باتری پرظرفیت ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده کرده که کاربر می‌تواند آن را با شارژر سریع ۱۵ واتی موجود درون جعبه شارژ کند. قلب تپنده‌ی این محصول را پردازنده‌ا‌ی ۸ هسته‌ای تشکیل می‌دهد که در ابتدا نامی از آن برده نشد اما اکنون که در بازارهای تایلند و تایوان به صورت رسمی عرضه شده، می‌دانیم اسنپدراگون ۷۵۰G است.

این چیپ از دو هسته‌ی قدرتمند Cortex-A77 با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز و ۶ هسته‌ی Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز بهره می‌برد و می‌تواند به همراه چیپ گرافیکی آدرنو ۶۱۸، عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش بگذارد. در کنار این پردازنده نیز ۴/۶/۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در نظر گرفته شده تا بدین ترتیب شاهد یک میان‌رده‌ی بسیار قدرتمند باشیم که در مدل‌های متنوعی نیز در دسترس قرار دارد.

گلکسی A42 5G برای دستیابی به سریع‌ترین اینترنت داده‌ی موجود از مودم اسنپدراگون X52 بهره می‌برد که از شبکه‌ی پرسرعت mmWave نیز پشتیبانی می‌کند. سامسونگ این محصول را با قیمت حدودا ۴۶۱ دلار در کشور انگلستان راهی بازار کرده و انتظار می‌رود به‌زودی شاهد حضور آن در بازارهای دیگر نیز باشیم. این گوشی در رنگ‌های مشکی، سفید و خاکستری با طرح خاصی روی پنل پشتی در دسترس قرار می‌گیرد.

