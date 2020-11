همان‌گونه که می‌دانید مینگ چی کو یکی از تحلیل‌گران با سابقه‌ی محصولات اپل است. این تحلیل‌گر سال‌هاست که گزارش‌هایی را در رابطه با محصولات ساخت اپل مانند آیفون منتشر می‌کند. این تحلیل‌گر به‌تازگی پیش‌بینی کرده است که درآمد این شرکت در سال ۲۰۲۱ بدلیل استفاده از فناوری جدید در باتری آیفون‌های ۱۳ افزایش %۱۰۰ را داشته باشد.

به‌تازگی گزارشی منتشر شده است که نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱ شرکت Taiwan Career Technology به یکی از شرکت‌های اصلی تأمین کننده‌ی قطعات به کار رفته در محصولات بعدی اپل مانند آیفون‌های ۱۳ که در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ رونمایی خواهد شد، تبدیل می‌شود.

پیش‌بینی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند که شرکت Taiwan Career Technology به احتمال زیاد %۴۰ تا %۵۰ باتری‌های آیفون ۱۳ و آیفون ۱۳ مینی را تأمین خواهد کرد. بعد از این شرکت انتظار می‌رود که دو شرکت Unimicron و Unitech دیگر باتری‌های مورد نیاز آیفون‌های بعدی را تأمین کنند.

همچنین در این گزارش آمده است که اپل از ایرپادز جدید و آیپد با نمایشگر Mini-LED در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ رونمایی خواهد کرد. اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده‌اند نشان می‌دهند که اپل ایرپادز ۳ را به‌گونه‌ای طراحی کرده است که این ایرپادز جدید شبیه به ایرپادز پرو این شرکت شده است.

همان‌گونه که در خبر‌ها خوانده‌اید، اپل باتری آیفون‌های ۱۲ جدید را به‌گونه‌ای ساخته است که ساختار آن‌ها از برد‌های سخت و منعطف تشکیل شده است. پیش‌بینی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند که اپل در آیفون‌های ۱۳ از باتری‌های جدیدی استفاده خواهد کرد که به طور کامل با استفاده از برد‌های منعطف توسعه داده شده‌اند.

با توجه به این موضوع که برد‌های منعطف در مقایسه با برد‌های سخت دارای لایه‌های کمتری هستند، استفاده از این فناوری جدید باعث می‌شود که باتری‌های به کار رفته در تلفن همراه فضای کمتری را اشغال کند و در نهایت هزینه‌های تولید را کاهش دهد.

با وجود اینکه اپل در تمامی آیفون‌های ۱۲ جدید از فناوری ارتباطی ۵G استفاده کرده است، اما تمامی این آیفون‌های جدید در مقایسه با آیفون‌های ۱۱ دارای باتری با ظرفیت کمتری هستند. با توجه به استفاده از این فناوری ارتباطی جدید و نمایشگر بزرگ‌تر در آیفون‌های ۱۲ پرو، آیفون‌های جدید نتوانستند که عملکرد خوبی را در زمینه‌ی عمر باتری داشته باشند. با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد که اپل به دنبال راهی برای افزایش ظرفیت باتری است ولی می‌خواهد که ضخامت آیفون‌ها را هم کاهش دهد.

پیش‌بینی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند که شرکت Taiwan Career Technology وظیفه‌ی تامین برد‌های منعطف به کار رفته در نسل بعدی ایرپادز و محفظه‌ی شارژر آن‌ها را برعهده خواهد داشت. همچنین پیش‌بینی می‌شود که همین شرکت وظیفه‌ی تأمین کردن قطعات آکوستیکی و اپتیکالی را برعهده داشته باشد که در برد‌های منعطف مدل‌های جدید آیپد مجهز به نمایشگر Mini-LED، از آن استفاده شده است.

همان‌گونه که گفتیم انتظار می‌رود اپل از این آیپد جدید با نمایشگر Mini-LED و ایرپادز ۳ در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ رونمایی کند.

