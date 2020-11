مشخصات کلیدی هر سه گوشی سری گلکسی S21 فاش شد

شب گذشته سایت Android Police با انتشار یک گزارش، مشخصات کلیدی هر سه گوشی سری سامسونگ گلکسی S21 را فاش کرد. اگرچه طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته اطلاعات پراکنده‌ای در مورد این گوشی‌ها مطرح شده، ولی حالا به لطف این گزارش با خیال راحت می‌توانیم به ویژگی‌های اصلی آن‌ها بپردازیم. همچنین در گزارش مذکور آمده که رندرهای منتشر شده از این گوشی‌ها تا حد زیادی دقیق هستند.

نمایشگر

اول از همه باید به نمایشگر بپردازیم. بنا به این گزارش، گوشی‌های گلکسی S21، S21 پلاس و S21 اولترا به ترتیب از نمایشگرهای ۶.۲، ۶.۷ و ۶.۸ اینچی بهره می‌برند. هر دو گوشی S21 و S21 پلاس مبتنی بر نمایشگر FHD+ با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز هستند ولی برخلاف گلکسی نوت ۲۰ اولترا، این رفرش ریت متغیر نیست.

از طرف دیگر، سامسونگ برای مدل اولترا از بهترین نمایشگر موجود استفاده کرده است. به همین خاطر شاهد رزولوشن WQHD+ و فناوری LTPO هستیم که مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. همچنین به لطف قابلیت رفرش ریت متغیر، این نمایشگر می‌تواند با توجه به محتوای نمایش داده شده رفرش ریت ۱ هرتز تا ۱۲۰ هرتز را انتخاب کند. از دیگر ویژگی‌های حائز اهمیت آن نباید حداکثر روشنایی را از قلم بیندازیم که حالا به ۱۶۰۰ نیت می‌رسد و این در حالی است که نمایشگر اس ۲۰ اولترا از حداکثر روشنایی ۱۴۰۰ نیت بهره می‌برد. گفته می‌شود نسبت کنتراست این نمایشگر ۳ میلیون به ۱ است که رقم فوق‌العاده‌ای محسوب می‌شود.

در رابطه با پشتیبانی گلکسی S21 اولترا از قلم S Pen گزارش‌های مختلفی منتشر شده و حالا این گزارش هم بار دیگر پشتیبانی از این قابلیت را تایید می‌کند. البته قرار نیست این قلم در بدنه‌ی گوشی موردنظر قرار بگیرد و در جعبه‌ی این گوشی هم تعبیه نمی‌شود. البته به نظر می‌رسد سامسونگ کیس‌های محافظ مخصوصی را برای این گوشی ارائه می‌کند که می‌توانند قلم S Pen را در خود جای دهند.

آیا پشتیبانی گلکسی S21 اولترا از قلم S Pen تصمیم هوشمندانه‌ای است؟

طراحی

همانطور که گفتیم، رندرهای فاش شده از این گوشی‌ها تا حد زیادی جزییات آن‌ها را با دقت زیادی نمایش می‌دهند. این یعنی امسال سامسونگ برای خانواده گلکسی S21 تصمیم گرفته طراحی ماژول دوربین را تغییر بدهد و حالا سمت چپ و بالای این ماژول بخشی از لبه‌ی بدنه گوشی را پوشش می‌دهد. در ضمن با توجه به رنگ کلی بدنه، شاهد رنگ‌های متفاوتی برای فریم و ماژول دوربین خواهیم بود.

اما طبق این گزارش جدید، گفته می‌شود گوشی گلکسی S21 همراه با پنل پشتی پلاستیکی راهی بازار می‌شود. این همان کاری است که سامسونگ برای گلکسی نوت ۲۰ انجام داده و ظاهرا از نتیجه‌ی نهایی راضی بوده است. البته S21 اولترا با پنل پشتی شیشه‌ای معرفی می‌شود و در مورد جنس پنل پشتی مدل پلاس هم اطلاعاتی فاش نشده است.

کاربران برای خرید S21 می‌توانند از بین رنگ‌های صورتی، بنفش، خاکستری و سفید دست به انتخاب بزنند. همچنین S21 پلاس در رنگ‌های نقره‌ای، مشکی و بنفش معرفی می‌شود و در نهایت باید به دو رنگ مشکی و نقره‌ای S21 اولترا اشاره کنیم.

مشخصات سخت‌افزاری

گوشی‌های سری گلکسی S21 در بیشتر بازارها همراه با تراشه اگزینوس ۲۱۰۰ معرفی خواهند شد و در برخی بازارها مانند چین و آمریکا هم با تراشه اسنپ‌دراگون ۸۷۵ به دست کاربران می‌رسند. طبق گزارش‌های منتشر شده، به نظر می‌رسد اگزینوس ۲۱۰۰ از نظر عملکردی تفاوت چندانی با اسنپ‌دراگون ۸۷۵ نخواهد داشت و حتی شاید بهتر از آن باشد.

هر دو تراشه از نوع ۵G محسوب می‌شوند و این یعنی گوشی‌های موردنظر از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند. هنوز معلوم نیست که آیا سامسونگ مانند سال گذشته مدل‌هایی که صرفا از اینترنت LTE پشتیبانی می‌کنند نیز عرضه خواهد کرد یا نه. گوشی‌های S21 و S21 پلاس از فناوری وای‌فای ۶ پشتیبانی می‌کنند ولی مدل اولترا می‌تواند از وای‌فای ۶E بهره ببرد که طبق ادعای سامسونگ ۲ برابر سرعت بیشتری نسبت به وای‌فای ۶ دارد.

گوشی‌های S21 و S21 پلاس به ترتیب با باتری‌های ۴۰۰۰ و ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به دست کاربران می‌رسند. کاربران گلکسی S21 اولترا هم با خرید این گوشی می‌توانند از باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره ببرند. حداکثر سرعت شارژ آن‌ها هنوز تایید نشده ولی می‌توانیم انتظار پشتیبانی از حداقل سرعت ۲۵ وات را داشته باشیم. در مورد میزان حافظه رم و حافظه داخلی هم هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم.

دوربین‌ها

گوشی‌های گلکسی S21 و S21 پلاس در زمینه‌ی دوربین تفاوت خاصی با نسل قبلی نخواهند داشت. گفته می‌شود هر دو آن‌ها از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برند.

در مورد مدل اولترا هم شاهد نسل دوم سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی خواهیم بود که در کنار آن همان دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است. مطابق انتظار، در این ماژول دو دوربین تله‌فوتو تعبیه شده که یکی از آن‌ها مبتنی بر سنسور ۱۰ مگاپیکسلی با قابلیت زوم ۳ برابری و دیگری یک دوربین ۱۰ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۱۰ برابری است. همچنین سامسونگ برای این دوربین از سیستم فوکوس خودکار لیزری استفاده کرده است.

در ضمن قابلیت فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه دیگر محدود به دوربین‌های اصلی نیست و تمام دوربین‌ها می‌توانند از این مشخصه بهره ببرند. با توجه به شرایط نوری محیط هم دوربین این گوشی‌ها می‌توانند به طور خودکار سرعت ۳۰ یا ۶۰ فریم در ثانیه را برای فیلم‌برداری انتخاب کنند. در نهایت نباید امکان بهره‌گیری از فیلم‌برداری ۸K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه را از قلم بیندازیم.

قیمت و تاریخ عرضه



در این گزارش به قیمت دقیق این گوشی‌ها اشاره نشده ولی به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد آن‌ها را قیمت‌های پایین‌تر از نسل قبلی راهی بازار کند. یکی از افشاگران اعلام کرده که خانواده گلکسی S21 در تاریخ ۲۵ دی معرفی می‌شوند و ۱۰ بهمن به دست کاربران می‌رسند. در نهایت باید ببینیم این گوشی‌ها تا چه حد می‌توانند توجه کاربران را جلب کنند.

گلکسی S21 چگونه می‌تواند آیفون ۱۲ را از میان بردارد؟

منبع: Sam Mobile

The post مشخصات کلیدی هر سه گوشی سری گلکسی S21 فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala