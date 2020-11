آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مینی دارای مشکلاتی در زمان استفاده هستند

با وجود اینکه مدت زمان زیادی از عرضه‌ی آیفون‌های ۱۲ نمی‌گذرد، اما کاربران مختلفی در زمان استفاده از آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مینی با مشکلات خاصی روبه‌رو شده‌اند. نگاهی به بخش پشتیبانی سایت اپل نشان می‌دهد که بعضی از دارندگان این آیفون‌های ۱۲ مشکلات مختلفی را در رابطه با دستگاه خود گزارش و از رخ دادن این مشکل‌ها ابراز ناراحتی کرده‌اند.

آیفون ۱۲

به‌ نظر می‌رسد که بسیاری از کاربرانی که تلفن‌ همراه آیفون ۱۲ جدید را خریده‌اند تاکنون مشکلاتی را در رابطه با اپ «مسیجز» (Messages) تجربه کرده‌اند.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که بسیاری از کاربران آیفون ۱۲ در زمان استفاده از اپ مسیجز برای دریافت پیام فرستاده شده توسط یک شخص خاص یا در گفت‌وگو‌های گروهی مشکلاتی را تجربه‌ کرده‌اند. بعضی از این کاربران گفته‌اند که آن‌ها نوتیفیکشینی را در زمان دریافت پیام جدید در این اپ، دریافت نمی‌کنند. همچنین بعضی از کاربران مدعی شده‌اند که آن‌ها به طور کامل پیام‌های فرستاده شده توسط برخی افراد به‌خصوص را دریافت نمی‌کنند.

برخی از این کاربران گفته‌اند که نمی‌توانند پیام‌هایی را که برخی از دوستانشان با استفاده از تلفن‌های همراه اندرویدی در گفت‌وگو‌های گروهی می‌فرستند، را مشاهده کنند. برخی دیگر گفته‌اند که آن‌ها این پیام‌ها را با تأخیر دریافت می‌کنند.

نگاهی به بخش پشتیبانی سایت اپل و سایت Reddit نشان می‌دهد که بسیاری از کاربران از داشتن مشکلات مشابه ابراز ناراحتی کرده‌اند. البته این احتمال هم وجود دارد که این مشکل ارتباطی را با آیفون‌ جدید نداشته باشد و به خاطر باگی باشد که در سیستم عامل تازه منتشر شده iOS 14.2 یا iOS 14.1 وجود دارد.

برخی از این کاربران راه حل‌هایی را هم برای رفع این مشکل ارائه داده‌اند. به عنوان نمونه برخی گفته‌اند که اگر از اپراتور «ورایزن» (Verizon) استفاده می‌کنید می‌توانید که اپ +Verizon Message را دانلود کنید. همچنین برخی گفتند که با ریست کردن تنظیمات شبکه توانسته‌اند که این مشکل را حل کنند. البته به نظر می‌رسد که انجام دادن این کار باعث رفع شدن مشکل همه‌ی کاربران نشده است.

به نظر می‌رسد که اپل به برخی از کاربران گفته که این مشکل از طرف اپراتور‌های ارائه دهنده‌ی خدمات ارتباطی است و آن‌ها با انجام به‌روزرسانی‌های نرم افزاری این مشکل را رفع خواهند کرد.

برخی از این کاربران زمانی از این موضوع مطلع شده‌اند که برخی از افراد به آن‌ها گفته‌اند که چرا به پیام‌های ارسال شده برایشان پاسخ نمی‌دهند. آن‌ها بعد از بررسی اپ مسیجز متوجه شده‌اند که آن‌ها هیچ پیامی را از طرف آن شخص دریافت نکرده‌اند.

برخی از این کاربران گفته‌اند که انجام دادن کارهایی مانند ریست کامل آیفون و حتی تعویض سیم کارت به سیم کارت دارای فناوری ارتباطی ۵G نتوانسته است که مشکل آن‌ها را برطرف کند.

برخی مدعی شده‌اند که به احتمال زیاد رخ دادن این مشکل یک باگ نرم افزاری در iOS 14 است که تنها در آیفون‌ ۱۲ وجود دارد. البته برخی معتقدند که این مشکل مربوط به سخت افزار مربوط به آنتن به کار رفته در آیفون ۱۲ است، که باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای اپراتور‌ها شده است و آن‌ها با همکاری اپل باید برای رفع این مشکل اقدام کنند.

آیفون ۱۲ مینی

به نظر می‌رسد که بعد از آیفون ۱۲ این‌بار نوبت برادر کوچک این تلفن همراه یعنی آیفون ۱۲ مینی است تا مشکلاتی را برای کابران به وجود بیاورد.

بسیار از کاربرانی که به‌تازگی آیفون‌ ۱۲ مینی دریافت کرده‌اند مدعی شده‌اند که نمایشگر لمسی این تلفن همراه زمانی که این آیفون قفل است به لمس‌های نمایشگر واکنش نشان نمی‌دهد.

بسیاری از کاربران با منتشر کردن نظرات خود در فروم سایت MacRumors مدعی شده‌اند که زمانی که قصد دارند با کشیدن انگشت شست خود از پایین به بالای نمایشگر قفل آیفون ۱۲ مینی را باز کنند یا که با استفاده از دکمه‌های قرار گرفته بر روی نمایشگر در حالت قفل، دوربین یا چراغ‌قوه این آیفون را فعال کنند، با این مشکل مواجه شده‌اند.

به‌نظر می‌رسد که وجود این مشکل عدم تشخیص لمس نمایشگر همیشه اتفاق نمی‌افتد و کاربران گفته‌اند که در زمان استفاده از انگشست‌های دیگر کمتر با این مشکل مواجه می‌شوند. کاربران گفته‌اند که بعد از باز کردن قفل آیفون، این مشکل عدم پاسخگویی نمایشگر به لمس از بین می‌رود.

بعضی از کاربران حدس و گمان‌هایی را در رابطه با این مشکل مطرح کرده‌اند. آن‌ها مدعی شده‌اند که ممکن است این مشکل ناشی از بار الکتریکی و عدم تخلیه‌ی آن باشد. زیرا گزارش‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند که کاربران در زمان وصل بودن آیفون ۱۲ مینی به شارژر با این مشکل مواجه نشده‌اند. برخی از کاربران هم گفته‌اند که زمانی که بدنه‌ی آیفون ۱۲ مینی که دارای قاب نباشد را لمس می‌کنند این مشکل برطرف می‌شود.

البته هنوز نمی‌توان که علت وجود این مشکل را مشخص کرد و هنوز نمی‌دانیم که این مشکل در آیفون‌ ۱۲ مینی مربوط به سخت افزار یا نرم افزار دستگاه است. اما امیدواریم که مشکل نرم افزاری باشد و اپل با منتشر کردن یک به‌روزرسانی نرم افزاری این مشکل را رفع کند.

