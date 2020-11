کوالکام برای فروش تراشه به هواوی مجوز دریافت کرد

اوایل این هفته، خبری از سوی یک منبع چینی منتشر شد مبنی بر اینکه کوالکام توانسته بالاخره برای فروش تراشه به هواوی مجوز دریافت کند. در ابتدا این خبر در حد یک شایعه بود اما روز گذشته شرکت کوالکام رسما آن را تایید کرد تا به تمام گمانه‌زنی‌های پیرامون آن پایان دهد.

همانطور که می‌دانید، مدت زمان زیادی است که هواوی تحت تحریم شدید دولت آمریکا قرار گرفته. در ابتدا این تحریم‌ها صرفا نرم‌افزاری بود و باعث شد خدمات و سرویس‌های گوگل از گوشی‌های جدید هواوی کاملا حذف شوند. اما به مرور به سخت‌افزار نیز کشیده شد و تمام شرکت‌هایی که از فناوری‌های ایالات متحده در ساخت تراشه استفاده می‌کردند، برای تجارت با هواوی با مشکل مواجه شدند.

البته این مشکل دریافت مجوز از وزارت بازرگانی آمریکاست که بسیار در این زمینه سخت‌گیری می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد فعلا این وزارت کمی از موضع خود کوتاه آمده و اجازه‌ی فروش تراشه‌های ۴G را به هواوی صادر کرده. هرچند پیش‌تر هم شنیده بودیم هواوی قادر به دریافت تراشه‌های ۵G از شرکت‌های دیگر نیست.

فایننشال تایمز: فروش تراشه به شرکت هواوی امکان‌پذیر می‌شود

اینکه کوالکام چه زمانی می‌تواند مجوز فروش تراشه‌های ۵G به هواوی را از وزارت بازرگانی آمریکا دریافت کند مشخص نیست. اما غول چینی اعلام کرده تا زمانی که آمریکا اجازه دهد، این شرکت به همکاری خود با کوالکام ادامه خواهد داد و از این بابت مشکلی ندارد.

اخیرا شنیده بودیم TSMC هم مجوز فروش تراشه به هواوی را از آمریکا دریافت کرده اما شرط عجیبی در آن وجود داشت. در این مجوز آمده بود که فقط تراشه‌های ۲۸ نانومتری و بالاتر می‌توانند به هواوی ارسال شوند و نمونه‌های ۱۶، ۱۰، ۷ و ۵ نانومتری را شامل نمی‌شود که خب عملا برای هواوی سودی نخواهد داشت.

هواوی طی سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی در زمینه‌ی ساحت و فروش گوشی‌های هوشمند داشته و زنجیره‌های تامین هم نمی‌خواهند چنین مشتری بزرگی را به همین راحتی از دست بدهند. بنابراین سخت در تلاشند تا بتوانند راهی برای تجارت با غول چینی پیدا کنند که خب فعلا نتیجه‌ی بزرگی حاصل نشده و باید منتظر ماند و دید در آینده چه پیش خواهد آمد.

آیا ریاست جمهوری بایدن به معنای پایان مشکلات هواوی است؟

