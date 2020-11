امروز تصویری از مدیرعامل سامسونگ، لی جائه-یانگ، منتشر شد که توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرد. در نگاه اول، تصویر کاملا عادی به نظر می‌رسد اما اگر به آنچه که جائه-یانگ در دست نگه داشته نگاه کنید، متوجه محصولی می‌شوید که بسیار شبیه به طرح‌های مفهومی گوشی سامسونگ با نمایشگر رول شونده است.

سامسونگ اواخر سال ۲۰۱۹ رسما از اولین گوشی خود با نمایشگر تاشو رونمایی کرد تا بار دیگر آغازگر یک انقلابی بزرگ در دنیای گوشی‌های هوشمند باشد. البته علاوه بر سامسونگ، هواوی هم در این زمینه فعالیت می‌کند و شرکت‌های دیگر فعلا دست بکار نشده‌اند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، ظاهرا به‌زودی شاهد رونمایی از گوشی‌هایی با نمایشگر رول شونده نیز خواهیم بود.

ال‌جی که به عنوان یک شرکت بزرگ در ساخت گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آید، تمرکز خود را روی ساخت یک گوشی با نمایشگر رول شونده منعطف کرده تا باز هم یک شرکت کره‌ای، انقلاب دیگری را در این زمینه رقم بزند. اما با توجه به تصویری که به‌تازگی از مدیرعامل سامسونگ منتشر شده، ظاهرا ال‌جی در ساخت گوشی با نمایشگر رول شونده یک رقیب فوق‌العاده سرسخت دارد که آن هم سامسونگ است.

مدت زمان زیادی است که در رابطه با گوشی جدید سامسونگ با نمایشگر رول شونده خبرهایی می‌شنویم و حتی پتنتی هم از آن به ثبت رسیده. اما اکنون که تمرکز این شرکت روی گوشی‌های تاشو است، بسیاری از کاربران اصلا به این مورد که غول کره‌ای ممکن است در حال کار روی یک گوشی با نمایشگر رول شونده باشد فکر هم نمی‌کردند.

گوشی جدید ال‌جی با نمایشگر رول شونده احتمالا ال‌جی اسلاید نام‌گذاری خواهد شد

اما گفته می‌شود سامسونگ حتی در نمایشگاه CES 2020، دموی این محصول را نیز به صورت خصوصی به نمایش گذاشته و قرار است سال آینده از اولین نسخه‌ی آن رونمایی کند. شرکت کره‌ای در جریان نمایشگاه SID 2016 (نمایشگاهی با محوریت آخرین فناوری‌ها در زمینه‌ی نمایشگر)، از نمایشگر رول شونده‌ی خود رونمایی کرد و به نظر می‌رسد در طول این ۴ سال، به اندازه‌ی کافی در این زمینه به بلوغ رسیده تا مرتکب اشتباهاتی ابتدایی نشود.

دانلود mp4

تصویری که در آن مدیرعامل سامسونگ این محصول را در دست گرفته توسط خود سامسونگ منتشر شده که به نظر می‌رسد در واقع تیزری از اولین گوشی شرکت با نمایشگر رول شونده است. همانطور که اشاره شد، ال‌جی نیز در این زمینه در حال کار است اما رسما محصولی از آن روانه‌ی بازار نشد. تنها شرکتی که بسیار جدی ظاهر شده و حتی نمونه‌ی اولیه‌ی محصول خود را نیز به نمایش گذاشت، TCL است. اما خب می‌بینیم که سامسونگ هم بسیار بی سر و صدا در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته.

شرکت TCL از دو گوشی دارای نمایشگر رول شونده و تاشو رونمایی کرد

با همه‌ی این تفاسیر، باز هم نمی‌توان به طور حتم و با توجه به تنها یک تصویر در رابطه با جزئیات محصولی که تاکنون خبر زیادی از آن منتشر نشده نظری داد. اما اگر بخواهیم با استناد به آنچه که در اختیار داریم صحبت کنیم، باید بگوییم پنل نمایشگر این محصول به احتمال بسیار فراوان از جنس پلاستیک خواهد بود و این امکان را فراهم می‌کند تا گوشی از ۶ اینچ به ۸ اینچ تغییر اندازه دهد.

در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکلی که کاربران را در رابطه با گوشی‌های تاشو و یا همین گوشی‌ها با نمایشگر رول شونده نگران کرده، عدم مقاومت پنل نمایشگر در برابر ضربه و خط و خش‌های احتمالی است. اما خب این فناوری در ابتدای مسیر خود قرار دارد و طبیعی است مشکلاتی گریبان‌گیر آن باشد. ال‌جی هم در این خصوص گفته که این نمایشگرها قرار است به فناوری غالب نسل‌های بعد تبدیل شوند. بنابراین می‌توان به آینده‌ی آن‌ها کاملا امیدوار بود.

با این حال امیدواریم سامسونگ کمی از اشتیاق خود برای عرضه‌ی اولین گوشی با نمایشگر رول شونده بکاهد و نظیر آنچه که در نسل اول گوشی گلکسی فولد شاهد بودیم، محصولی با مشکلات ابتدایی راهی بازار نکند..

نظر شما در رابطه با گوشی‌هایی با این قابلیت چیست؟ آیا باید به‌زودی با گوشی‌های معمولی خداحافظی کنیم؟

آیا گوشی‌ تاشو جایگزین خوبی برای گوشی و تبلت‌های فعلی است؟

