به نظر می‌رسد که عرضه‌ی نسخه‌ی نهایی از سیستم عامل macOS Big Sur تاکنون آن‌طور که باید به‌درستی پیش نرفته است. بعد از مشکلاتی که در روز منتشر شدن این نسخه برای دانلود آن به دلیل مشکلات سرور‌های اپل اتفاق افتاد، بعضی از کاربران که این نسخه‌ی جدید را بر روی مک بوک پرو قدیمی خود نصب کرده‌اند مدعی شده‌اند که بعد از نصب، مک بوک پرو آن‌ها از کار افتاده است.

با توجه به این که تاکنون کاربران زیادی این مشکل را بعد از نصب macOS Big Sur تجربه کرده‌اند، به نظر می‌رسد که این یک مشکل شایع است.

نگاهی به سایت Reddit، بخش پشتیبانی سایت اپل و فروم سایت MacRumors نشان می‌دهد که برخی از دارندگان مک بوک پرو‌های قدیمی این مشکل را گزارش کرده‌اند. یکی از این کاربران در سایت Reddit گفته است که بعد از نصب این نسخه، مک بوک پرو او چیزی به غیر یک صفحه‌ی سیاه در زمان روشن شدن نشان نمی‌دهد.

این کاربران همچنین مدعی شده‌اند که بعد نصب این نسخه نمی‌توانند به راه‌های برای ریست کردن مک بوک پرو یا ریکاوری کردن آن از طریق اینترنت دست پیدا کنند. با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد که این کاربران هیچ راهی را برای عبور از این صفحه‌ی سیاه نمایش داده شده بعد از نصب macOS Big Sur ندارند.

یکی از موارد عجیب در رابطه با این مشکل این است که بسیاری از کاربرانی که این مشکل را گزارش کرده‌اند داری مک بوک پرو‌های ۱۳ اینچی هستند که در اوخر سال ۲۰۱۳ یا اواسط سال ۲۰۱۴ تولید شده‌اند. به نظر می‌رسد که بخش پشتیبانی اپل به این کاربران توصیه کرده است که دستگاه‌هایشان را برای بررسی به پشتیبانی اپل ببرند.

با توجه به اینکه تاکنون تعداد کاربران زیادی که دارای مک بوک پرو‌های قدیمی هستند این مشکل را بعد از نصب این به‌روزرسانی در بخش پشتیبانی سایت اپل گزارش کرده‌اند، به نظر می‌رسد که اپل از این مشکل آگاه است و به احتمال زیاد راه حلی را در رابطه با رفع این مشکل ارائه خواهد داد.

با توجه به رخ دادن این مشکل برای بسیاری از کاربران به شما توصیه می‌کنیم که از نصب سیستم عامل macOS Big Sur بر روی دستگاه‌های خود خودداری کنید و بعد از رفع این مشکل توسط اپل اقدام به نصب این به‌روزرسانی کنید.

منبع: Wccftech

