گوشی‌های هوشمند امروزی بسیار تکراری و به نوعی کسل‌کننده شده‌اند. شاید همه با این نظر موافق نباشند اما ۵ یا ۱۰ سال گذشته را در ذهنتان مرور کنید. صرف نظر از گوشی‌های تاشو که آینده‌ی گوشی‌های هوشمند به حساب می آیند، چه پیشرفت چشمگیری را در گوشی‌های معمولی شاهد بودیم که ما را به تعجب وا دارد؟ بدیهی است همه چیز بهتر شده و این موضوع انکارناپذیر است. اما خب نمی‌توان این پیشرفت‌ها را چیز عجیبی دانست. دیر یا زود باید شاهد دوربین‌های قدرتمندتر، نمایشگرهای باکیفیت‌تر، باتری پرظرفیت‌تر و مواردی از این دست می‌بودیم. اما این پیشرفت‌ها اصلا شگفت‌انگیز و خارق‌العاده نیستند. دنیای فناوری با این سرعت از پیشرفت، قطعا نیازمند یک محصول کاملا جدید و منحصر به فرد است.

شاید برخی از کاربران به این موضوع فکر کنند که گوشی‌های هوشمند امروزی به اندازه‌ی کافی خوب هستند و نیازی به تغییر در آن‌ها دیده نمی‌شود. اما آیا واقعا این چیزی است که باید انتظار داشته باشیم؟ به. نظر می‌رسد اینطور نباشد. شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند، طی یکی دو سال اخیر پیشرفت‌های زیادی در زمینه‌ی طراحی داشتند. برای مثال گوشی‌های تاشو با نمایشگرهای تاشونده راهی بازار شدند. نمایشگرهای منعطفی که قابلیت خمیدگی داشته و پیشرفت قابل توجهی به نسبت گوشی‌های معمولی دارند و این می‌تواند نویدبخش آینده‌ای درخشان برای گوشی‌های هوشمند باشد.

در ادامه قصد داریم به معرفی گجت‌هایی بپردازیم که بخشی کوچکی از آینده‌ی گوشی‌های هوشمند را تشکیل خواهند داد. محصولاتی که از طراحی‌های بسیار عجیبی بهره می‌برند و حتی پتنتی از برخی آن‌ها نیز منتشر شده و این یعنی احتمالا شاهد رونمایی از آن‌ها در آینده‌ای نزدیک خواهیم بود. البته در برخی موارد این طراحی‌ها شاید کمی غیر واقعی به نظر برسند و هیچوقت به تولید انبوه نرسند. اما خب جالب خواهد بود اگر نگاهی داشته باشیم به آینده‌ی گوشی‌های هوشمند و آنچه که ممکن است در سال‌های پیش رو رخ دهد.

این مقاله ممکن است حاوی نظرات شخصی نویسنده باشد.

دستبند هوشمند

اول از همه از دستبند هوشمند آغاز می‌کنیم. البته چنین دستبندی با این طراحی در حال حاضر توسط ZTE و با نام نوبیا آلفا تولید و در سال ۲۰۱۹ رونمایی شد. محصولی با نمایشگر ۴ اینچی منعطف که به کاربر این امکان را می‌داد تا به شکلی بسیار جذاب آن را باز کرده و آن را تقریبا به یک گوشی هوشمند تبدیل کنند.

اگرچه این دستبند نتوانست آنطور که باید در بازار گجت‌های هوشمند بدرخشد و طرفداران زیادی پیدا کند، اما می‌توان جسارتی که ZTE در این زمینه به خرج داد را تحسین کرد. لازم به ذکر است ZTE همان شرکتی است که توانسته اولین گوشی هوشمند با دوربین سلفی زیر نمایشگر را تولید و روانه‌ی بازار کند.

البته نوبیا آلفا تنها دستبند هوشمندی نیست که از چنین طراحی زیبایی بهره می‌برد. در واقع باید آن را آغازگر این طراحی دانست. محصولات زیادی با طراحی مشابه پتنت شده‌اند یا تصاویر آن‌ها در سراسر فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده و به نظر می‌رسد شرکت‌های سازنده‌ی گوشی هوشمند می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این زمینه، موفقیت خوبی کسب کنند.

فروش بالای مچ‌بندها و ساعت‌های هوشمند نشان داده کاربران به اینگونه محصولات علاقه‌ی بسیار زیادی دارند. البته اگر مشکلی نداشته باشند. چون طراحی خاص این گجت‌ها باعث می‌شود کاربران کمتر به کیفیت آن‌ها اعتماد کنند. اما اگر قرار باشد چنین محصولاتی رسما بخشی از زندگی کاربران را تشکیل دهند، می‌توان آن‌ها را جایگزین بسیار خوبی برای گوشی‌های هوشمند دانست.

اینطور به نظر می‌رسد که کاربر گوشی خود را روی مچ دست خود داشته و می‌تواند بدون اینکه نیاز به درآوردن آن از جیب یا کیف باشد، به اعلانات مختلف دسترسی داشته باشد، به انجام کارهای گوناگون بپردازد که حتی ساعت‌های هوشمند هم در انجام آن ناتوانند یا مثلا هنگامی که شخصی تماس بگیرد، به‌راحتی آن را از دست جدا کرده و مانند گوشی نزدیک گوش خود نگه دارد و به صحبت بپردازد. محصولاتی مانند این دستبند به خاطر کاربرد خوبی که دارند، می‌توانند بخشی از آینده‌ی گوشی‌های هوشمند باشند.

احتمال عرضه‌ی چنین محصول در آینده‌ی نزدیک: متوسط به بالا

گوشی پروژکتوری

در ادامه‌ی صحبتمان در رابطه با دستبندها، باید به این محصول بسیار جالب از سال ۲۰۱۴ اشاره کنیم. در آن سال، این گجت را Cicret Phone نامیدند. نکته‌ی جالب در رابطه با آن، عدم بهره‌مندی از نمایشگر بود. در واقع تمام آنچه که کاربر در اختیار داشت، یک دستبند بسیار باریکی بود که در به عنوان یک پروژکتور عمل کرده و تصویری از محیط یک گوشی هوشمند را روی دست شما می‌تاباند. ایده‌ی کیبوردهای لیزری نیز از همین محصول برداشت شده که اکنون به صورت رسمی وارد بازار هم شده‌اند.

بدیهی است برای اینکه بتوانید محیط یک گوشی هوشمند را روی دست خود بتابانید، به یک پروژکتور بسیار قدرتمند با میزان روشنایی بالا نیاز خواهید داشت. سیستم تشخیص لمس نیز باید به بهترین شکل ممکن کار کند تا مشکلی از بابت کار با آن وجود نداشته باشد. با توجه به آینده‌ی Cicret Phone، می‌توان نتیجه گرفت فعلا نمی‌توانیم به چنین فناوری هیجان‌انگیزی دست پیدا کنیم. مشکلات فنی بسیار زیادی در این مسیر وجود دارد که از میان برداشتن آن‌ها نیز بسیار زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد به‌ این زودی‌ها شاهد رونمایی از چنین گجتی نخواهیم بود.

احتمال عرضه‌ی چنین محصول در آینده‌ی نزدیک: کم

گوشی شفاف

سریال The Expanse را به خاطر دارید؟ یا فیلم توطئه‌ی اشلون؟ احتمالا این فیلم و سریال برای اولین بار طراحی گوشی شفاف را به نمایش گذاشتند. شاید فکر کنید دستیابی به چنین سطح از فناوری حداقل تا چند سال آینده غیر ممکن باشد اما جالب است بدانید ال‌جی پتنتی را در سال ۲۰۱۵ به ثبت رساند که مربوط به یک گوشی تاشوی شفاف است. ال‌جی مدت زمان زیادی هم مشغول کار روی نمایشگرهای OLED شفاف بوده بنابراین جای تعجبی نخواهد داشت اگر شاهد رونمایی از چنین محصولی از سوی این شرکت باشیم.

اگر این سوال به ذهنتان خطور کرده که شفاف کردن نمایشگر چه فایده‌ای دارد، سوال کاملا به‌جایی است چون به نظر می‌رسد دلیل منطقی فعلا برای این کار وجود ندارد. جز اینکه بسیار ایده‌ی هیجان‌انگیز و منحصربفردی خواهد بود. اما از طرفی شفاف بودن نمایشگر باعث می‌شود میزان روشنایی نمایشگر به طرز قابل توجی کاهش پیدا کند. حتی تمام قطعات سخت‌افزاری گوشی نیز باید شفاف ساخته شوند که خب فعلا چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. اما اگر این شفافیت تنها مربوط به نمایشگر باشد، احتمالا در آینده‌ای نزدیک می‌توانیم شاهد آن باشیم.

احتمال عرضه‌ی چنین محصول در آینده‌ی نزدیک: متوسط

گوشی با نمایشگر رول‌ شونده

گوشی با نمایشگر رول‌شونده در بین محصولات عجیب و مورد انتظار، بیشترین شانس را برای عرضه‌ی رسمی دارد. محصولی که از نمایشگر منعطف بهره می‌برد و طبق شایعات و تصاویر گوناگون، مانند یک طومار رول می‌شود. اینکه دقیقا قرار است با این محصول چه کاری انجام دهیم، پرسشی است که نمی‌توانیم فعلا به آن پاسخ دهیم. اما تصاویر منتشر شده ما را کاملا به یاد طومارهای قدیمی می‌اندازد.

همانطور که اشاره شد، این طراحی شانس زیادی برای به وقوع پیوستن دارد. چون نه تنها ساخت آن کار دشواری نیست بلکه در سال ۲۰۱۸ نمونه‌ی اولیه‌ی آن نیز رونمایی شد. گجتی جالب تحت عنوان MagicScroll که محصول فکری پژوهشگران دانشگاه کویینز کانادا بود.

این گوشی که در نسخه‌ی آزمایشی تولید شده از نمایشگری ۷.۵ اینچی منعطف از جنس OLED بهره می‌برد که وضوح تصویر آن به ۲۱۶۰ × ۱۹۲۰ پیکسل می‌رسد. طراحی ظاهری محصول نیز استوانه‌ای است و کاربر را در نگاه اول کاملا به یاد طومار می‌اندازد. لازم به ذکر است ال‌جی نیز در گذشته پتنتی از یک محصول با طراحی مشابه را به ثبت رسانده و به همین خاطر امکان عرضه‌ی گوشی با نمایشگر رول شونده را باید بالا بدانیم.

احتمال عرضه‌ی چنین محصول در آینده‌ی نزدیک: بالا

لنز هوشمند

بسیاری از ما از کودکی تا حتی این لحظه تمایل داشته‌ایم با چشمانی شبیه به چشم سایبورگ‌ها دنیا را مشاهده کنیم. اگر مجموعه فیلم‌های ترمیناتور را دیده باشید، به خوبی متوجه منظورمان از این موضوع می‌شوید. ایده‌ی بسیار جالبی خواهد بود اگر به طور کلی گوشی‌های هوشمند را از زندگی روزمره‌ی خود پاک کرده و هرآنچه را که باید، از طریق چشمان خود ببینیم و انجام دهیم.

شاید فکر کنید طراحی چنین محصولی ممکن است غیرممکن یا حداقل در این سال‌ها بسیار سخت باشد. اما خبر خوب اینجاست که محققین دانشگاه خنت بلژیک توانستند نسخه‌ی اولیه‌ی یک لنز هوشمند را در سال ۲۰۱۴ رونمایی کنند. در همان سال بود که گوگل، در راستای توسعه‌ی گوگل گلس، تصمیم گرفت درون چنین لنزی، دوربین تعبیه کند.

در واقع لنزهای هوشمند از دهه‌ی ۹۰ میلادی تاکنون، بخشی از فعالیت‌های محققین را تشکیل داده و همانطور که اشاره شد، دانشمندان توانستند نسخه‌های اولیه‌‌ی چنین محصولی را نیز تولید کنند. حتی برخی از آزمایشگاه‌ها، این لنز را روی خرگوش امتحان کردند. بنابراین به نظر می‌رسد این فناوری آنقدرها نیز دور از دسترس نباشد. چرا که کاربرد آن از تمام آنچه که در این مطلب به آن اشاره شده بیشتر است.

احتمال عرضه‌ی چنین محصول در آینده‌ی نزدیک: کم تا متوسط

به نظر شما، آینده‌ی گوشی‌های هوشمند چگونه خواهد بود؟ شما کدام یک از طراحی‌های بالا را ترجیح می‌دهید؟

منبع: PhoneArena

