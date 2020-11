با توجه به گفته‌های Ice Universe، از افشاگران موثق و معروف حوزه‌ی فناوری، ظاهرا پردازنده‌ی اگزینوس ۲۱۰۰ سامسونگ به طور حتم می‌تواند رقیب خود یعنی اسنپدراگون ۸۷۵ را از میان بردارد.

سامسونگ اخیرا از پردازنده‌ی اگزینوس ۱۰۸۰ رونمایی کرد. این اولین پردازنده‌ی غول کره‌ای است که با لیتوگرافی ۵ نانومتری ساخته می‌شود و در عین حال یک میان‌رده به حساب می‌آید. با این حال بنچمارک‌های منتشر شده از آن نشان می‌دهد عملکرد این پردازنده حتی از اسنپدراگون ۸۶۵، پردازنده‌ی قدرتمند پرچم‌داران اندرویدی کنونی سریع‌تر است.

حال سوال مهمی که پیش می‌آید، عملکرد دو پردازنده‌ی پرچم‌دار سامسونگ و کوالکام یعنی اگزینوس ۲۱۰۰ و اسنپدراگون ۸۷۵ است. برای بسیاری از کاربران این سوال پیش آمده که آیا سامسونگ بالاخره توانسته پردازنده‌ای تولید کنید که رقیب سرسخت خود را بعد از سال‌ها از میان بردارد؟ به نظر می‌رسد بله. این اتفاق افتاده. اما خب هیچ چیز رسما اعلام نشده.

اگر خبرهای مربوط به سامسونگ را دنبال کنید، قطعا Ice Universe را می‌شناسید. افشاگری که در اکثر مواقع، صحبت‌هایش در رابطه با گوشی‌ها و محصولات سامسونگ درست از آب در می‌آیند. این افشاگر به‌تازگی پستی را در توییتر به اشتراک گذاشته با این مضمون که اگزینوس ۲۱۰۰ قطعا قدرتمندتر از اسنپدراگون ۸۷۵ خواهد بود و حالا نوبت اروپایی‌هاست که خوشحال باشند.

همانطور که می‌دانید، سامسونگ معمولا در چین و آمریکا، محصولات پرچم‌دار خود را با پردازنده‌ی اسنپدراگون راهی بازار می‌کرد. اما در دیگر بازارها شامل کره‌ی جنوبی، این گوشی‌ها با اگزینوس در دسترس قرار می‌گرفتند. پردازنده‌ای اختصاصی که سال‌های زیادی است نتوانسته در برابر همتای خود از کوالکام پیروز باشد و همیشه با اختلاف محسوسی شکست می‌خورد.

گزارش‌های متعدد از برتری اگزینوس ۲۱۰۰ بر اسنپدراگون ۸۷۵ خبر می‌دهند

اما اینطور که به نظر می‌رسد، تاریخ عرضه‌ی سری گلکسی S21 سامسونگ (دی ماه امسال)، همزمان خواهد بود با پایان سلطه‌ی اسنپدراگون بر پردازنده‌های گوشی‌های اندرویدی. چرا که اگزینوس ۲۱۰۰ قرار است در این زمینه دست بالا را داشته باشد. معمولا اینطور بود که گوشی‌های مجهز به پردازنده‌های اسنپدراگون، سریع‌تر و قدرتمندتر ظاهر می‌شدند و حتی تا قبل از امسال، شایعاتی مطرح بود مبنی براینکه سامسونگ قصد دارد پرچم‌دارهای خود را تنها با یک پردازنده و آن هم از کوالکام، راهی بازار کند.

اما با شناختی که از سامسونگ داشتیم، تا حد زیادی می‌دانستیم این اتفاق نخواهد افتاد. حتی اگر اگزینوس‌ها به این عملکرد ضعیف خود ادامه می‌دادند. با این حال خوشبختانه این اتفاق به گونه‌ای دیگر رقم خورد. سامسونگ اینبار به سراغ ARM رفت و در پردازنده‌ی جدید خود از هسته‌های قدرتمند و جدید این شرکت استفاده کرد که شامل یک هسته‌ی قدرتمند Cortex-X1، سه هسته‌ی Cortex-A78 با توانی ۳۰ درصد بیشتر از A77 بکار رفته در پردازنده‌‌های کنونی و ۴ هسته‌ی کم مصرف Cortex-A55.

البته پردازنده‌ی کوالکام نیز از ترکیب و نوع هسته‌های برابری بهره می‌برد و خب دقیقا نمی‌دانیم چطور شده که اگزینوس ۲۱۰۰ توانسته در بنچمارک‌ها بهتر از آن ظاهر شود. با این حال به نظر می‌رسد این برتری حتی اگر وجود نداشته باشد، باز هم جای نگرانی نیست و در بدترین حالت (برای کاربران اروپایی)، قدرت دو پردازنده برابر خواهد بود.

اما در بخش گرافیک، سامسونگ برخلاف شایعات، باز هم سراغ ARM رفته و از Mali-G78 به عنوان قلب تپنده‌ی پردازشگر گرافیکی خود بهره می‌برد. اسنپدراگون ۸۷۵ نیز به آدرنو ۶۶۰ مجهز خواهد شد که گفته می‌شود عملکرد آن ۱۰ درصد از نمونه‌ی بکار رفته در اگزینوس ۲۱۰۰ بهتر خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد دو پردازنده برتری‌های خود را به نسبت یکدیگر در بخش پردازشی و گرافیکی تقسیم کرده‌اند و هر یک بر دیگری برتری‌هایی دارند.

با همه‌ی این تفاسیر، باز هم باید منتظر ماند و دید در آینده چه خبرهای بیشتری پیرامون این دو منتشر می‌شود. کوالکام احتمالا یکم دسامبر امسال (۱۱ آذر ۹۹) از پردازنده‌ی جدید خود رونمایی می‌کند. بنابراین آن زمان می‌توانیم با اطمینان بیشتری در رابطه با قدرت پردازشی اسنپدراگون ۸۷۵ و تفاوت عملکرد آن با سایر پردازنده‌ها صحبت کنیم.

