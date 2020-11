طبق گزارش‌های منتشر شده، به نظر می‌رسد گوشی‌های شیائومی می ۱۱ و می ۱۱ پرو از جمله اولین گوشی‌های مجهز به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۷۵ خواهند بود. حالا به گفته‌ی یکی از افشاگران مشهور، مدل پرو این سری از نمایشگر ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد که مبتنی بر رزولوشن +QHD است.

این در حالی است که نسل قبلی این گوشی با نمایشگر ۱۰۸۰p مبتنی بر رفرش ریت ۹۰ هرتز راهی بازار شد. این افشاگر مدعی شده که دوربین سلفی همچنان در سمت چپ بخش فوقانی نمایشگر قرار می‌گیرد و همچنین این صفحه‌نمایش از لبه‌های تا حدی خمیده بهره می‌برد. در رابطه با دوربین‌ها هم نباید انتظار بهبود گسترده‌ای را داشته باشیم و ظاهرا فقط تا حدی بهتر از نسل قبلی هستند.

همانطور که احتمالا می‌دانید، حدود دو هفته‌ی دیگر تراشه اسنپ‌دراگون ۸۷۵ معرفی می‌شود و در این میان هنوز اطلاعات زیادی در مورد گوشی‌های سری می ۱۱ فاش نشده ولی به احتمال زیاد شیائومی می ۱۱ پرو از شارژ سریع ۱۲۰ وات پشتیبانی می‌کند.

شرکت شیائومی همچنین مدتی قبل از یک شارژر ۸۰ وات رونمایی کرد که نشان می‌داد می‌تواند یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را در عرض ۱۹ دقیقه به طور کامل شارژ کند؛ بنابراین در اوایل زمستان که احتمالا پرچم‌داران جدید شیائومی معرفی می‌شوند، می‌توانیم انتظار پشتیبانی مدل پرو از شارژ بی‌سیم ۸۰ وات را هم داشته باشیم.

