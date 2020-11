شرکت اوپو هر ساله یک رویداد برای نمایش تکنولوژی‌های جدید خود برگزار می‌کند. این شرکت چند روز قبل اعلام کرد که فردا (۲۷ آبان) از یک عینک واقعیت افزوده رونمایی خواهد کرد و حالا اوپو یک پوستر برای گوشی رول شونده منتشر کرده است.

این کمپانی در شبکه اجتماعی Weibo و توییتر پستی منتشر کرده که در بخشی از آن آمده: «نمایشگر بزرگ؟ نمایشگر کوچک؟ نمایشگر بی‌نهایت؟ در آینده، گوشی هوشمند شما احتمالا می‌تواند به راحتی جمع شود.» همچنین در این پوستر شاهد نمایشگر خمیده‌ای هستیم که با توجه به لبه‌ی فوقانی، تا حدی کشیده شده است. در این پوستر عبارت «آغاز عصر جدید نمایشگر» توجه را جلب می‌کند.

اوپو اطلاعات دیگری را مطرح نکرده ولی با توجه به پوستر منتشر شده، با یک کانسپت فون یا اصطلاحا گوشی مفهومی مواجه هستیم که این نوع گوشی‌ها قرار است توانایی‌های فنی شرکت‌ها را به رخ رقبا بکشند. شرکت TCL هم ماه‌ها قبل از ماکت مربوط به گوشی رول شونده رونمایی کرد و گفته می‌شود ال‌جی هم به‌زودی یک گوشی رول شونده را معرفی می‌کند. اما آیا اوپو می‌تواند زودتر از ال‌جی چنین محصولی را راهی بازار کند؟ در این زمینه هنوز با قاطعیت نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم.

امیدواریم اوپو مانند TCL از ماکت رونمایی نکند و یک گوشی رول شونده حقیقی به نمایش گذاشته شود تا ببینیم این شرکت برای این قابلیت از چه مکانیسمی استفاده کرده است. با توجه به اینکه اخیرا در رابطه با تلاش سامسونگ برای ورود به حوزه‌ی گوشی‌های رول شونده هم خبرهایی منتشر شده، به نظر می‌رسد در آینده‌ی نزدیک شاهد معرفی چندین گوشی مبتنی بر این قابلیت خواهیم بود.

