نقد و بررسی آیفون ۱۲؛ بالاخره آیفونی جدید

آیفون ۱۲ و البته سه برادر آن، واقعا جزو هیجان‌انگیزترین گوشی‌های امسال هستند و آن هم نه صرفا برای اینکه نام آیفون را به یدک می‌کشند، بلکه به این دلیل که همه چهار مدل آن‌ها نمایشگرهایی OLED و دوست داشتنی دارند و از همه مهم‌تر، طراحی آن‌ها دوباره ما را یاد گوشی‌های محبوب آیفون ۴ و آیفون ۵S می‌اندازد.

آیفون ۱۲ را می‌توانیم آیفونی کاملا تازه از زمان آیفون X به شمار بیاوریم. دو نسل قبلی این گوشی، طراحی‌هایی مشابه با آیفون X داشتند و در بخش‌هایی خاص مثل دوربین، نمایشگر و باتری بهتر شده بودند. حالا اما آیفون ۱۲ با طراحی جدیدش، یک آیفون کاملا جدید است.

اسم این گوشی را می‌توانیم آیفون پیش‌فرض هم بگذاریم؛ چون اگر آیفون کوچک می‌خواهید، آیفون ۱۲ مینی پیش روی شماست و اگر به دنبال دوربین‌های بیشتر و گوشی بزرگ‌تر با کیفیت ساخت بالاتر می‌گردید، آیفون‌های پرو می‌توانند انتخاب شما باشند. اما اگر صرفا آیفون جدید می‌خواهید، iPhone 12 همان آیفون پیش‌فرض است که هم از نظر عملکرد و نمایشگر چیزی از برادرانش کم ندارد و هم برای بسیاری از کاربران، می‌تواند حتی انتخاب بهتری هم باشد.

بی هیچ مقدمه دیگری، بگذارید سراغ نقد و بررسی آیفون ۱۲ برویم و با طراحی این گوشی شروع کنیم:

طراحی

یک موردی که در نظرات کاربران در گوشه کنار اینترنت می‌خواندم، این است که طراحی این آیفون با نسل‌های قبلی هیچ تفاوتی ندارد اما واقعا اینطور نیست! من به شخصه عاشق طراحی آیفون ۱۲ شده‌ام. از سال ۲۰۱۴ که آیفون ۶ به بازار عرضه شد و تا همین پارسال، همه مدل‌های آیفون کناره‌هایی گرد داشتند و در نهایت همه آن‌ها حسی مشابه را القا می‌کردند. حالا اما لبه‌های تخت شده این گوشی، باعث شده تا با محصولی کاملا جدید روبرو باشیم.

کناره‌های آیفون ۱۲ و البته آیفون ۱۲ مینی، از جنس آلومینیوم است و پوششی مات دارد که فکر می‌کنم امسال از این نظر، این دو مدل از مدل‌های پرو این گوشی که لبه‌هایی براق دارند، زیباتر هستند. شیشه پشتی اما مثل آیفون ۱۱، شفاف است که باعث می‌شود هم پس از چند دقیقه پر از اثر انگشت شود و هم در مقابل خط و خش مقاومت کمتری دارد. من از آیفون ۱۱ پرو مکس به این گوشی مهاجرت کردم و شیشه پشتی مات گوشی قبلی را حداقل از این جنبه که در طول یک سال هیچ خط و خشی به آن نیفتاد، بیشتر دوست داشتم.

در بخش جلویی آیفون ۱۲ هم شاهد نمایشگر ۶.۱ اینچی آن هستیم که حالا به لطف صاف شدن کناره‌های گوشی، حاشیه‌های کمتری هم دارد و به طور کل، ابعاد این گوشی از آیفون ۱۱ کوچک‌تر است. آیفون ۱۲ آنقدر طراحی جعبه‌ای شکل دارد که هیچ خمیدگی روی اطراف شیشه جلویی یا پشتی آن وجود ندارد و یک صفحه شیشه‌ای، به آلومینیوم می‌رسد. حتی لایه پلاستیکی که معمولا برای بالا بردن مقاومت شیشه گوشی در افتادن می‌شد نیز حالا وجود ندارد.

صحبت از مقاومت شد و باید بگوییم شیشه جلویی این گوشی پوششی به نام سرامیک شیلد دارد. سرامیک شیلد پوششی است که اپل با همکاری با شرکت کورنینگ توسعه داده و در ساخت آن، از کریستال‌های سرامیکی استفاده شده تا مقاومت این شیشه در مقابل شکستن بالاتر برود. اپل که می‌گوید مقاومت شیشه رویی آیفون ۱۲ نسبت به نسل قبلی، چهار برابر بیشتر است اما من که علاقه‌ای به دراپ تست کردن این گوشی ندارم.

این افزایش مقاومت در برابر شکستن، یک معنای دیگر هم دارد؛ به طور کل شیشه هرچقدر در مقابل شکستن مقاوم‌تر باشد، از آن طرف در برابر خط و خش گرفتن آسیب‌پذیرتر است و بلعکس. بنابراین توصیه می‌کنم اگر سراغ خرید این گوشی رفتید، حداقل برای جلوگیری از پدیدار شدن خط و خش‌ها روی نمایشگر آیفون ۱۲، از محافظ صفحه استفاده کنید.

باقی قسمت‌های طراحی این گوشی، تفاوتی با نسل‌های قبلی ندارند؛ این یعنی محل قرار گیری دکمه‌ها، بلندگو، میکروفون و پورت با نسل قبلی یکسان است. همچنین اگر پارت نامبر آمریکایی آیفون ۱۲ را خریداری کنید، یک آنتن اضافی در لبه سمت راست گوشی قرار خواهد داشت اما اگر سراغ هر پارت نامبر دیگری بروید، خبری از آن آنتن هم نیست.

بار دیگر باید اشاره کنم که با توجه به اینکه این گوشی نمایشگری ۶.۱ اینچی دارد اما از نسل‌های قبلی خود یعنی آیفون XR و آیفون ۱۱، ابعاد کوچک‌تری دارد که این مورد به لطف طراحی جدید ممکن شده است. با وجود اینکه خبری از استیل ضد زنگ در لبه گوشی و شیشه مات در بخش پشتی نیست اما همچنان این گوشی هم کیفیت را فریاد می‌زند و با این طراحی مدرن، باید نمره قبولی این بخش را به آن بدهیم.

نمایشگر

اگر از آیفون XSها یا آیفون ۱۱پروها به این گوشی می‌آیید، با نمایشگر OLED این گوشی آشنا خواهید بود. اما این محصول آمده تا جایگزین آیفون ۱۱ معمولی شود که نمایشگر LCD با رزولوشن ۷۵۰P داشت. اگر از آن محصول یا هر آیفون دیگری با نمایشگر LCD به سراغ آیفون ۱۲ بیایید، عاشق نمایشگر این گوشی خواهید شد.

نمایشگر ۶.۱ اینچی Super Retina XDR این گوشی، رزولوشنی تقریبا معادل ۱۰۸۰P+ دارد و ۴۸۰ پیکسل را در هر اینچ نمایش می‌دهد. این صفحه نمایش از استاندارد Dolby Vision هم پشتیبانی می‌کند و در حالت نمایش HDR، حداکثر روشنایی آن به ۱۲۰۰ نیتس می‌رسد. با وجود اینکه بعید می‌دانیم هیچ تفاوتی بین پنل نمایشگر این گوشی با آیفون ۱۲ پرو وجود داشته باشد اما حداکثر روشنایی این نمایشگر در حالت عادی، ۶۵۰ نیتس است در صورتی که آیفون ۱۲ پرو به ۸۰۰ نیتس می‌رسد.

این تفاوت جزئی را اگر هر دو گوشی را در کنار هم نگذارید، متوجه نخواهید شد. اصلا اینکه در طول استفاده از آیفون ۱۲ به این مشکل بخورید که روشنایی نمایشگر کم است نیز بسیار بعید خواهد بود. در بالای این نمایشگر هم همچنان همان ناچ یا بریدگی قرار گرفته که سنسورهای Face ID، دوربین سلفی و بلندگوی دوم در آن قرار گرفته‌اند.

یک موردی که نمی‌توانیم از کنار آن به سادگی بگذریم این است که این پنل همچنان نرخ تجدید ۶۰ هرتزی دارد. این روزها تقریبا تمام گوشی‌های اندرویدی جدید نمایشگر حداقل با نرخ تجدید ۹۰ هرتزی دارند. رقبای هم قیمت آیفون ۱۲ هم بیشترشان نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی دارند که باعث می‌شود اسکرول کردن و چرخیدن در محیط سیستم عامل، روان‌تر و جذاب‌تر باشد.

امسال اما در هیچ کدام از مدل‌های آیفون ۱۲ خبری از نمایشگری با نرخ تجدید بالا نیست و همه آن‌ها روی ۶۰ هرتز قفل شده‌اند. البته رابط کاربری iOS 14 و انیمیشن‌های آن آنقدر روان اجرا می‌شوند که کاربر عادی کمتر احساس کند کاش نمایشگری ۱۲۰ هرتزی داشت ولی خب برای آن دسته از خوره‌های تکنولوژی، این نکته که هنوز آیفون نمایشگری با نرخ تجدید بالاتر ندارد، ناامید کننده است. شاید سال آینده بالاخره سالی باشد که نمایشگر ۱۲۰ هرتزی را در آیفون هم خواهیم دید.

فارق از موردی که گفتم، هیچ ایراد دیگری نمی‌توان به صفحه نمایش آیفون ۱۲ وارد کرد. رنگ‌ها پویا هستند، کانتراست نمایش تصاویر در سطح بسیار بالایی است و زاویه دید و روشنایی این نمایشگر هم عالی است. پشتیبانی از Dolby Vision و HDR هم باعث شده تا تماشای محتوای HDR جذاب و چشم نواز باشد.

دوربین‌های دوتایی آیفون ۱۲

و حالا می‌رسیم به یکی از مهم‌ترین بخش‌های آیفون ۱۲ یعنی دوربین‌های دوگانه آن. قبل از اینکه این بخش را آغاز کنیم، باید یک نکته را یادآور شوم؛ سنسورهای دوربین عریض و فوق عریض در این گوشی، با آیفون ۱۲ پرو و همه مدل‌های آیفون ۱۱ یکسان است. امسال اما اپل یک لنز جدید ۷ المانی با دیافراگم f/1.6 برای دوربین عریض در نظر گرفته و ادعا می‌کند این لنز جدید علاوه بر رساندن نور بیشتر به سنسور، شارپنس را هم افزایش داده است.

همچنین علاوه بر یکسان بودن این دو دوربین در آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ معمولی، iPhone 12 Mini هم دقیقا همین دو دوربین را دارد و بنابراین نتایجی که در این بخش می‌بینیم، برای دوربین عریض و فوق عریض هر سه گوشی یکسان خواهد بود.

پیدا کردن تفاوت بین عکس‌های دوربین اصلی آیفون ۱۲ با آیفون ۱۱، کار نسبتا سختی است اما در نور کم و به خاطر لنز جدید، این تفاوت‌ها بیشتر آشکار می‌شوند. درواقع دوربین‌های موبایلی امروزی، بیش از آنکه به سخت‌افزار متکی باشند، به نرم‌افزار و پردازش‌هایی که خود گوشی روی عکس‌ها انجام می‌دهد متکی هستند. برای همین هم هست که سنسور دوربین پیکسل ۵ با پیکسل ۲ هنوز یکسان است.

البته اپل امسال در آیفون ۱۲ پرو مکس از یک سنسور بزرگ‌تر و جدید بهره برده اما بیایید از آیفون ۱۲ دور نشویم. بهبودهای دوربین این گوشی نسبت به قبل، بیشتر به لطف پردازنده A14 Bionic ممکن شده است. اولین بهبود در عکاسی، مربوط به ویژگی Smart HDR 3.0 می‌شود. با کمک این ویژگی، دامنه دینامیکی در عکس‌هایی که در روز با این گوشی می‌گیرید، در سطح بسیار بالایی قرار دارد. برای مثال در عکس‌هایی که در گالری زیر هستند، مواردی وجود دارند که در آن‌ها، خورشید مستقیما در جلوی دوربین قرار گرفته اما همانطور که شاهد هستیم، جزئیات و رنگ‌های اطراف خورشید و بخش‌های دیگر تصویر به خوبی قابل مشاهده هستند.

Smart HDR 3.0 سعی می‌کند همیشه جزئیات موجود در Highlight و Shadow را حفظ کند و در یک سطح قرار دهد. درواقع جوری که چشم ما انسان‌ها کار می‌کند نیز سازوکاری مشابه دارد و ما جزئیات بخش‌های پرنور و کم نور را به صورت یکسان و مساوی می‌بینیم. هدف Smart HDR 3.0 هم همین است تا به این ترتیب عکس‌های ثبت شده، بیشتر از همیشه به واقعیت و آن چیزی که ما میبینیم، شبیه باشند.



























بهبود بعدی که A14 Bionic برای دوربین‌های این گوشی به همراه داشته، فعال شدن حالت Night Mode برای تمام دوربین‌ها است. در نسل قبلی تنها می‌شد با دوربین اصلی آیفون ۱۱ از حالت نایت مود استفاده کرد ولی حالا در آیفون ۱۲، هم دوربین اصلی، هم دوربین فوق عریض و هم حتی دوربین سلفی نیز می‌توانند در حالت نایت مود عکاسی کنند.

این تغییر به خصوص برای دوربین الترا واید حائز اهمیت است که در نسل قبلی، در نور کم اصلا نمی‌شد به آن اتکا کرد. حالا اما در شب هم می‌توان عکس‌های بهتر و روشنی با دوربین الترا واید گرفت که خبر خیلی خوبی است. در گالری زیر، عکس‌هایی که با دو دوربین این گوشی در شب گرفته شده را می‌توانید ببینید.



















در نهایت دوربین سلفی نیز همچنان همان رزولوشن ۱۲ مگاپیکسلی را دارد و به طور کل هیچ تفاوتی با نسل قبلی ندارد. فقط ویژگی‌های نایت مود و Smart HDR 3.0 در این دوربین هم قابل استفاده است تا بتوان عکس‌های بهتری نسبت به نسل قبلی ثبت کرد.

یک مورد دیگر که اپل روی آن حسابی مانور داده، امکان فیلم‌برداری Dolby Vison است. در این حالت دوربین گوشی به صورت HDR و رنگ‌های ۱۰ بیتی فیلم‌برداری می‌کند و تنها محصول بین رقباست که هم از استاندارد Dolby Vision و هم فیلم‌برداری ۱۰ بیتی پشتیبانی می‌کند.

البته در این زمینه چند مورد وجود دارد؛ اول اینکه آیفون ۱۲ تنها گوشی نیست که می‌تواند فیلم‌برداری HDR داشته باشد. گوشی‌های اندرویدی دیگری هم هستند که امکان فیلم‌برداری HDR در آن‌ها وجود دارد اما استاندارد Dolby Vision که یکی از استانداردهای HDR به حساب می‌آید، در هیچ گوشی دیگری وجود ندارد.

مورد بعد اینکه تماشای فیلم‌های گرفته شده روی این حالت با آیفون ۱۲ واقعا جذاب است. حتی اگر فایل‌های این ویدیوها را برای آیفون‌هایی دیگری که از نمایش HDR پشتیبانی می‌کنند ارسال کنید نیز از تماشای آن‌ها لذت خواهید برد. نکته مهم دقیقا همینجا است؛ تماشای ویدیوهای گرفته شده در حالت Dolby Vision «فقط» با نمایشگرهایی که از HDR پشتیبانی می‌کنند دیدنی است و در نمایشگرهای دیگر، همه چیز بیش از اندازه روشن به نظر می‌رسد و جوری است که ممکن است فکر کنید دوربین گوشی‌تان خراب شده.

برای اینکه بتوانید فیلم‌های گرفته شده در این حالت را در نمایشگرهای غیر HDR ببینید، باید ابتدا فایل ویدیو خود را با یک نرم‌افزار تدوینگر به SDR تبدیل کنید و سپس آن را روی نمایشگرهای غیر HDR ببینید. آیا این یک عیب است؟ نه ابدا؛ اینکه می‌توان ویدیوهایی با این استاندارد با آیفون گرفت واقعا هیجان‌انگیز است. تماشای آن‌ها روی آیفون هم چشم نواز است. اگر اهل فیلم‌برداری و تدوین ویدیو باشید هم از این ویژگی لذت خواهید برد.

اما اگر فکر می‌کنید فیلم‌برداری Dolby Vision برای شما دردسر خواهد داشت، می‌توانید به سادگی این مورد را از ستینگ گوشی خاموش کنید و بدون Dolby Vision فیلم برداری کنید.

به طور کل، دوربین‌های آیفون ۱۲ یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این گوشی هستند و فکر می‌کنم نتایج هم به خوبی این موضوع را نشان دادند. قطعا آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس با دارا بودن دوربین تله‌فوتو و همچنین سنسور لایدار، می‌توانند تجربه عکاسی و فیلم‌برداری را کمی بهتر کنند. اگر به عکاسی علاقه دارید، همینجا توصیه می‌کنم سراغ مدل‌های پرو بروید که در بروزرسانی بعدی iOS، امکان عکاسی RAW هم به دوربین آن‌ها اضافه خواهد شد.

اما اگر به دوربین تله‌فوتو و لایدار اهمیت نمی‌دهید، آیفون ۱۲ و حتی آیفون ۱۲ مینی، به خوبی از پس نیازهای دورربینی شما در گوشی بر می‌آیند. گرفتن عکس خوب با این گوشی‌ها، به سادگی لمس دکمه شاتر است زیرا مطمئن خواهید بود عکسی که گرفتید، واقعا خوب خواهد بود.

سخت‌افزار و iOS 14

این که آیفون سال، سریع‌ترین آیفونی است که خواهید دید، جای هیچ تعجبی ندارد. نسل جدید چیپست‌های اپل یعنی A14 Bionic به عنوان قلب تپنده تمامی مدل‌های آیفون ۱۲ انتخاب شده که معماری ۵ نانومتری دارد. در کنار این پردازنده، چهار گیگابایت حافظه رم در این گوشی و آیفون ۱۲ مینی قرار گرفته است.

با این ترکیب، اپلیکیشن‌ها به سرعت باز می‌شوند و هیچ لگی در انجام هیچ کاری دیده نمی‌شود. تمامی بازی‌هایی که در اپ استور هستند نیز می‌توانند با بالاترین تنظیمات گرافیکی‌شان اجرا شوند و مشکلی هم در این زمینه نخواهد بود. اما می‌دانید چه گوشی دیگری هم همینقدر سریع است؟ آیفون ۱۱!

دیگر این خاصیت گوشی‌های اپل شده که همگی‌شان آنقدر سریع هستند که گاهی بین یکی دو نسل از آن‌ها، تفاوت‌های بسیار کمی وجود دارد. اصلا اگر کسی قرار باشد آیفون ۱۱ را با آیفون ۱۲ تعویض کند، نباید به دلیل سرعت باز شدن اپلیکیشن‌ها یا سرعت جابه‌جایی بین اپلیکیشن‌های مختلف این کار را بکند. اما خب در چند سال آینده، قطعا آیفون ۱۲ می‌تواند بهبودهای چیپست خودش را بیشتر نسبت به آیفون ۱۱ نشان دهد. حداقل می‌توان اینطور گفت که شاید ۵ سال دیگر آیفون ۱۱ بروزرسانی جدید iOS را دریافت نکند اما آیفون ۱۲ چرا.

تفاوت مهمی که چیپست این آیفون با نسل قبلی دارد را تا همین جا مرور کردیم که مربوط به ویژگی‌های اضافه شده به دوربین می‌شوند. همچنین این چیپست جدید در کنار مودم Qualcomm X55، پشتیبانی از ۵G را هم به همه مدل های آیفون ۱۲ آورده که فعلا در ایران فعال نیست و البته ما هم در ایران پوشش جدی از ۵G نداریم.

البته این پردازنده جدید، مصرف انرژی کمتری هم دارد اما خب به تناسب آن، حجم باتری هم نسبت به نسل قبلی کاهش پیدا کرده است. مصرف باتری اما تقریبا هنوز هم مثل آیفون ۱۱ است که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.

آیفون ۱۲ از ابتدا با iOS 14.1 همراه است. iOS را دیگر همه می‌شناسیم و حالا در نسخه ۱۴ از آن، ویجت‌ها به صفحه Home آیفون رسیده‌اند و این بزرگ‌ترین تغییر این سیستم عامل در چند سال گذشته به شمار می‌آید. سیستم عامل iOS 14 به خوبی و بدون هیچ ایرادی روی این گوشی اجرا می‌شود و چیزی غیر از این هم نباید انتظار داشت.

باتری، MagSafe و بلندگوها

اپل در آیفون ۱۲ و ۱۲ پرو از یک باتری ۲۸۱۵ میلی‌آمپری استفاده کرده که نسبت به رقبای اندرویدی، به نظر باتری ضعیفی است. اما هماهنگی بالای سخت‌افزار و نرم‌افزار این گوشی، باعث شده تا همچنان شارژدهی خیلی خوبی از این باتری کم حجم (با استانداردهای امروزی!) داشته باشیم.

در طول یک هفته‌ای که آیفون ۱۲ را در اختیار داشتم، با هر بار شارژ چیزی بین ۸ تا ۱۰ ساعت استفاده از گوشی داشتم که نسبت به نسل قبلی، تفاوت چندانی برایم نداشت. درواقع عمر باتری در مدل‌های آیفون ۱۱ آنقدر بهتر از قبل شده بود که بیشتر به چشم می‌آمد اما حالا اگر از نسل قبلی به آیفون ۱۲ کوچ می‌کنید، می‌توانید انتظار شارژدهی مشابه داشته باشید.

تمامی چهار مدل آیفون ۱۲ از شارژر ۲۰ واتی جدید اپل پشتیبانی می‌کنند که می‌تواند ۵۰ درصد ظرفیت باتری هر چهار مدل را تقریبا در سی دقیقه پر کند. البته همانطور که می‌دانید، خبری از شارژر در بسته‌بندی این گوشی نیست و تنها یک کابل USB-C به لایتنینگ در بسته‌بندی قرار دارد. شارژر بیست واتی را می‌توانید با قیمت ۲۰ دلار به صورت جداگانه خریداری کنید.

یک نکته دیگر این است که آیفون‌ها از تکنولوژی شارژ USB PD استفاده می‌کنند. بنابراین اگر هر شارژر دیگری که از این تکنولوژی پشتیبانی کند را داشته باشید، می‌توانید به کمک آن و کابل موجود در بسته‌بندی آیفون ۱۲، این گوشی را فست شارژ کنید.

پشتیبانی از شارژ بی‌سیم هم در این گوشی وجود دارد که با همه شارژرهای معمول، روی ۷.۵ وات محدود شده اما اگر از شارژر بی‌سیم جدید اپل یعنی MagSafe استفاده کنید، می‌توانید با سرعت ۱۵ وات این گوشی را شارژ کنید.

صحبت از مگ‌سیف شد و بد نیست کمی درمورد این ویژگی هم صحبت کنیم. متاسفانه هیچ گجت سازگاری با مگ‌سیف در اختیار نداشتیم تا این ویژگی را در عمل تست کنیم اما به صورت خلاصه، مگ‌سیف شامل چینش دایره‌ای آهن‌ربایی در پشت آیفون ۱۲ می‌شود. به کمک این آهن‌ربا‌ها، می‌توانید گجت‌های مختلفی مثل شارژر مگ‌سیف یا کیف پول مگ‌سیف که اپل ساخته است را به بخش پشتی این گوشی وصل کنید.

وسیله‌های جانبی اپل که از مگ‌سیف پشتیبانی می‌کنند، به کمک NFC به گوشی اطلاع می‌دهند که چه وسیله‌ای به گوشی وصل شده است. مثلا اگر قاب سیلیکنی نارنجی رنگ آیفون ۱۲ را به این گوشی وصل کنید، روی گوشی یک انیمیشن نارنجی رنگ هم نمایش داده می‌شود.

به طور کل مگ‌سیف ویژگی جذابی به نظر می‌رسد اما هنوز تقریبا هیچ شرکت دیگری برای آن وسیله جانبی عرضه نکرده تا با پتانسیل‌های آن بیشتر آشنا شویم.

در نهایت باید به بلندگوهای آیفون ۱۲ اشاره کنیم که مثل نسل قبلی، صدا را به صورت استریو و با ترکیب بلندگوی پایینی و بلندگوی قرار گرفته در ناچ، پخش می‌کنند. کیفیت صدای خروجی از این بلندگوها واقعا در سطح مطلوبی است و تفکیک صدا به خوبی صورت می‌گیرد. حجم صدا نیز تا سطح مطلوبی افزایش پیدا می‌کند اما در هنگام کار کردن با گوشی و گوش دادن به موسیقی با بالاترین حجم صدا، ممکن است کمی لرزش را در بدنه گوشی حس کنید که البته نرمال هم هست.

نتیجه‌گیری

همانطور که در ابتدا هم گفتم، آیفون ۱۲ همان آیفون پیش‌فرض است که اگر در بازار به دنبال خرید آیفون جدید هستید، می‌توانید بدون هیچ تردیدی سراغ آن بروید. مدل‌های دیگر این خانواده همگی یک «اگر» پیش از انتخابشان وجود دارد؛ اگر گوشی بزرگ می‌خواهید، آیفون ۱۲ پرو مکس یا اگر گوشی کوچک می‌خواهید، آیفون ۱۲ مینی. یا حتی اگر دوربین تله‌فوتو می‌خواهید، آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس. ولی آیفون ۱۲ هیچ اما و اگری پیش از خود ندارد و همین موضوع، انتخاب این گوشی را ساده‌تر می‌کند.

پردازنده سریع که بروزرسانی‌های چند سال آینده iOS را گارانتی می‌کند، نمایشگر OLED که پویایی بالایی دارد، دوربین‌های واقعا خوب و شارژدهی مناسب باتری؛ همگی باعث می‌شوند تا بتوانیم این گوشی را برای خرید توصیه کنیم. اما خب از طرفی اگر کاربر آیفون ۱۱ پرو یا ۱۱ پرو مکس هستید، خرید این گوشی صرفا به خاطر این ویژگی‌ها منطقی نیست چراکه آن گوشی‌ها نیز در ویژگی‌هایی که نام بردیم واقعا قوی هستند و فقط شاید طراحی آیفون ۱۲ چیزی باشد که شما را وسوسه کند. شما درباره این محصول چه فکر می‌کنید؟

طراحی جدید و عالی

ارتقا نمایشگر به OLED نسبت به نسل قبل

دوربین‌هایی عالی

عملکرد سریع و بی‌نقص ‌ نبود شارژر در بسته‌بندی

قیمت گران‌تر نسبت به آیفون ۱۱

