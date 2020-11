گوشی‌های سامسونگ برای اشتراک‌گذاری فایل‌ها از قابلیت Quick Share بهره می‌برند و همچنین کاربران گلکسی نوت ۲۰ اولترا برای اشتراک‌گذاری فایل‌ها می‌توانند از سیستم مبتنی بر فناوری UWB استفاده کنند. حالا به نظر می‌رسد سامسونگ مشغول آماده‌سازی یک اپلیکیشن مبتنی بر بلاک‌چین است که می‌تواند امنیت فایل‌های ارسال شده را تا حدی تضمین کند.

به گزارش SamMobile، این اپلیکیشن در دست توسعه Private Share نام دارد. گفته می‌شود این اپلیکیشن مبتنی بر فناوری بلاک‌چین به فرستنده‌ها اجازه می‌دهد تا تاریخ انقضا برای فایل‌های ارسال شده تعیین کنند. این یعنی بعد از ساعت یا تاریخ مشخص شده، فایل‌های موردنظر از گوشی فرد دریافت‌کننده حذف می‌شوند.

برای بهره‌گیری از این قابلیت، هر دو طرف باید اپلیکیشن مذکور را در گوشی خود نصب کنند و فرستنده می‌تواند درخواست انتقال را آغاز کند و سپس فرد گیرنده می‌تواند این درخواست را تایید یا رد کند. گفته می‌شود این اپلیکیشن به گیرندگان اجازه نمی‌دهد که فایل موردنظر را دوباره به اشتراک بگذارند اما مشخص نیست که آیا از طریق اپلیکیشن‌های مدیریت فایل می‌توانند به این فایل‌ها دسترسی داشته باشند یا نه.

در این گزارش آمده که اپلیکیشن موردنظر همراه با گوشی‌های گلکسی S21 به دست کاربران می‌رسند اما با توجه به سابقه‌ی سامسونگ در مورد Quick Share، احتمالا این اپلیکیشن مبتنی بر بلاک‌چین برای بسیاری از دیگر گوشی‌ها و تبلت‌های سامسونگ هم ارائه خواهد شد. در هر صورت اگر این اپلیکیشن بتواند به این وعده‌ها عمل کند، احتمالا مورد توجه کاربرانی که خواستار اشتراک‌گذاری فایل‌های مهم و حساس هستند قرار می‌گیرد.

سامسونگ احتمالا برنامه‌ای برای عرضه‌ی گلکسی نوت ۲۱ به بازار ندارد

منبع: Android Authority

The post سامسونگ در حال توسعه‌ی یک اپلیکیشن اشتراک‌گذاری فایل مبتنی بر بلاک‌چین است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala