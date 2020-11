تصاویر رندر سامسونگ گلکسی M12 منتشر شد

اگرچه گوشی‌های گلکسی S21 توجهات زیادی را به خود جلب کرده‌اند، اما سامسونگ به غیر از گوشی‌های پرچم‌دار مشغول ساخت تعداد زیادی گوشی با قیمت‌های متنوع است. ساعاتی قبل، یکی از افشاگران مشهور که با نام کاربری OnLeaks در توییتر فعالیت دارد، نخستین تصاویر رندر گلکسی M12 را منتشر کرد.

در این تصاویر، شاهد دوربین چهارگانه‌ای هستیم که طراحی آن یادآور طراحی ماژول دوربین گلکسی A42 5G است. از دیگر ویژگی‌های مربوط به طراحی این گوشی می‌توانیم به تعبیه‌ی حسگر اثر انگشت در لبه‌ی کناری، بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل و حاشیه‌های نسبتا ضخیم اطراف نمایشگر اشاره کنیم. در ضمن نباید وجود پورت USB-C و جک هدفون ۳٫۵ میلی‌متری را از قلم بیندازیم.

همچنین به نظر می‌رسد گلکسی F12 هم در حقیقت همین M12 محسوب می‌شود و این یعنی تصاویر رندر منتشر شده طراحی گوشی‌های گلکسی M12 و F12 را نشان می‌دهند. در همین زمینه می‌توانیم به گلکسی F41 اشاره کنیم که در حقیقت همان گلکسی M31 ولی با نام جدید محسوب می‌شود. طبق شایعات منتشر شده، گلکسی M12/F12 از باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

ابعاد این گوشی ۱۶۳٫۹ در ۷۵٫۹ در ۸٫۹ میلی‌متر است و اندازه‌ی نمایشگر آن هم به ۶٫۵ اینچ می‌رسد. در رابطه با رزولوشن و اولد یا LCD بودن نمایشگر هم هنوز گزارشی منتشر نشده است.

