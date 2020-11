بعد از مدت‌ها حدس و گمان در رابطه با پردازنده‌های اپل سیلیکون، اپل بالاخره در روز‌های گذشته از اولین پردازنده‌ی اپل سیلیکون به نام M1 رونمایی کرد.

اپل در مراسمی که با نام One More Thing برگزار کرد نشان داد که از این پردازند‌ه‌ی جدید ۸ هسته‌ای در مک بوک ایر و مک بوک پرو ۱۳ اینچ جدید استفاده کرده است. اپل در این مراسم همچنین عنوان کرد که این پردازنده‌ی ARM جدید از پردازنده‌های اینتلی که این شرکت در این مک بوک‌ها استفاده کرده بود قوی‌تر است. ادعای که بنچمارک‌های منتشر شده درستی آن را نشان می‌دهند.

بعد از منتشر شدن بنچمارک‌های نشان دهنده‌ی قدرت پردازشی این پردازنده‌ی جدید، این‌بار شاهد منتشر شدن بنچمارک‌هایی هستیم که قدرت واحد گرافیکی پردازنده‌ی اپل M1 را نشان می‌دهند. این بنچمارک‌ها همچنین نشان می‌دهند که واحد گرافیکی این پردازنده از برخی کارت‌های گرافیک قدیمی انویدیا و AMD قوی‌تر است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط اپل، پردازنده‌ی اپل M1 دارای واحد گرافیکی ۸ هسته‌ای است (البته برخی مدل‌های مک بوک ایر دارای این پردازنده با واحد گرافیکی ۷ هسته‌ای هستند). اپل در رابطه با توصیف این واحد گرافیکی از عبارت سریع‌ترین واحد گرافیکی یکپارچه با پردازنده‌‌ای کم مصرف استفاده کرده است.

اپل همچنین گفته است که این واحد گرافیکی می‌تواند که به صورت هم‌ زمان ۲۵۰۰۰ ترد را اجرا کند و توانی در حدود ۲٫۶ ترافلاپس دارد. در مراسم رونمایی، اپل در زمان مقایسه‌ی این واحد گرافیکی با کارت‌های گرافیک دیگر، بدون منتشر کردن جزئیات بیشتر تنها اعلام کرد که واحد گرافیکی اپل M1 نسبت به رقیبان خود ۳٫۵ برابر سریع‌تر است.

به‌تازگی بنچمارک GFXBench 5.0 از این پردازنده‌ی جدید اپل M1 منتشر شده است که عملکرد واحد گرافیکی این پردازنده را در مقایسه با کارت گرافیک GTX 1050 Ti نشان می‌دهد. برای گرفتن بنچمارک از کارت گرافیک GTX 1050 Ti، این کارت گرافیک به صورت خارجی و از طریق پورت تاندربولت ۳ به سیستمی متصل شده که دارای سیستم عامل macOS بوده است.

نتایج این بنچمارک نشان می‌دهد که پردازنده‌ی M1 توانسته است که در مقایسه با این کارت گرافیک %۲۵ تا %۳۰ عملکرد بهتری را داشته باشد. انجام این تست‌ها با استفاده از کارت گرافیک رادئون RX 560 هم نتایجی مشابهی را داشته است.

البته یک نکته در رابطه با این بنچمارک وجود دارد و آن این است که GFXBench 5.0 برای گرفتن بنچمارک از تلفن‌های همراه طراحی شده است. با توجه به اینکه در این سیستم‌ها از اپل Metal API استفاده شده است، انجام مقایسه مستقیم و به این صورت مشکل است.

با این وجود، نتایج بدست آمده از این بنچمارک‌ها و عملکرد اپل M1 در مقایسه با کارت‌های گرافیک ۷۵ واتی انویدیا و رادئون شگفت‌انگیز است. برای اطلاع باید بگوییم که کارت گرافیک GTX 1050 Ti هم اکنون دومین کارت گرافیک پرطرفداری است که کاربران استیم از آن استفاده می‌کنند.

اپل قصد دارد که مک بوک ایر مجهز به پردازنده‌ی اپل M1 را با قیمت ۹۹۹ دلار، مک مینی دارای این پردازنده را با قیمت ۶۹۹ دلار و در نهایت مک بوک پرو ۱۳ اینچ مجهز به این پردازنده‌ی جدید را با قیمت ۱۲۹۹ دلار عرضه کند.

