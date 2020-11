یکی از مدیران ارشد هواوی از دولت بریتانیا خواسته که در پی شکست ترامپ در انتخابات آمریکا، از ممنوعیت‌های اعمال شده برای فعالیت این شرکت عقب‌نشینی کند. روزنامه گاردین به نقل از نائب رییس هواوی، ویکتور ژنگ، نوشته این مقام ارشد از سیاست‌مداران بریتانیا می‌خواهد که مجوز مربوط به ورود هواوی به حوزه‌ی شبکه‌های ۵G را صادر کنند.

آقای ژنگ بر این باور است که تصمیم مربوط به ممنوعیت هواوی در بریتانیا در پی فشارهای ایالات متحده آمریکا صورت گرفته که این موضوع ارتباطی با امنیت ملی ندارد بلکه مربوط به جنگ تجاری آمریکا و چین است. در ماه ژوئیه، دولت بریتانیا اعلام کرد که از تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ شرکت‌های این کشور دیگر نمی‌توانند تجهیزات مخابراتی ساخت هواوی را خریداری کنند.

البته در همان زمان مرکز امنیت سایبری بریتانیا اعلام کرد که هیچ مدرک مشخصی برای دسترسی مخفی به تجهیزات مخابراتی هواوی پیدا نکرده است. طبق قانون تصویب شده در بریتانیا، تمام تجهیزات مخابراتی هواوی در این کشور باید تا سال ۲۰۲۷ حذف شوند که برخی از اعضای پارلمان گفته‌اند که این تاریخ باید به ۲۰۲۵ تغییر پیدا کند.

در این زمینه بدون شک نمی‌توان نقش مهم آمریکا را نادیده گرفت. اوایل سال جاری که بریتانیا تصمیم گرفت بهره‌گیری از تجهیزات هواوی را ممنوع نکند، وزیر امور خارجه آمریکا خواستار بازنگری در این موضوع شد. چند ماه بعد، این کشور تصمیم به اعمال ممنوعیت گسترده گرفت و به شرکت‌های مخابراتی دستور داده شد که روند حذف تجهیزات هواوی را آغاز کنند.

آقای ژنگ افزوده در دورانی که بریتانیا‌ مشغول دست و پنجه نرم کردن با بحران کرونا و چالش‌های برگزیت است، حذف تجهیزات هواوی مانعی برای رشد این کشور به حساب می‌آید. او می‌گوید این ممنوعیت «شکاف دیجتالی بین شمال و جنوب را افزایش می‌دهد» و امیدوار است که دولت «به دنبال راهی بهتر برای پیشرفت باشد.»

آیا ریاست جمهوری بایدن به معنای پایان مشکلات هواوی است؟

