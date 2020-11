بنچمارک مدل اسنپدراگون گلکسی S21 منتشر شد؛ عملکرد بهتر نسبت به مدل اگزینوس

حدود دو ماه قبل نتایج بنچمارک مدل اگزینوس گلکسی S21 منتشر شد و حالا به لطف انتشار نتایج بنچمارک مدل اسنپدراگون این گوشی می‌توانیم عملکرد آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم. گلکسی S21 مورد آزمایش قرار گرفته در بنچمارک گیک‌بنچ از شماره مدل SM-G996U بهره می‌برد و از بین مشخصات آن می‌توانیم به تراشه اسنپدراگون ۸۷۵ و ۸ گیگابایت حافظه رم اشاره کنیم.

اگرچه هنوز تراشه اسنپدراگون ۸۷۵ معرفی نشده، ولی طبق گزارش‌های منتشر شده می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از یک هسته X1، سه هسته Cortex-A78 و ۴ هسته Cortex-A55 را داشته باشیم. همچنین طبق این بنچمارک، تراشه‌ی موردنظر از پردازنده گرافیکی Adreno 660 بهره می‌برد.

روی هم رفته طبق این بنچمارک، شاهد عملکرد بهتر مدل اسنپدراگون نسبت به مدل اگزینوس هستیم. گلکسی S21 مبتنی بر اسنپدراگون ۸۷۵ در بخش چند هسته‌ای و تک هسته‌ای موفق به اخذ امتیاز ۳۳۱۹ و ۱۱۲۰ شده است.

برای مقایسه باید بگوییم که مدل مبتنی بر اگزینوس ۲۱۰۰ در بخش چند هسته‌ای و تک هسته‌ای به ترتیب امتیاز ۳۰۶۰ و ۱۰۳۸ را کسب کرده که این یعنی بار دیگر تراشه اسنپ‌دراگون عملکرد بهتری نسبت به تراشه اگزینوس هم‌رده‌ی خود به ارمغان می‌آورد. البته به خاطر داشته باشید که بنچمارک‌های اولیه همیشه بازتاب عملکرد واقعی محصول نهایی نیستند.

همچنین با توجه به اینکه بنچمارک مدل اگزینوس گلکسی S21 حدود ۲ ماه قبل انجام شده، طی این مدت احتمالا سامسونگ با بهینه‌سازی‌های مختلف توانسته عملکرد آن را بهبود ببخشد. در هر صورت برای اظهارنظر قطعی، باید بعد از عرضه‌ی گلکسی S21 بنچمارک‌های مختلفی را انجام دهیم تا ببینیم مدل اگزینوس و اسنپدراگون در مقایسه با یکدیگر چه حرفی برای گفتن دارند.

