اینطور که به نظر می‌رسد، نوکیا قصد دارد طی هفته‌های آینده از یک گوشی پرچم‌دار با نام نوکیا ۹.۳ PureView و دو گوشی میان‌رده‌ی نوکیا ۷.۳ ۵G و نوکیا ۶.۳ رونمایی کند.

در ابتدا قرار بود در ماه سپتامبر امسال، از گوشی نوکیا ۷.۳ رونمایی شود. اما تاریخ عرضه‌ی این محصول با یک تاخیر ۲ ماهه به نوامبر موکول شد. اما به گزارش Nokiapoweruser، ظاهرا بازم هم قرار است یک تاخیر ۱ ماهه را شاهد باشیم. بدین ترتیب نماینده‌ی جدید نوکیا در آخرین ماه سال ۲۰۲۰ یعنی دسامبر رونمایی خواهد شد.

اما به نظر می‌رسد این تنها گوشی نیست که قرار است آخر سال جاری رونمایی شود و در کنار آن شاهد دو محصول دیگر خواهیم بود؛ یک میان‌رده با نام نوکیا ۶.۳ و یک پرچم‌دار با نام نوکیا ۹.۳ PureView که چندین بار با تاخیر در عرضه مواجه شد.

گوشی پرچم‌دار نوکیا ۹.۳ احتمالا به‌زودی معرفی می‌شود

به گزارش وب‌سایت یاد شده، یکی از کارمندان HMD Global بوده که اعلام کرد بار دیگر شاهد تعویق زمان رونمایی از نماینده‌های جدید نوکیا خواهیم بود. در رابطه با این محصولات خبرهای زیادی منتشر شده چرا که قرار بود خیلی زودتر از این‌ها رونمایی شوند. برای مثال نوکیا ۹ PureView احتمالا با جدیدترین پرچم‌دار کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۷۵، پنل ۱۲۰ هرتزی از جنس OLED و دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی با لنز ساخته شده توسط شرکت کارل زایس راهی بازار می‌شود.

نوکیا ۷.۳ ۵G اما میان‌رده‌ای خواهد بود که با اسنپدراگون ۶۹۰، دوربین ۴۸ مگاپیکسلی به همراه سه دوربین دیگر روی پنل پشتی (در مجموع ۴ دوربین) و همانطور که از نامش پیداست، با پشتیبانی از اینترنت ۵G رونمایی می‌شود. در کنار آن اما نوکیا ۶.۳ حضور دارد که یک گوشی اقتصادی است و از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی نمی‌کند. ظاهرا مشخصات فنی دو میان‌رده تفاوت زیادی با هم ندارد و در واقع پشتیبانی از اینترنت ۵G، اصلی‌ترین قابلیتی است که آن‌ها را از هم متمایز می‌کند.

با این حال باز هم باید منتظر ماند و دید چه پیش خواهد آمد. نوکیا برای اینکه بتواند نام خود را بار دیگر سر زبان‌ها بیاندازد، نیاز دارد هرچه زودتر از پرچم‌داری قدرتمند و میان‌رده‌هایی با قیمت مناسب رونمایی کند و اگر بخواهد به تعویق زمان رونمایی از گوشی‌هایش ادامه دهد، به نظر می‌رسد پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

منبع: GSMArena

