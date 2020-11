اپل آیفون تاشو را برای بررسی عملکرد به فاکسکان فرستاده است

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل به‌تازگی فرستادن آیفون تاشو به فاکسکان که وظیفه‌ی مونتاژ آیفون‌ها را برعهده دارد، آغاز کرده است. این گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که این کار اپل به منظور بررسی و تست کردن این تلفن همراه تاشو است.

این اطلاعات تازه منتشر شده نشان می‌دهند که اپل با انجام این بررسی‌ها قصد دارد تا فناوری نمایشگر مورد استفاده در این آیفون‌ را مورد بررسی قرار دهد و در رابطه با آن تصمیم بگیرد. انجام دادن این کار توسط اپل به این دلیل است که نوع فناوری استفاده شده در نمایشگر مانند Mini-LED یا OLED بر روی چگونگی مونتاژ این آیفون تأثیر خواهد گذاشت.

به نظر می‌رسد که اپل از فاکسکان در خواست کرده است که مقاوت اجزای مربوط به قسمت تاشونده‌ی این آیفون را هم با انجام صد هزار بار باز و بسته کردن آن بررسی کند. برای مقایسه باید بگوییم که لپ‌ تاپ‌ها برای بررسی عملکرد لولا‌های نمایشگرشان بین بیست تا سی هزار بار باز و بسته می‌شوند.

گوشی تاشوی اپل احتمالا جایگزین آیپد مینی خواهد شد

با وجود منتشر شدن این اطلاعات جدید، اما این گزارش‌ها اطلاعات دیگری را در رابطه با این تلفن همراه و طراحی آن افشا نمی‌کند. تنها به نظر می‌رسد که شرکت سامسونگ وظیفه‌ی تأمین نمایشگر‌های مورد نیاز این آیفون را بر عهده خواهد داشت. همچنین شایعه‌های هم وجود دارند که می‌گویند اپل نمونه‌های مختلفی از نمایشگر‌های تاشو ساخته شده توسط سامسونگ را تاکنون سفارش داده است.

اطلاعات منتشر شده توسط یکی از افشاگران اطلاعات محصولات اپل به نام Jon Prosser نشان می‌دهند که اپل در حال توسعه‌ی نمونه‌های اولیه از آیفون تاشو است. این افشاکننده همچنین مدعی شده است که اپل به جای استفاده از یک نمایشگر تاشو، همانند گوشی گلکسی فولد، قصد دارد تا دو نمایشگر مجزا را با استفاده از لولا به یکدیگر متصل کند.

این افشاکننده در ادامه می‌گوید که آیفون تاشو لبه‌های گردی خواهد داشت و مشابه آیفون ۱۱ در لبه‌های آن شاهد استفاده از استیل خواهیم بود. از دیگر مشخصات ظاهری این آیفون تاشو می‌توان به این نکته اشاره کرد که به احتمال زیاد در این آیفون از ناچ استفاده نشده و تنها بخش اندکی از نمایشگر بیرونی این تلفن همراه توسط Face ID اشغال شده است.

برای اولین‌بار در سال ۲۰۱۶ شایعه‌هایی در رابطه با توسعه‌ی آیفون تاشو توسط اپل منتشر شد. از آن زمان تاکنون شاهد ثبت شدن پتنت‌های مختلفی توسط اپل در این رابطه هستیم. در یکی از پتنت‌های ثبت شده به آیفونی اشاره شده است که دارای دو نمایشگر مجزا است که با لولا به یکدیگر متصل شده‌اند و تشکیل یک تلفن همراه تاشو را داده‌اند. با وجود منتشر شدن این اطلاعات، هیچ تضمینی وجود ندارد که روزی شاهد عرضه‌ی آیفون تاشو به بازار باشیم.

آیفون تاشو احتمالا با نمایشگر خود ترمیم راهی بازار می‌شود

