جدایی آنر از هواوی؛ فروش آنر رسما تأیید شد

شایعات مربوط به فروش برند آنر به مدت‌ها قبل برمی‌گردند و هفته‌ی گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داد که طی یک قرارداد ۱۵ میلیارد دلاری، این برند از هواوی جدا می‌شود. حالا هواوی بالاخره رسما فروش برند آنر را تایید کرده است. مالک جدید آنر یک کنسرسیوم به نام Shenzhen Zhixin New Information Technology است که از بیش از ۳۰ شرکت تشکیل شده است.

هواوی با انتشار یک بیانیه، خبر انتشار آنر را تایید کرده و در بخشی از آن آمده که این موضوع به فشارهای فزاینده‌ی تحریم‌های آمریکا برمی‌گردد. این کمپانی نوشته عدم دسترسی مداوم به قطعات موردنیاز برای کسب‌وکار موبایل، آن‌ها را مجبور به فروش تمام دارایی‌های تجاری آنر کرده است. این معامله شامل امکانات تحقیق و توسعه، مدیریت زنجیره تامین و سایر دارایی‌های آنر خواهد بود. همچنین گفته می‌شود بیش از ۷۰۰۰ کارمند آنر زیرنظر مالک جدید فعالیت خواهند کرد.

پس از تکمیل فرایند فروش، هواوی هیچ سهمی در آنر نخواهد داشت. در سال ۲۰۱۳، هواوی برند آنر را تاسیس کرد که به این شرکت اجازه می‌داد تا با دیگر سازندگان گوشی‌های ارزان‌قیمت چینی در فضای خرده‌فروشی آنلاین رقابت کند. این برند بعدها وارد حوزه‌های دیگری مانند ساعت‌های هوشمند، تصفیه‌کننده‌های هوا و دیگر موارد شد.

مشخص نیست که آنر با مالکان جدید در چه مسیری حرکت خواهد کرد و آیا به فروش محصولات فعلی هم ادامه می‌دهد یا نه. هواوی در پایان بیانیه‌ی خود نوشته: «ما مشتاقانه منتظر این هستیم که ببینیم آنر به خلق ارزش برای مصرف‌کنندگان و ایجاد یک دنیای هوشمند جدید برای جوانان ادامه می‌دهد.»

منبع: Android Authority

