با توجه به اینکه هر ساله اندازه‌ی نمایشگر تلفن‌های همراه تولیدی توسط شرکت‌های مختلف افزایش می‌یابد، به نظر می‌رسد که بسیاری از کاربران دیگر تبلت‌های کوچک مانند آیپد مینی را دستگاهی کاربردی نمی‌دانند. با وجود این موضوع، اما اپل در سال ۲۰۱۹ با رونمایی از آیپد مینی ۵ این تلبت را به‌روزرسانی کرد. اقدامی که نشان دهنده‌ی این موضوع است که هنوز مشتری برای این تبلت‌های کوچک ۷٫۹ اینچی وجود دارد.

در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ (آبان سال ۹۹) شایعه‌های در رابطه با نسل بعدی آیپد مینی، یعنی آیپد مینی ۶، منتشر شدند. البته این احتمال هم وجود دارد که آیپد مینی ۶ آخرین تبلتی با این اندازه باشد که اپل آن را تولید خواهد کرد.

با توجه به این موضوع، در این مقاله قصد داریم که نگاهی به تمامی اطلاعاتی داشته باشیم که تاکنون در رابطه با نسل بعد آیپد مینی منتشر شده است.

زمان رونمایی

اپل در سال ۲۰۱۹ از آیپد مینی ۵ در ۱۸ مارچ (۲۷ اسفند) رونمایی کرد. با توجه به این موضوع، انتظار داریم که اپل در اوایل سال آینده‌ی میلادی و در ماه مارچ (اسفند ماه) از آیپد مینی ۶ رونمایی کند. اطلاعات منتشر شده در ماه نوامبر (آبان ماه) نشان می‌دهند که این تبلت به احتمال زیاد آخرین تبلت از خانواده‌ی آیپد مینی است و اپل قصد دارد در سال ۲۰۲۲ آیفون تاشو را جایگزین آیپد مینی کند.

قیمت

با توجه به اینکه تاکنون اطلاعات چندانی در رابطه با افزایش قیمت آیپد مینی ۶ منتشر نشده است. انتظار داریم که قیمت این نسخه‌ی جدید آیپد مینی هم همانند نسل‌های قبلی خود باشد. البته ممکن است که اپل آیپد مینی ۶ را با طراحی جدید و به‌روز عرضه کند که بعید به‌ نظر می‌رسد.

با توجه به این موضوع، انتظار داریم که اپل نسخه‌های Wi-Fi آیپد مینی ۶ با حافظه‌ی داخلی ۶۴ و ۲۵۶ گیگابایتی را به‌ترتیب با قیمت ۳۹۹ و ۵۴۹ دلار عرضه کند. انتظار می‌رود که قیمت نسخه‌ی ۶۴ و ۲۵۶ گیگابایتی این تبلت با پشتیبانی از فناوری ارتباطی «سلولار» (Cellular) به‌ترتیب ۵۲۹ و ۶۷۹ دلار باشد.

طراحی ظاهری و نمایشگر

در ابتدا یکی از افشاگران با منتشر کردن توییتی مدعی شده بود که اپل در نمونه‌های اولیه آیپد مینی ۶ از نمایشگری رتینا با اندازه‌ی ۸٫۵ اینچ استفاده کرده که در مقایسه با نسل‌های قبلی خود افزایشی ۰٫۶ اینچی را داشته است.

با توجه به این اطلاعات منتشر شده و افزایش اندازه‌ی نمایشگر، انتظار می‌رود که اپل از زبان طراحی آیپد پرو که قبل‌تر هم در زمان رونمایی از آیپد ایر جدید َشاهد استفاده از آن بودیم، در نسل بعدی آیپد مینی هم استفاده کرده باشد.

با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد که اندازه‌ی کلی دستگاه تغییر نکند و تنها به دلیل استفاده از نمایشگری با حاشیه‌های کمتر در قسمت بالایی و پایینی اندازه‌ی نمایشگر این تبلت افزایش پیدا کند.

بعد از این شایعه، بعد‌تر شایعه‌هایی در رابطه با اولین آیپد مجهز به نمایشگر Mini-LED منتشر شد. این شایعه‌ها نشان می‌دادند که اپل قصد دارد آیپد‌های را با این فناوری جدید نمایشگر عرضه کند. این شایعه‌ی مورد بحث اداعا می‌کردند که اپل تولید انبوه اولین آیپد مجهز به نمایشگر Mini-LED را در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد کرد.

این شایعه‌ها نشان می‌دادند که آیپد مینی بعدی یکی از آیپد‌هایی است که اپل قصد دارد آن را با نمایشگر Mini-LED عرضه کند. این شایعه‌های جدید نسبت به شایعه‌ی قبلی قابل قبول‌تر بودند زیرا به نظر می‌رسید که اپل به استفاده از طراحی جدید در آیپد مینی علاقه‌ای ندارد اما می‌تواند از نمایشگری با فناوری جدید در آن‌ استفاده کند.

استفاده از این نمایشگر با فناوری جدید باعث می‌شود که با افزایش کنتراست و افزایش کیفیت تصاویر، کیفیت نمایشگر آیپد به نمایشگر‌های OLED نزدیک شود. با توجه به این موضوع که اپل به‌تازگی در آیپد ایر ۲۰۲۰ از زبان طراحی آیپد پرو استفاده کرده است، بعید به نظر می‌رسد که این شرکت قصد داشته باشد طراحی آیپد مینی که تبلت کم طرفداری است را هم دگرگون کند.

در نتیجه انتظار داریم که اپل آیپد مینی ۶ را هم با همان شکل ظاهری آیپد مینی ۵ رونمایی کند و فقط شاید این شرکت اندکی حاشیه‌های اطراف نمایشگر را کاهش دهد.

مقایسه‌ی آیپد ایر جدید با آیپد پرو ۱۱ اینچ ۲۰۲۰

مشخصات سخت افزاری

با توجه به شایعه‌های منتشر شده و نگاهی به گذشته می‌توان گفت که به احتمال زیاد آیپد مینی اپل دارای مشخصات سخت افزاری زیر است.

نمایشگر ۷٫۹ اینچی LED با رزولوشن ۲۰۴۸ در ۱۵۳۶ پیکسل و تراکم پیکسلی ۳۲۶ پیکسل در هر اینچ و قابلیت True Tone.

پردازنده‌ی A14 Bionic به همراه ۴ گیگابایت حافظه‌ی رم.

حافظه‌ی داخلی ۶۴ و ۲۵۶ گیگابایتی.

پشتیبانی از قلم اپل Pencil.

دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی و دوربین جلویی ۷ مگاپیکسلی.

اسپیکر‌های استریو.

نرم افزار و دیگر ویژگی‌ها

انتظار داریم که اپل آیپد مینی ۶ را با سیستم عامل تازه‌ منتشر شده iPadOS 14 عرضه کند. با توجه به قابلیت پشتیبانی از اپل Pencil در این آیپد مینی جدید، انتظار داریم که بتوان از تمامی ویژگی‌های مربوط به قلم اپل در iPadOS 14، در آیپد مینی هم استفاده کرد.

به عنوان نمونه یکی از قابلیت‌های iPadOS 14 این است که کاربران می‌توانند از قلم برای پر کردن اطلاعات و نوشتن در هر جا که لازم باشد استفاده کنند و دیگر لازم نیست که در این سیستم عامل جدید در زمان پر کردن اطلاعات در بعضی جاها از کیبورد آیپد استفاده کرد.

علاوه‌بر این، iPadOS 14 دارای ویژگی‌های دیگری مانند سافاری بهبود یافته و با قابلیت‌های جدید برای حفظ حریم خصوصی کاربر و طراحی جدید برای ویجت‌های استفاده شده در آن است.

