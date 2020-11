اپل M1 امتیاز ۷۵۰۸ را در بنچمارک Cinebench در حالت چند هسته بدست آورد

اپل عرضه‌ی مک‌های دارای پردازنده‌ی اپل M1 را آغاز کرده است. به نظر می‌رسد بعضی از کاربرانی که مک بوک پرو ۱۳ اینچ مجهز به پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای اپل M1، واحد گرافیکی ۸ هسته‌ا‌ی و ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم را تهیه کرده‌اند، از این مک بوک پرو جدید بنچمارک R23 Cinebench گرفته‌اند.

این بنچمارک منتشر شده که از مک بوک پرو ۱۳ اینچ دارای ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی بدست آمده است، به شکل بهتری ما را از توان پردازشی این پردازنده جدید اپل آگاه می‌کند.

برای اطلاع باید بگوییم که بنچمارک Cinebench در مقایسه با Geekbench عملکرد پردازشی دستگاه را در حالت چند هسته با انجام دادن تست‌های سخت‌تری مورد بررسی قرار می‌دهد. با توجه به اینکه در زمان گرفتن این بنچمارک عملکرد پردازنده در بازه‌ی زمانی بیشتری بررسی می‌شود، می‌توان گفت که نتایج بدست آمده از این بنچمارک به شکل بهتری می‌توانند نشان دهنده‌ی عملکرد دستگاه در دنیای واقعی باشند.

در واقع پردازنده‌ی اپل M1 توانسته است که امتیاز ۱۴۹۸ را در حالت تک هسته و امتیاز ۷۵۰۸ را در حالت چند هسته بدست بیاورد. برای مقایسه باید بگوییم که برادر بزرگ‌تر این مک بوک پرو ۱۳ اینچ، یعنی مک بوک پرو ۱۶ اینچ دارای پردازنده‌ی اینتل Core i9 با فرکانس کاری ۲٫۳ گیگاهرتز توانسته است که امتیاز ۸۸۱۸ را در حالت استفاده از تمامی هسته‌های پردازشی بدست آورد.

نتایج بنچمارک مک‌بوک ایر از عملکرد فوق‌العاده‌ی تراشه M1 خبر می‌دهد

همچنین مدل ضعیف‌تر مک بوک پرو ۱۶ اینچ مجهز به پردازنده‌ی اینتل Core i7 با فرکانس کاری ۲٫۶ گیگاهرتز توانسته است که امتیاز ۱۱۱۳ و ۶۹۱۲ را به‌ترتیب در حالت بررسی تک هسته و چند هسته کسب کند. همچنین قوی‌ترین مدل نسل قبلی مک بوک ایر توانسته بود که در حالت تک هسته و چند هسته به‌ترتیب امتیاز‌های ۱۱۱۹ و ۴۳۲۹ را بدست آورد.

شما می‌توانید که برای اطلاع از عملکرد پردازنده‌های مختلف در بنچمارک Cinebench به سایت CPU Monkey مراجعه کنید و قدرت پردازنده‌های مختلف را در حالت تک هسته و چند هسته‌ با یکدیگر مقایسه کنید.

البته گفتن این نکته هم ضروری است که مک‌های جدید دارای پردازنده‌ی اپل M1 در واقع دستگاه‌هایی هستند که بیشتر برای انجام کارهای روزمره که نیاز به توان پردازشی بالایی ندارند ساخته شده‌اند؛ نه کارهایی مانند گرفتن رندر‌های سنگین. اپل در واقع مک بوک پرو دارای پردازنده‌ی اپل M1 را جایگزین ضعیف‌ترین مک بوک پرو‌ ۱۳ اینچ کرد. همچنین مک بوک ایر اپل هم بیشتر دستگاهی برای بر طرف کردن نیاز‌های عادی بسیاری از کاربران است و دارای سطح کاری بسیار بالایی نیست.

اپل در آینده قصد دارد که از پردازنده‌ی اپل سیلیکون در مک‌های قوی‌تر هم استفاده کند. اما این شرکت گفته است که این فرایند جایگزینی پردازنده از اینتل به اپل سیلیکون در حدود ۲ سال زمان خواهد برد. امتیاز‌های منتشر شده در بنچمارک Cinebench به خوبی نشان می‌دهند که در آینده شاهد رونمایی از پردازنده‌های سری M قدرتمند‌تری خواهیم بود.

واحد گرافیکی تراشه‌ی M1 اپل قوی‌تر از GTX 1050 Ti و رادئون RX 560 است

