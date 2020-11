اوپو از یک گوشی مفهومی با نمایشگر رول شونده رونمایی کرد

اوپو سال گذشته در رویداد Inno Day از هدست واقعیت افزوده و یک «گوشی کانسپت یا مفهومی» (concept phone) دارای دوربین زیر نمایشگر رونمایی کرد. حالا در رویداد Inno Day امسال اوپو بار دیگر از محصولات جذابی رونمایی کرده که در این میان، گوشی رول شونده بیشترین توجه را جلب می‌کند.

این گوشی کانسپت رول شونده Oppo X 2021 نام دارد. اگر با گوشی‌های کانسپت آشنا نیستید، باید بگوییم که شرکت‌ها برای به رخ کشیدن توانایی‌های فنی خود، معمولا گاهی اوقات از گوشی‌های کانسپت رونمایی می‌کنند که لزوما قرار نیست راهی بازار شوند. این گوشی از نمایشگر اولد ۶.۷ اینچی بهره می‌برد که کاربران با کشیدن سمت راست آن، می‌توانند اندازه‌ی این نمایشگر را افزایش بدهند و به ۷.۴ اینچ برسانند.

در حقیقت، این شرکت مدعی شده که برخلاف گوشی‌های تاشو، در نمایشگر این گوشی هیچگونه چین‌خوردگی دیده نمی‌شود. در ادامه می‌توانید ویدیوی مربوط به معرفی این محصول را تماشا کنید.

اوپو می‌گوید ساخت این گوشی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوآورانه‌ای متعددی امکان‌پذیر شده است. به‌عنوان مثال برای حرکت نمایشگر، از دو موتور استفاده می‌شود و همچنین اگر کاربران به طور ناگاهانی این نمایشگر را بکشند یا فشار دهند، مشکلی برای آن ایجاد نمی‌شود. هنوز معلوم نیست که آیا نمایشگر این گوشی رول شونده اوپو از از شیشه محافظ بهره می‌برد یا اینکه مانند نسل اول گلکسی فولد و گوشی‌های تاشو هواوی میت کاملا پلاستیکی است.

این شرکت همچنین توضیحی در مورد عرضه‌ی چنین گوشی هوشمندی به بازار ارائه نداده است. در همین زمینه می‌توانیم به ال‌جی اشاره کنیم که طبق گزارش‌ها، قصد دارد در مارس ۲۰۲۱ از یک گوشی رول شونده رونمایی کند.

عینک واقعیت افزوده

در این مراسم، اوپو از یک عینک واقعیت افزوده هم رونمایی کرده که طبق ادعای این شرکت، حدود ۷۵ درصد سبک‌تر از نسل قبلی است. این عینک به لطف بهره‌گیری از چند دوربین و سنسور ToF، در زمینه‌ی واقعیت ترکیبی و واقعیت افزوده امکانات مختلفی را ارائه می‌دهد. باید خاطرنشان کنیم این عینک هم یک محصول کانسپت محسوب می‌شود و مشخص نیست که چه زمانی وارد بازار می‌شود.

این شرکت اعلام کرده که کاربران می‌توانند گوشی اوپو فایند X2 پرو را به این عینک وصل کنند و به لطف بهره‌گیری از پردازنده و پردازنده گرافیکی گوشی موردنظر، عملکرد این عینک نسبت به نسل قبلی با بهبود ۴۰ درصدی مواجه می‌شود. اما در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که خود عینک به تنهایی چه کارهایی را می‌تواند انجام دهد؟

طبق اعلام اوپو، کاربران می‌توانند ویدیوها را با این عینک به‌صورت سینمای مجازی مشاهده کنند. همچنین قراردادن برخی بازی‌ها بر روی دنیای واقعی را امکان‌پذیر می‌کند و از طریق اپلیکیشن مربوط به فروشگاه اینترنتی JD می‌توانند قبل از خرید وسایل خانه، آن‌ها را به‌صورت واقعیت افزوده در خانه‌ی خود مشاهده کنند. روی هم رفته به نظر می‌رسد این عینک تفاوت خاصی با هولولنز و دیگر هدست‌های واقعیت افزوده ندارد.

