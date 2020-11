وان‌پلاس احتمالا در ماه مارس سال آینده از گوشی‌های وان‌پلاس ۹ و وان‌پلاس ۹ پرو رونمایی می‌کند. در رابطه با این محصولات خبرهای زیادی منتشر شده و در همین راستا، به‌تازگی شاهد حضور آن‌ها در گیک‌بنچ بودیم.

وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو از لحاظ سخت‌افزاری شرایط برابری خواهند داشت و اگر قرار به تفاوتی باشد، باید در کیفیت و تعداد دوربین‌ها یا نمایشگر آن را جست‌و‌جو کرد. بنابراین انتظار داریم این دو محصول با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۵ و ترکیب مشابهی از رم و حافظه‌ی داخلی راهی بازار شوند.

با این حال تا ماه مارس سال آینده که تاریخ رونمایی احتمالی این گوشی‌هاست مدت زمان زیادی باقی مانده. پس بهتر است این امتیازات را آنقدر جدی در نظر نگیرید چون گوشی‌ها فعلا در مرحله‌ی اولیه‌ی ساخت قرار دارند و در نسخه‌ی نهایی آن‌ها بهینه‌سازی‌های فراوانی صورت خواهد گرفت و در نتیجه این امتیازات نیز دستخوش تغییراتی می‌شوند.

با این حال می‌توان به کمک این اعداد و ارقام تا حدودی عملکرد این دو گوشی را از لحاظ قدرت پردازشی پیش‌بینی کرد. در این تست، وان‌پلاس ۹ با شماره مدل LE2113 توانست در بخش تک و چند هسته‌ای به امتیاز خوب ۱۱۱۵ و ۳۴۸۳ دست پیدا کند. این مقدار برای وان‌پلاس ۹ پرو که با شماره مدل LE2117 در این تست شاهد آن هستیم، به ۱۱۲۲ و ۲۷۳۳ می‌رسد.

هر دو گوشی در این تست با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۵ با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز، ۸ گیگابایت رم و اندروید ۱۱ حضور پیدا کردند. در رابطه با اسنپدراگون ۸۷۵ هم باید بگوییم که این پردازنده قرار است مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری باشد و از ۸ هسته با ترکیب ۱+۳+۴ بهره می‌برد.

بزرگ‌ترین هسته‌ی اسنپدراگون ۸۷۵ از فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز برخوردار بوده و Cortex-X1 نام دارد. ۳ هسته‌ی دیگر را Cortex-A78 با فرکانس ۲.۴۲ گیگاهرتز تشکیل می‌دهد که گفته می‌شود به نسبت Cortex-A77، حدودا ۳۰ درصد توان پردازشی بیشتری دارد. در نهایت هم می‌رسیم به ۴ هسته‌ی Cortex-A55 که هسته‌‌های کم مصرف غول جدید کوالکام را تشکیل می‌دهند و از فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز بهره می‌برند.

با توجه به شایعات، وان‌پلاس قرار است طی رویدادی در ماه مارس سال آینده، از پرچم‌داران سری ۹ خود رونمایی کند. فعلا در رابطه با قیمت و تاریخ عرضه‌ی دقیق این دو گوشی اطلاعات زیادی در اختیار نداریم. اما به‌تازگی خبری در رابطه با مشخصات فنی کلیدی آن‌ها در کنار رندری از مدل استاندارد این سری منتشر شده که نشان می‌دهد این محصول از دوربین سلفی روی نمایشگر و احتمالا سه سنسور روی پنل پشتی خود بهره می‌برد. شما عزیزان می‌توانید تصویر مربوط به این گوشی را در زیر مشاهده کنید.

