سامسونگ در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین سازندگان چیپ در جهان است اما این موضوع تا حد زیادی به تسلط این شرکت بر بازار حافظه برمی‌گردد. باید خاطرنشان کنیم سامسونگ همچنین تراشه‌های شرکت‌هایی مانند انویدیا و کوالکام را نیز تولید می‌کند.

این شرکت کره‌ای طی چند سال گذشته برای کم کردن فاصله با شرکت تایوانی TSMC بودجه‌ی هنگفتی را اختصاص داده است. TSMC در حال حاضر بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی تراشه در جهان محسوب می‌شود و بیشتر از نصف قراردادهای مربوط به تولید تراشه در سال گذشته را به خود اختصاص داد. این در حالی است که فقط ۱۸ درصد این بازار به سامسونگ تعلق دارد. حالا سامسونگ با سرمایه‌گذاری ۱۱۶ میلیارد دلاری می‌خواهد این وضعیت را تغییر دهد.

سامسونگ تصمیم گرفته ۱۱۶ میلیارد دلار در کسب‌وکار تولید تراشه خود سرمایه‌گذاری کند تا بتواند TSMC را کنار بزند. طبق گزارش بلومبرگ، این شرکت کره‌ای در سال ۲۰۲۲ تولید انبوه تراشه‌های ۳ نانومتری را آغاز می‌کند. در همین زمینه باید بگوییم که TSMC هم در سال ۲۰۲۲ خطوط تولید تراشه‌های ۳ نانومتری را آماده خواهد کرد.

اگرچه این دو شرکت برای تولید تراشه‌های ۳ نانومتری جدول زمانی مشابهی دارند، اما سامسونگ می‌خواهد رویکرد تکنولوژیکی متفاوتی را اتخاذ کند. ظاهرا سامسونگ برای این کار از فناوری GAA استفاده خواهد کرد که می‌تواند این حوزه را متحول کند. این روش امکان جریان دقیق‌تر در کانال‌های تراشه را فراهم می‌کند و در نتیجه مصرف انرژی و سطح تراشه کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، TSMC از فناوری تثبیت شده‌ی FinFET برای تولید تراشه‌های ۳ نانومتری استفاده خواهد کرد. گفته می‌شود این شرکت در سال ۲۰۲۴ برای تراشه‌های ۲ نانومتری از فناوری GAA استفاده می‌کند.

ارزش بازار تولید تراشه حدود ۲۵۰ میلیارد دلار است و بنابراین این بازار برای سامسونگ اهمیت بسیار زیادی دارد. تمرکز شدید سامسونگ بر این حوزه باعث شده که نظر مشتریان بیشتری را جلب کند و مثلا طبق گزارش‌ها، سامسونگ تنها تولیدکننده‌ی تراشه اسنپ‌دراگون ۸۷۵ به شمار می‌رود.

علی‌رغم این دستاوردها، TSMC همچنان حرف اول را در این بازار می‌زند. تقاضا برای تراشه‌های ۵ نانومتری آن‌قدر زیاد شده که این شرکت نمی‌تواند با سرعت مورد نیاز، ظرفیت تولید خود را افزایش دهد. این رقابت بین سامسونگ و TSMC منفعت زیادی برای مشتریان هم دارد زیرا منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود.

برخی تحلیلگران اظهار نگرانی کرده‌اند که هنوز مشخص نیست آیا تراشه‌های ۳ نانومتری مبتنی بر فناوری GAA جوابگوی تقاضا خواهند بود یا نه. اما سامسونگ در این زمینه خیالش راحت است و می‌خواهد هر چه زودتر به سلطان این بازار تبدیل شود. این غول کره‌ای به اندازه‌ی کافی برای این نوع بلندپروازی‌ها ثروتمند است و طی چند سال گذشته نشان داده که تمایل زیادی برای افزایش سهم بازار خود دارد. و حالا با سرمایه‌گذاری ۱۱۶ میلیارد دلاری، غلبه بر TSMC اصلا دور از انتظار نیست.

