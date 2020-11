با توجه به گزارشات متعدد اخیر، می‌دانستیم گلکسی M42 قرار است با باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار شود. البته این خبر در حد یک شایعه بود اما به‌تازگی شاهد حضور این محصول با شماره مدل EB-BM425ABY در لیست ۳C هستیم که در مشخصات مربوط به باتری، عدد ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت دیده می‌شود.

گوشی‌های سری M سامسونگ به خاطر باتری‌های پرظرفیتی که دارند معروف هستند. بسیاری از آن‌ها به باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شده‌اند. جالب است بدانید گلکسی M51 حتی از این میزان نیز فراتر رفته و از منبع تغذیه‌ی ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

گلکسی M42 نیز به عنوان میان‌رده‌ای دیگر از این خانواده از این قاعده مستثنی نیست و قرار است با باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار شود. البته پیش‌تر در این رابطه خبرهایی شنیده بودیم اما حضور این محصول در لیست ۳C می‌تواند به نوعی مهر تاییدی باشد بر تمام خبرها و شایعات اخیر در این رابطه.

البته ظرفیت حقیقی این باتری ۵۸۳۰ میلی‌آمپر ساعت درج شده منتها معمولا آن را ۶۰۰۰ می‌دانند چون ظرفیت ثبت شده در ۳C کمتر از چیزی است که در مشخصات محصول نوشته می‌شود. لازم به ذکر است این گوشی با همین شماره مدل (EB-BM425ABY) موفق به اخذ گواهی از شرکت‌ها و نهادهای دیگری نظیر DEKRA و سازمان ملی استاندارد هند (BIS) شده و به نظر می‌رسد به‌زودی نیز رونمایی می‌شود.

نکته‌ی جالب اما در رابطه با این گوشی این است که سامسونگ بنا به دلایلی نامشخص، از گلکسی M41 رونمایی نکرد و سراغ گلکسی M51 رفت. پیش از آن، شاهد رونمایی از M40 بودیم که در واقع همان گلکسی A60 با برندی متفاوت بود. بنابراین به نظر می‌رسد گلکسی M42 جانشین هیچ محصولی نمی‌شود. اما می‌توان آن را بازگشت دوباره‌ی محصولات سری M4X دانست.

اینکه گلکسی M42 دقیقا در چه تاریخی رونمایی و یا عرضه می‌شود هنوز مشخص نیست. اما از آن جایی که توانسته گواهی‌های مختلفی را دریافت کند، انتظار می‌رود تا پایان امسال شاهد رونمایی از آن باشیم.

