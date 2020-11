در این مطلب به مقایسه‌ی قدرت پردازشی و گرافیکی چهار پردازنده‌ی A14 ،A13، اسنپدراگون ۸۶۵ و اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس می‌پردازیم تا در درجه‌ی اول ببینیم پیشرفت اپل به نسبت سری قبل خود چگونه بوده و دوم اینکه عملکرد آیفون ۱۲ پرو را از این لحاظ با بهترین پرچم‌دارهای اندرویدی مقایسه کنیم.

پردازنده‌های گوشی‌های هوشمند هر سال به نسبت سال گذشته از لحاظ پردازشی و گرافیکی قدرتمندتر می‌شوند. چرا که پیشرفت فناوری این اجازه را به شرکت‌ها می‌هد تا قدرت بیشتری را از دل یک تراشه‌ی کوچک بیرون بکشند. طی ۵ سال گذشته نیز اپل با تراشه‌های سری A خود، حاکم بلامنازع این بخش بوده. در حالی که پردازنده‌های این شرکت ۶ هسته‌ای و پردازنده‌های رقیب ۸ هسته‌ای هستند.

کوالکام یکی از اصلی‌ترین رقبای این شرکت است که امسال، اسنپدراگون ۸۶۵ را به عنوان پرچم‌دار خود در اختیار دارد. این پردازنده اما ۷ نانومتری است و باید آن را رقیب اصلی A13 بدانیم. چرا که A14 مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری است و فعلا جدیدترین و قدرتمندترین پردازنده‌ی موجود به حساب می‌آید.

اپل بالاخره تمام آیفون‌های خود را رسما وارد بازار کرد و همین موضوع به وب‌سایت‌ها این امکان را داد تا بتوانند عملکرد آن‌ها را در شرایطی واقعی، با گوشی‌های دیگر بسنجند. در این مطلب، از آیفون ۱۲ پرو با پردازنده‌ی A14، آیفون ۱۱ پرو با پردازنده‌ی A13، وان‌پلاس ۸ تی با اسنپدراگون ۸۶۵ و ایسوس راگ‌فون ۳ با اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس استفاده شده. محصولاتی که در نوع خود بهترین هستند و می‌توانند به کاربران از کیفیت عملکرد پردازشی و گرافیکی پردازنده‌های خود دید صحیحی بدهند.

اما قبل از مقایسه‌ی پردازنده‌های A14 و A13 با اسنپدراگون ۸۶۵ و ۸۶۵ پلاس در بنچمارک‌ها، بهتر است نگاهی داشته باشیم به مشخصات فنی این چهار پردازنده روی کاغذ تا کمی با اعداد و ارقام مربوط به هر یک آشنا شویم.

نام پردازنده اپل A14 بایونیک اپل A13 بایونیک کوالکام اسنپدراگون ۸۶۵ کوالکام اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس لیتوگرافی ۵ نانومتری ۷ نانومتری ۷ نانومتری ۷ نانومتری تعداد هسته ۶ هسته ۶ هسته ۸ هسته ۸ هسته ساختار ۲ هسته‌ی بزرگ با فرکانس ۳.۱ گیگاهرتز و ۴ هسته‌ی کوچک با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز ۲ هسته‌ی بزرگ با فرکانس ۲.۶۶ گیگاهرتز و ۴ هسته‌ی کوچک با فرکانس ۱.۶ گیگاهرتز ۱ هسته‌ی بزرگ با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز، ۳ هسته‌ی بزرگ با فرکانس ۲.۴۲ گیگاهرتز و ۴ هسته‌ی کوچک با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز ۱ هسته‌ی بزرگ با فرکانس ۳.۱ گیگاهرتز، ۳ هسته‌ی بزرگ با فرکانس ۲.۴۲ گیگاهرتز و ۴ هسته‌ی کوچک با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز حافظه‌ی کش ۴ مگابایت ۴ مگابایت ۳ مگابایت ۳ مگابایت

همانطور که مشاهده می‌کنید، تفاوت بین دو پرچم‌دار کوالکام، تنها فرکانس هسته‌ی بزرگ است که از ۲.۸۴ به ۳.۱ گیگاهرتز ارتقا داشت. همچنین فرکانس پردازنده‌ی گرافیکی مدل پلاس نیز اندکی بیشتر از مدل استاندارد است. تفاوت بین دو پردازنده‌ی اپل هم دقیقا فرکانس هسته‌ی بزرگ آن‌هاست که از ۲.۶۶ گیگاهرتز در A13 به ۳.۱ گیگاهرتز در A14 افزایش پیدا کرد.

اما بین نماینده‌های اپل و کوالکام تفاوت زیادی وجود دارد. در ابتدا تعداد هسته‌هاست که در A13 و A14 شش هسته وجود دارد و در اسنپدراگون‌ها نیز ۸ هسته. ساختار هسته‌ها نیز کاملا متفاوت است. جز ۴ هسته‌ی کوچک در هر ۴ سری که فرکانس مشابهی دارند. در نهایت می‌رسید به حافظه‌ی کش که پردازنده‌های اپل با یک اختلاف (۳-۴) به اسنپدراگون‌ها برتری دارند.

اما می‌پردازیم به مقایسه‌ی این پردازنده‌ها. همانطور که اشاره شد، در این تست، آیفون ۱۲ پرو با A14، آیفون ۱۱ پرو با A13، وان‌پلاس ۸ تی با اسنپدراگون ۸۶۵ و ایسوس راگ‌فون ۳ نیز با اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس حضور دارند. بدیهی است گوشی‌ها نیز به نوبه‌ی خود روی نتایج بدست آمده تاثیری هرچند کم دارند. اما خب چون نمی‌توان چیپ‌ها را خارج از یک گوشی مورد بررسی قرار داد، این تنها راه حل موجود برای انجام این تست بود.

مقایسه‌ی پردازنده‌های A14 و A13 با اسنپدراگون ۸۶۵ و ۸۶۵ پلاس در بنچمارک‌ها

اما نگاهی می‌اندازیم به عملکرد این چهار پردازنده در بنچمارک‌ها. اول از همه هم با بنچمارک معروف AnTuTu کار خود را آغاز می‌کنیم. به خاطر داشته باشید برخی از بنچمارک‌ها را به خاطر طراحی متفاوت هسته‌ها، نمی‌توانند برای دو سیستم عامل اندروید و iOS به صورت کاملا مشابه طراحی شوند. اما خب باز هم این بهترین راه برای انجام بررسی‌های مربوطه است.

بنچمارک AnTuTu تستی چند لایه‌ برای بررسی عملکرد قدرت سخت‌افزاری گوشی‌های هوشمند است. این تست عملکرد محصول را از لحاظ قدرت پردازشی، گرافیکی، رم، ورودی/خروجی و تجربه‌ی کاربری می‌سنجد. امتیاز بیشتر در این تست به معنای سرعت بیشتر یک گوشی در کارهای روزانه است.

بنچمارک AnTuTu

همانطور که مشاهده می‌کنید، بین عملکرد نماینده‌های اپل اختلاف فاحشی وجود دارد. این اختلاف حدودا ۳۰ درصد است و باعث شده کاربرانی که از آیفون ۱۱ به ۱۲ کوچ می‌کنند، پیشرفت قابل توجهی را شاهد باشند.

اما فرکانس بیشتر پردازنده در ایسوس راگ‌فون باعث شده عملکرد این گوشی حتی از آیفون ۱۲ پرو هم بهتر باشد. همچنین اختلاف عملکرد آن به نسبت وان‌پلاس ۸ تی حدودا ۷ درصد است که باعث شده این گوشی با اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس در صدر جدول این تست قرار بگیرد. جالب اینجاست عملکرد هر دو نماینده‌ی اندرویدی از آیفون ۱۱ پرو بهتر بوده اما فقط ایسوس توانست آیفون ۱۲ پرو را شکست دهد.

بنچمارک گیک‌بنچ ۵ – تک هسته‌ای

همانطور که مشاهده می‌کنید، در بخش تک هسته‌ای، مثل همیشه اپل است که در صدر قرار دارد. عملکرد A13 در بخش تک هسته‌ای بی‌نظیر بود و حالا که در A14 فرکانس هسته‌ی بزرگ افزایش پیدا کرده، این رقابت بیش از همیشه به سود اپل یک‌طرفه شده.

عملکرد A14 به نسبت A13 حدودا ۲۰ درصد و به نسبت اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس حدودا ۶۰ درصد بهتر است. این در حالی است که فرکانس هسته‌ی بزرگ هر دو پردازنده (A14 و ۸۶۵ پلاس) کاملا مشابه (۳.۱ گیگاهرتز) است.

بنچمارک گیک‌بنچ ۵ – چند هسته‌ای

در بخش چند هسته‌ای، باز هم نماینده‌های اپل در صدر قرار دارند اما اختلاف به شکل محسوسی کاهش پیدا کرد. چرا که اسنپدراگون‌ها از مزیت دو هسته‌ی اضافه بهره می‌برند. هرچند دو هسته‌ی اضافی نتوانست مانع از برتری آیفون‌ها در این زمینه شود. اختلاف بین آیفون‌ها در این تست تنها ۵ درصد و اختلاف بین نماینده‌های اندروید نیز ۶ درصد است. با این حال به نظر می‌رسد وقتی تمام هسته‌های این ۴ گوشی فعال باشند، کاربران متوجه اختلافی نخواهند شد.

GFXBench Car

بنچمارک GFXBench Car یکی از سنگین‌ترین بنچمارک‌هایی است که گوشی را به رندر کردن یک انیمیشن سنگین وا می‌دارد و در نتیجه‌ی آن، نرخ فریم بر ثانیه‌ی متوسطی که گوشی توان نمایش آن را دارد بدست می‌آید. آیفون ۱۲ پرو در این تست امتیاز ۵۸ را بدست آورد که تقریبا مشابه رفرش‌ریت ۶۰ هرتزی صفحه‌ی آن است. آیفون ۱۱ پرو نیز توانست امتیاز بسیار خوب ۵۶ را کسب کند که هم قابل قبول است و هم نزدیک به عملکرد آیفون جدید.

در طرف مقابل، اندرویدی‌ها توانستند به ترتیب (بر اساس قدرت پردازنده) امتیاز ۴۶ و ۴۹ را کسب کنند. این در حالی است که راگ‌فون نمایشگری ۱۴۴ هرتزی دارد و این امتیاز بسیار پایین‌تر از چیزی است که انتظار داشتیم. برتری این محصول به نسبت وان‌‌پلاس ۸ تی نیز تنها به خاطر گرافیک اورکلاک‌شده‌ی آن است که توانست تنها ۳ فریم عملکرد بهتری داشته باشد.

GFXBench Manhattan

در این تست، شرایط اجرای یک بازی فوق‌العاده سنگین روی گوشی شبیه‌سازی می‌شود و گرافیک به بالاترین توان پردازشی خود می‌رسد. هدف این تست هم بررسی عملکرد گرافیک در شرایط سنگین است که شاید کمتر کاربری در استفاده‌ی معمولی به آن حد از عملکرد برسد. نتیجه‌ی این تست نیز مانند تست GFXBench Car، به صورت فریم ‌بر ثانیه به نمایش در می‌آید.

نتیجه‌ی تست اما به نسبت آنچه که در بالا شاهد بودیم، متفاوت است. آیفون‌ها در اینجا به نسبت اندرویدی‌ها بازنده بودند. اما همانطور که مشاهده می‌کنید، امتیاز وان‌پلاس ۸ تی، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۱ پرو تقریبا مشابه هم است. در حالی که ایسوس راگ‌فون ۳ با امتیاز ۸۲ با اختلاف در صدر قرار دارد که تقریبا می‌توان گفت ۳۶ درصد بیشتر از سایرین است.

Jetstream 2

در تست Jetstream 2، سرعت مرورگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. از زمان اجرای آن گرفته تا بارگذاری کامل یک وب‌سایت، در نتیجه‌ی این تست موثر هستند. به طور کلی هدف این تست، بررسی تجربه‌ی وب‌گردی کاربر است و خب همانطور که می‌بینید، آیفون ۱۲ پرو توانست با اختلافی دست‌نیافتنی در صدر قرار بگیرد. عملکرد این گوشی به نسبت آیفون ۱۱ پرو سال گذشته حدودا ۲۶ درصد بهتر بوده که خود به نسبت اندرویدی‌ها اختلاف بسیار زیادی دارد.

در مقایسه با قدرتمندترین پردازنده‌ی اندرویدی در این تست یعنی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس، A14 توانست بیش از دو برابر امتیاز بهتری کسب کند. عملکرد دو نماینده‌ی اندرویدی نیز بسیار نزدیک به هم است و نمی‌توان در استفاده‌ی روزمره متوجه آن شد. اینطور که به نظر می‌رسد، در بخش وب‌گردی، آیفون‌ها فعلا بی‌رقیب هستند.

نتیجه

اپل با A14 توانسته بهبود زیادی به نسبت قبل داشته باشد و این موضوع در بنچمارک‌ها به وضوح مشخص است. این موضوع را می‌توان به عملکرد بی‌نظیر موتور عصبی هم نسبت داد که حالا توانایی پردازشی خارق‌العاده‌ای دارد و اپل هم ادعاهای زیادی در رابطه با آن مطرح کرد.

اما سوالی که پیش می‌آید این است؛ کاربران واقعا تا چه اندازه می‌توانند در استفاده‌ی روزمره، از این همه قدرت پردازشی بهره ببرند؟ شاید کمتر کسی اهمیت بدهد برنامه‌ای با فاصله‌ی چند میلی‌ثانیه یا حتی یکی دو ثانیه به نسبت یک گوشی دیگر اجرا شود. با این حال شاید نه امسال، اما مسلما برای دو یا سه سال آینده، با توجه به پشتیبانی فوق‌العاده‌ی اپل از گوشی‌هایش، می‌توان گفت آیفون ۱۲ پرو خرید منطقی‌تری به نسبت پرچم‌داران گذشته خواهد بود.

اما در رابطه با اسنپدراگون ۸۶۵ و ۸۶۵ پلاس که در بسیاری از تست‌ها پشت سر نمایندگان اپل قرار داشتند و در برخی‌ها نیز این اختلاف بسیار فاحش بود. بدیهی است می‌دانیم رقیب اصلی A14 اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس نیست، بلکه اسنپدراگون ۸۷۵ است که با لیتوگرافی ۵ نانومتری راهی بازار خواهد شد. بنابراین شاید مقایسه‌ی A14 با اسنپدراگون ۸۶۵ یا مدل پلاس آن منطقی نباشد اما برای درک بهتر عملکرد پرچم‌دارهای جدید و قدیم و ارزش خرید آن‌ها، چنین تست‌هایی می‌تواند بسیار مفید باشد.

اولین گوشی مبتنی بر پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۵ که می‌تواند رقیب جدی برای آیفون ۱۲ باشد، اوایل سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود که احتمالا گلکسی S21 خواهد بود. در آن زمان، قطعا به مقایسه‌ی توان پردازشی این محصول با آیفون‌های جدید می‌پردازیم تا ببینیم بالاخره پردازنده‌های مخصوص گوشی‌های اندروید می‌توانند بعد گذشت سال‌های زیاد، پردازنده‌ی اپل را پشت سر بگذارند یا خیر.

