اینطور که به نظر می‌رسد، سونی قصد دارد به‌زودی از جدیدترین گوشی میان‌رده‌ی خود با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G رونمایی کند. محصولی که طبق خبرها و گزارشات اخیر، احتمالا سونی اکسپریا ۱۰ مارک ۳ نام خواهد داشت.

سونی در حال حاضر دو گوشی با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G راهی بازار کرده که هر دوی آن‌ها پرچم‌دار و گران‌قیمت هستند. اما ظاهرا این شرکت ژاپنی قرار است به‌زودی از یک میان‌رده نیز رونمایی کند که به لطف پردازنده‌ی اسنپدراگون ۶۹۰، پشتیبانی از اینترنت ۵G نیز در آن فراهم است.

سونی در ابتدا قرار بود از گوشی اکسپریا ۱۰ مارک ۲ پلاس رونمایی کند. محصولی که گفته می‌شد به اسنپدراگون ۷۲۰ مجهز می‌شود. اما بنا به دلایلی فرایند ساخت آن کنسل شد تا بدین ترتیب شرکت بتواند روی ساخت محصولی ۵G تمرکز کند که ظاهرا اکسپریا ۱۰ مارک ۳ نام دارد.

با این حال شواهد حاکی از آن است سونی دو گوشی در دست ساخت دارد. یکی مجهز به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۶۹۰ و دیگری به اسنپدراگون ۸۷۵ که احتمالا اکسپریا ۱ مارک ۳، پرچم‌دار مورد انتظار این شرکت خواهد بود. البته پرچم‌دار سری اکسپریا ۵ نیز با همین پردازنده راهی بازار می‌شود منتها زمان‌بندی رونمایی و عرضه‌ی آن برای نیمه‌ی دوم سال آینده است.

اما سونی اکسپریا ۱۰ مارک ۳ همان محصولی است که به اسنپدراگون ۶۹۰ مجهز می‌شود. پردازنده‌ای ۸ نانومتری که اندکی از اسنپدراگون ۷۵۰G ضعیف‌تر است. در این پردازنده ۲ هسته‌ از نوع Cortex-A77 بکار رفته و ۶ هسته‌ی دیگر را Cortex-A55 تشکیل می‌دهد. آدرنو ۶۱۹L نیز نقش پردازشگر گرافیکی را بر عهده دارد و می‌تواند از نمایشگری با وضوح +FHD با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی کند. مودم ۵G بکار رفته در آن نیز X51 نام داشته که از سرعت ۲.۵ گیگابیت بر ثانیه پشتیبانی می‌کند. (این مودم از طول موج میلی‌متری پشتیبانی نمی‌کند.)

سونی در فوریه‌ی امسال از گوشی میان‌رده‌ی اکسپریا ۱۰ مارک‌ ۲ به همراه اکسپریا ۱ مارک ۲ (پرچم‌دار) و L4 (اقتصادی) رونمایی کرد. بنابراین به نظر می‌رسد باید اوایل سال جاری، منتظر رونمایی از نماینده‌ی جدید باشیم. در کنار این گوشی نیز احتمالا اکسپریا ۱ مارک ۳ و L5 معرفی خواهند شد. البته اگر این برنامه در آینده دستخوش تغییراتی نشود.

وضعیت بخش موبایل سونی رو به بهبود است

