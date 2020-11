گوشی تاشو گلکسی Z Flip لایت در دست ساخت قرار دارد

هنوز مشخص نیست که آیا گوشی‌های تاشو همه‌گیر خواهند شد یا نه، ولی فعلا با قاطعیت می‌توانیم بگوییم که این نوع گوشی‌ها قیمت بسیار بالایی دارند. مدتی قبل شایعاتی در مورد احتمال عرضه‌ی گلکسی زد فولد لایت منتشر شد که ظاهرا قرار بود با قیمت پایین‌تر از گلکسی زد فولد ۲ راهی بازار شود. اما حالا به نظر می‌رسد این پروژه کنار گذاشته شده ولی در مورد گلکسی Z Flip لایت می‌توانیم خوشبین باشیم.

به نظر می‌رسد نمایشگر این گوشی مانند Z Flip از شیشه UTG برای محافظت از نمایشگر استفاده می‌کند.

یکی از افشاگران مشهور که به‌خصوص در زمینه‌ی گوشی‌های تاشو به ارائه‌ی اطلاعات موثق شهرت دارد، گفته که مدتی است در رابطه با گوشی گلکسی زد فولد لایت چیزی نشنیده و به احتمال زیاد سامسونگ توسعه‌ی آن را کنار گذاشته است. اما این افشاگر در ادامه گفته که خبرهایی در مورد ساخت گلکسی Z Flip لایت به گوش می‌رسد که قرار است به‌عنوان نسخه‌ی ارزان‌تر Z Flip راهی بازار شود. همچنین به نظر می‌رسد این گوشی مانند Z Flip از شیشه‌ی فوق نازک یا همان UTG برای محافظت از نمایشگر استفاده می‌کند.

این در حالی است که شایعات مربوط به زد فولد لایت پیش‌بینی می‌کردند که نمایشگر آن مانند نسل اول گلکسی فولد برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها کاملا پلاستیکی خواهد بود. اگر گوشی گلکسی Z Flip لایت راهی بازار شود، با داشتن قیمت پایین‌تر از Z Flip مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد. در هر صورت باید منتظر انتشار گزارش‌های بیشتری بمانیم زیرا فعلا این اخبار در حد شایعه هستند.

