اگر گزارش‌های جدید افشاگران معروف صحت داشته باشند، سال آینده خبری از سری جدید گلکسی نوت نخواهد بود و در عوض قرار است گوشی‌های سری گلکسی اس و احتمالا سری زد فولد با قابلیت پشتیبانی از قلم S Pen راهی بازار شوند.

روی هم رفته، گوشی‌های گلکسی نوت اهمیت بسیار زیادی دارند و اولین گوشی این سری توانست محبوبیت گوشی‌های غول‌پیکر را افزایش بدهد. مدل‌های بعدی هم به لطف بهره‌گیری از بهترین امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد توجه زیادی قرار گرفتند. اما حالا فارغ از اینکه به این سری علاقه داریم یا نه، به نظر می‌رسد سری گلکسی نوت به آخر خط نزدیک شده است. به همین خاطر اگر سامسونگ می‌خواهد کماکان از قلم S Pen استفاده کند، باید پشتیبانی از این قابلیت را برای دیگر گوشی‌های خود امکان‌پذیر کند.

کدام گوشی‌ها از قلم S Pen پشتیبانی خواهند کرد؟

شایعات مربوط به پشتیبانی گوشی‌های گلکسی اس از قلم S Pen از چند سال قبل مطرح می‌شوند اما ظاهرا در سال ۲۰۲۱ بالاخره این قابلیت عملی خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها، گلکسی S21 اولترا از این مشخصه پشتیبانی می‌کند ولی متأسفانه در بدنه‌ی آن جایگاهی برای S Pen تعبیه نشده است.

در زمینه‌ی پشتیبانی گوشی‌های تاشو سامسونگ از قلم S Pen هم کاربران زیادی خواستار ارائه‌ی این مشخصه هستند که ظاهرا قرار است حداقل بخشی از گوشی‌های تاشو جدید این شرکت از این قابلیت بهره ببرند. اگرچه باید خاطرنشان کنیم به دلیل ماهیت شکننده‌ی نمایشگر گوشی‌های تاشو، پشتیبانی از قلم منجر به سخت‌تر شدن فرایند ساخت آن می‌شود.

قلم‌ S Pen‌ با چه تغییراتی مواجه می‌شود؟

جایگاه مربوط به قلم S Pen در گوشی‌های گلکسی نوت فضای قابل توجهی را اشغال می‌کند که این فضا می‌تواند برای باتری بزرگ‌تر یا دوربین‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. با توجه به اینکه گلکسی S21 اولترا از چنین بخشی بهره نمی‌برد، ظاهرا سامسونگ کیس‌های محافظ مخصوصی را برای این گوشی عرضه خواهد کرد که به کاربران اجازه می‌دهد قلم S Pen را در کیس محافظ قرار دهند.

همچنین سامسونگ با الگوبرداری از تبلت‌های خود، می‌تواند یک بخش مغناطیسی در پنل پشتی گلکسی S21 اولترا برای شارژ بی‌سیم این قلم تعبیه کند. با این حال، شایعات و گزارش‌های منتشر شده از وجود چنین مشخصه‌ای خبر نمی‌دهند. مساله این است که بدون امکان شارژ این قلم، قابلیت‌هایی مانند Air Gestures و شاتر دوربین از راه دور که چند سالی است ارائه شده‌اند، کنار می‌روند. البته باید بگوییم که اگرچه این امکانات مبتنی بر بلوتوث در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسند، اما بسیاری از کاربران بعد از مدتی استفاده آن‌ها را کنار می‌گذارند و در کل ویژگی‌های حیاتی محسوب نمی‌شوند.

از طرف دیگر، کنار گذاشتن سری نوت احتمالا باعث می‌شود که سامسونگ برای قلم S Pen نوآوری‌های تازه‌ای را عملی کند. پشتیبانی تعداد بیشتری از گوشی‌های سامسونگ از این قلم، احتمالا سامسونگ را ناچار می‌کند که طراحی قدیمی آن را تغییر دهد. باید خاطرنشان کنیم طراحی این قلم از نسل اول گلکسی نوت تا حالا تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.

در ضمن پشتیبانی گوشی‌های مختلف از این مشخصه، احتمالا منجر به افزایش استفاده از قلم‌ S Pen در بین کاربران مختلف خواهد شد. در هر صورت باید ببینیم سامسونگ برای ارائه‌ی این مشخصه به گلکسی S21 اولترا چه برنامه‌هایی دارد و اینکه چگونه می‌خواهد نظر طرفداران پروپاقرص این قلم را جلب کند.

آیا پشتیبانی گلکسی S21 اولترا از قلم S Pen تصمیم هوشمندانه‌ای است؟

منبع: Android Central

The post اتمام عمر سری گلکسی نوت احتمالا به نفع قلم S Pen تمام می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala