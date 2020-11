گلکسی زد فولد ۳ احتمالا اولین گوشی سامسونگ با دوربین زیر نمایشگر خواهد بود

به نظر می‌رسد گوشی تاشو گلکسی زد فولد ۳ با یک ویژگی منحصر به فرد در بین گوشی‌های سامسونگ معرفی خواهد شد. طبق گزارش‌ها، سال آینده تعدادی از گوشی‌ها با دوربین زیر نمایشگر راهی بازار می‌شوند و در این میان گفته می‌شود گلکسی زد فولد ۳ اولین گوشی سامسونگ با این مشخصه خواهد بود.

بر اساس گزارش رسانه‌های کره‌ای، سامسونگ قصد دارد برای جدیدترین گوشی تاشو خود از دوربین زیر نمایشگر استفاده کند. باید خاطرنشان کنیم گلکسی زد فولد ۲ با نمایشگر حفره‌دار روانه‌ی بازار شده است.

با بهره‌گیری از دوربین زیر نمایشگر، صفحه نمایش موردنظر کاملا یکدست خواهد شد و کاربران دیگر شاهد هیچگونه بریدگی یا حفره در نمایشگر نخواهند بود. گفتنی است مدتی قبل شرکت ZTE از اولین گوشی دارای دوربین زیر نمایشگر رونمایی کرد. بنا به گزارش‌های مختلف، در حال حاضر چندین شرکت در حال آماده‌سازی فناوری دوربین زیر نمایشگر هستند و مدت‌ها قبل گفته می‌شد که گلکسی S21 همراه با این مشخصه به دست کاربران می‌رسد. با این حال، اطلاعات فاش شده از سری S21 نشان می‌دهند که گوشی‌های موردنظر از این ویژگی بهره نمی‌برند.

در هر صورت ظاهرا گلکسی زد فولد ۳ با این مشخصه معرفی خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها، بخش Samsung Display در حال ساخت نمایشگر مختص این قابلیت است و سنسور دوربین سلفی هم توسط یکی دیگر از بخش‌های سامسونگ ساخته می‌شود. همچنین سامسونگ با بهبود الگوریتم‌های نرم‌افزاری می‌خواهد کیفیت تصاویر سلفی مربوط به این فناوری را تا حد ممکن بهبود ببخشد.

با توجه به اینکه در این زمینه هنوز گزارش‌های بیشتری مطرح نشده، هنوز با قاطعیت نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. روی هم رفته اگر این موضوع صحت داشته باشد، احتمالا به زودی گزارش‌های بیشتری در مورد این موضوع منتشر خواهد شد.

دوربین زیر نمایشگر چگونه کار می‌کند؟

