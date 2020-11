به گفته‌ی یکی از افشاگران با نام Max Jambor، سامسونگ قصد دارد سال آینده، گوشی‌های بیشتری را با پشتیبانی از قلم S Pen راهی بازار کند که در این بین نام گلکسی S21 اولترا، گلکسی S21 پلاس و گلکسی زد فولد ۳ نیز به چشم می‌خورد.

اخیرا خبری منتشر شده بود مبنی براینکه سامسونگ می‌خواهد تولید سری پرچم‌دارهای نوت خود را متوقف کند. بدین ترتیب، محصولاتی که زمانی آغازگر انقلابی بزرگ در صنعت گوشی‌های هوشمند بودند (از لحاظ اندازه‌ی نمایشگر) و به محبوبیت خیره‌کننده‌ای نیز دست پیدا کردند، به پایان کار خود می‌رسند. اما خب بارز‌ترین ویژگی این سری و دلیل اصلی محبوبیت آن‌ها یعنی قلم S Pen هنوز هم در برنامه‌های سامسونگ جایگاه ویژه‌ای دارد.

پیش‌تر خبری منتشر شد مبنی براینکه گلکسی S21 اولترا به قلم S Pen مجهز خواهد شد. اما این قلم نه درون جعبه و نه درون خود گوشی جای دارد. بلکه به عنوان یک لوازم جانبی، به صورت مجزا به فروش می‌رسد. این بدترین خبر برای علاقه‌مندان به قلم S Pen خواهد بود چرا که سال‌های زیادی است این قلم درون گوشی‌های سری گلکسی نوت قرار گرفته و کاربر مجبور نبود مبلغی اضافی برای در اختیار داشتن آن پرداخت کند.

اما عدم قرارگیری قلم درون خود گوشی یعنی سامسونگ باید قاب‌های محافظ مخصوصی را برای گوشی‌های خود طراحی کند. چون در غیر این صورت، امکان گم شدن قلم بسیار زیاد است. برخی از کاربران حتی با وجود محلی برای تعبیه‌ی قلم درون گوشی‌های سری نوت، باز هم آن را گم می‌کردند. بنابراین به نظر می‌رسد این تصمیم از سوی غول کره‌ای اصلا به مذاق علاقه‌مندان خوش نیاید.

با این حال نمی‌دانیم قیمتی که برای قلم در نظر گرفته می‌شود چقدر است و آیا پرداخت هزینه‌ای اضافی برای آن ارزش دارد یا خیر. در حال حاضر اگر مشکلی برای قلم سری گلکسی نوت ۲۰ پیش بیاید، کاربر می‌تواند با پرداخت ۴۰ دلار، قلم دیگری را تهیه کند. اما خب اگر قرار باشد S Pen سال گذشته پیشرفته‌تر باشد، احتمالا قیمت بیشتری خواهد داشت.

کاربران با کمک این قلم می‌توانند روی گوشی خود اشکال مختلف بکشند، یادداشت برداری کنند، دوربین را کنترل کنند و بسیاری موارد جذاب دیگر. اما خب نمی‌توان گفت این قلم بخش اصلی گوشی را تشکیل می‌دهد و حتما باید آن را در اختیار داشت. با این حال در یادداشت‌برداری، می‌تواند بسیار مفید باشد.

گوشی‌های سری گلکسی S21 احتمالا شامل مدل استاندارد، پلاس و اولترا خواهند بود. فعلا خبرها حاکی از آن است که مدل استاندارد از قلم پشتیبانی نمی‌کند و فقط مدل پلاس و اولترا و احتمالا گوشی‌های تاشو از آن بهره خواهند برد. منطقی هم هست چرا که S21 قرار است پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی غول کره‌ای باشد و بدیهی است یک سری قابلیت جذاب برای آن در دسترس نباشد.

با این حال باید منتظر ماند و دید چه پیش خواهد آمد. فعلا به نظر می‌رسد این گوشی‌ها دی ماه امسال رونمایی می‌شوند. بنابراین تا یکی دو هفته‌ی آینده خبرهای بیشتری در این رابطه خواهیم شنید.

