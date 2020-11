اگر فکر می‌کنید که اپل تنها شرکتی است که بر روی توسعه‌ی کامپیوتر‌هایی با پردازنده‌ی ARM ساخت خودش کار می‌کند، سخت در اشتباه‌اید! شرکت چینی هواوی هم اکنون کامپیوتری را با پردازنده‌ی ARM ساخت خودش تولید کرده است.

انجام دادن این حرکت توسط این شرکت بخشی از برنامه‌ی بزرگ چین برای از بین بردن وابستگی خود به تکنولوژی توسعه داده شده توسط غرب است. به تازگی تصاویر و اطلاعاتی از این کامپیوتر هواوی به نام MateStation B515 فاش شده‌اند.

به نظر می‌رسد که هواوی قصد دارد اول این کامپیوتر دسکتاپ را به دولت و شرکت‌ها بفروشد و سپس در مقایس بیشتر برای استفاده‌ی عمومی عرضه کند. با توجه به این موضوع، انتظار داریم که این کامپیوتر یک دستگاه قدرتمند و قابل ارتقا باشد.

هواوی در این کامپیوتر از پردازنده‌ی ARM در مادربوردی به نام Kunpeng 920 (D920S10) استفاده کرده است. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که این پردازنده‌ی ARM توسط HiSilicon توسعه داده شده و توسط شرکت TSMC بر پایه معماری ۷ نانومتری شاخته شده است. این پردازنده دارای ۴ یا ۸ هسته‌ی پردازشی با فرکانس ۲٫۶ گیگاهرتز خواهد بود (پردازنده‌های قدرتمند به کار رفته در مادربورد Kunpeng 920 می‌توانند که دارای ۶۴ هسته‌ی پردازشی و توان ۱۸۰ وات باشند که به احتمال زیاد هواوی از این پردازنده‌ها در پروژه‌های دیگری استفاده خواهد کرد).

برخلاف اپل، هواوی برای باقی قسمت‌های کامپیوتر از اجزای استاندارد استفاده کرده است. این کامپیوتر دارای ۴ اسلات UDIMM است که در مجموع می‌توانند حداکثر از ۶۴ گیگابایت حافظه‌ی رم DDR4-2400 پشتیبانی کنند. از دیگر قابلیت‌های این کامپیوتر می‌توان به ۶ محل برای استفاده از حافظه‌های SATA 3.0 و دو در گاه برای حافظه‌های SSD M.2‌ اشاره کرد.

آیا ریاست جمهوری بایدن به معنای پایان مشکلات هواوی است؟

بر این اساس، کامپیوتر توسعه داده شده توسط هواوی در مقایسه با مک‌های دارای تراشه‌‌ی اپل M1 از قابلیت‌های بیشتری برای ارتقا و تغییر برخوردار است که در نهایت آن را به کامپیوتری مناسب برای انجام کارهای اداری تبدیل می‌کند.

هواوی برای واحد گرافیکی این کامپیوتر از کارت گرافیک AMD رادئون R7 430 استفاده کرده است. با توجه به اسلات‌های مختلف PCIe 3.0، کاربران می‌توانند در آینده از کارت‌های گرافیکی دیگری در این کامپیوتر استفاده کنند. هواوی در این کامپیوتر از ۴ پورت USB 3.0 و ۲ پورت USB 2.0 در کنار دو پورت NIC برای اتصال کابل شبکه‌‌ی گیگابیتی استفاده کرده است.

هواوی قصد دارد تا MateStation B515 را همراه با مانیتور ۲۳٫۸ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰p به فروش برساند. از دیگر مشخصات فنی این مانیتور می‌توان به %۷۲ پوشش گستره‌ی رنگی NTSC، کنتراست ۱۰۰۰:۱ و زاویه دید ۱۷۸ درجه اشاره کرد. کیس این کامپیوتر هم دارای جنس فلزی با حجم ۸ لیتر است و اندازه‌ی به نسبت کوچکی دارد.

اطلاعات منتشر شده از عکس‌ها نشان می‌دهند که یکی از این کامپیوتر‌ها دارای مشخصان سخت افزاری مانند پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای، ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم، ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی SSD، کارت گرافیک R7 430، پاور ۱۸۰ واتی و DVD درایو است.

با توجه به اینکه این کامپیوتر در ابتدا قرار است که به صورت عمده به فروش برسد، در نتیجه هنوز اطلاعاتی در رابطه با قیمت این کامپیوتر منتشر نشده است. هنوز هم مشخص نیست که در این کامپیوتر از چه سیستم عامل استفاده شده اما به نظر می‌رسد که هواوی در این کامپیوتر از سیستم عامل لینوکس استفاده کرده است.

هواوی می‌گوید در پی شکست ترامپ، بریتانیا باید ممنوعیت‌ها را لغو کند

منبع: GSMArena

The post هواوی کامپیوتری را با پردازنده‌ی ARM ساخت خودش تولید کرده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala