شرکت روسی «کاویار» (Caviar) که سابقه‌ی طولانی را در تولید آیفون‌های خاص و با طراحی‌های سفارشی و عجیب‌و‌غریب دارد، به‌تازگی از یک نسخه‌ی سفارشی جدید از آیفون ۱۲ پرو رونمایی کرده است. در این آیفون ۱۲ پرو که دارای نام Sands of Time به معنی شن‌های زمان است، از تصویر دو نامزد اخیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یعنی دونالد ترامپ و جو بایدن در کنار پرچم این کشور و ۷۵۰ قطعه‌ی طلایی به اندازه‌ی شن در طرحی همانند ساعت شنی استفاده است.

شرکت کاویر در رابطه با طراحی این آیفون گفته است که این طرح ساعت شنی نمادی از تغییر دائمی زمان است (اشاره به این موضوع که نامزد جمهوری خواهان یعنی دونالد ترامپ راه را برای نامزد دموکرات‌ها یعنی جو بایدن باز می‌کند). این شرکت روسی قسمت پشتی این آیفون را شامل خطوط پرچم آمریکا و ۵۰ ستاره‌ی قرار گرفته در آن را با استفاده تیتانیوم ساخته است.







کاویار از گلکسی نوت ۲۰ اولترا سفارشی رونمایی کرد

کاویار همچنین گفته است که از این طراحی می‌توان در آیفون‌های ۱۲ پرو و ۱۲ پرو مکس استفاده کرد و این شرکت تنها قصد دارد که ۴۶ نسخه از این تلفن همراه خاص را تولید کند (عدد ۴۶ به نشانه‌ی چهل و شش رئیس جمهوری است که در تاریخ آمریکا وجود داشته‌اند).

این شرکت همچنین اعلام کرده است که افراد با توجه به نوع آیفون انتخاب شده و حافظه‌‌ی داخلی آن، برای تهیه این تلفن همراه خاص باید مبلغی را بین ۱۴۹۰۰ تا ۱۹۰۵۰ دلار بپردازند و هم اکنون می‌توان که این تلفن همراه را سفارش داد.

نوکیا ۳۳۱۰ با طرح ترامپ و پوتین عرضه می‌شود!

منبع: GSMArena

The post کاویار از آیفون ۱۲ پرو سفارشی با طرح ترامپ و بایدن رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala