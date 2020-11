اپل در هفته‌های قبل از اولین مک‌های دارای پردازنده‌ی ساخت خودش به نام اپل M1 رونمایی کرد. اپل در زمان رونمایی از این مک‌ها ادعاهای بزرگی را در رابطه با قدرت و سرعت این پردازنده‌ی ARM مطرح کرد.

با وجود مزیت‌های بزرگ این پردازنده مانند سرعت بالا و مصرف کم، اما این مک‌های جدید هنوز نسبت به مک‌های دارای پردازنده‌ی اینتل دارای اشکالاتی هستند. به عنوان نمونه کاربران در زمان استفاده از مک‌های جدید نمی‌توانند که از Boot Camp، که نرم افزاری برای نصب و اجرای ویندوز بر روی قسمتی از هارد داریو در مک است، استفاده کنند.

همان‌گونه که می‌دانید هیچ نسخه‌ای از ویندوز وجود ندارد که بتوان آن را بر روی تراشه‌ی اپل M1 اجرا کرد و همان گونه که گفتیم دیگر کاربران نمی‌توانند که از Boot Camp استفاده کنند. البته باید بگوییم که استفاده از Boot Camp تنها راه اجرای برنامه‌های ویندوزی بر روی مک نیست.

علاوه‌بر Boot Camp، ابزار دیگری به نام CrossOver برای اجرای برنامه‌های ویندوزی بر روی لینوکس، macOS و Chrome OS وجود دارد. خبر خوش این است که کاربران می‌توانند که آخرین نسخه از CrossOver را بر روی مک‌های دارای پردازنده‌ی اپل M1 اجرا کنند.

تراشه‌ی M1 اپل در حالت چند هسته‌ای بنچمارک Cinebench امتیاز ۷۵۰۸ را بدست آورد

با توجه به این موضوع، کاربران می‌توانند که برنامه‌های ویندوزی مورد نیازشان را بر روی این مک‌ها اجرا کنند. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند که با وجود اینکه CrossOver برای اجرای کد‌های x86 خود از ابزار «رزتا ۲» (Rosetta 2) استفاده می‌کند و سپس خود CrossOver برنامه‌های ویندوز را اجرا می‌کند، اما نرم افزار‌های ویندوزی با قدرت و سرعت خوبی توسط این ابزار اجرا می‌شوند.

«جرمی وایت» (Jeremy White) از تیم CrossOver در رابطه با این ابزار می‌گوید: «نمی‌توانم بگویم که استفاده از این ابزار چقدر جالب است. این ابزار یک ویندوز ۳۲ بیت باینری اینتل را بر روی یک پل ارتباط دهنده‌ی ۳۲ به ۶۴ بر روی CrossOver در سیستم عامل macOS اجرا می‌کند که در آن از پردازنده‌ی ARM برای اجرای برنامه‌های x86 استفاده شده است و با این وجود به‌درستی کار می‌کند.»

او ادامه می‌دهد که قدرت تراشه‌‌ی اپل M1 باعث می‌شود که تیم توسعه‌دهنده‌ی CrossOver بتوانند برخی بازی‌ها مانند Among Us و Team Fortress 2 را هم بر روی این مک‌ها اجرا کنند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که در هنگام بازی این مک‌ها می‌توانند که این کار با فریم در ثانیه بالا و با ثباتی انجام دهند که قابل توجه است.

این تیم تمامی این بررسی‌ها را بروی نسخه‌ی ۹۹۹ دلاری مک بوک ایر که دارای ۸ گیگابایت حافظه‌‌ی رم است انجام داده است.

البته هنوز کارهای بسیار زیادی برای بهینه‌ی سازی بهتر این برنامه باید انجام شود، اما به نظر می‌رسد که تیم CrossOver دارای اعتماد به نفس کافی برای برنامه‌ی خود است. اگرچه مک‌های دارای اپل M1 بهترین و مناسب‌ترین دستگاه‌ها برای اجرا برنامه‌های ویندوزی نیستند، اما استفاده از CrossOver باعث می‌شود که کاربران در صورت نیاز بتوانند برخی برنامه‌های ویندوزی را بر روی آن‌ها اجرا کنند.

در کنار CrossOver، شرکت Paralles که سال‌ها نرم افزار‌هایی را برای اجرای ویندوز به صورت مجازی برای مک‌ها توسعه داده، هم تأیید کرده که در حال توسعه‌ی نسخه‌ا‌ی از نرم افزار خود برای مک‌های دارای پردازنده‌ی اپل M1 است. تا زمان عرضه‌ی این نسخه‌ی جدید توسط Paralles کاربران می‌توانند که از CrossOver در صورت نیاز استفاده کنند.

تراشه M1 اپل یک دردسر بزرگ برای سازندگان لپ‌تاپ‌ها است

