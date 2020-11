اپل بعد از مدت‌ها انتظار، در ماه اکتبر از گوشی‌های سری آیفون ۱۲ رونمایی کرد. این گوشی‌ها به نسبت قبل پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته‌اند که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به پشتیبانی از شبکه‌ی پرسرعت ۵G به لطف پردازنده‌ی ۵ نانومتری و قدرتمند A14 اشاره کرد. اما عملکرد اپل در ساخت مدل‌های پرو سری قبل یعنی آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس بسیار عالی بوده. بنابراین سوالی که ممکن است ذهن بسیاری از کاربران را به خود مشغول کند، میزان بهبود سری قبل به نسبت قبل است. اینکه آیا بروزرسانی به گوشی جدید منطقی است یا خیر. البته در این مطلب قرار نیست به بررسی کامل گوشی‌های جدید بپردازیم؛ بلکه به مقایسه‌ی دوربین آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ با آیفون ۱۱ پرو می‌پردازیم تا ببینیم پیشرفت مدل‌های جدید در زمینه‌ی عکاسی تا چه اندازه بوده.

پیش‌تر به بررسی کامل آیفون ۱۲ پرداختیم. اما امروز قصد داریم به بررسی دوربین آن بپردازیم. چرا که اپل در مراسم معارفه‌ی این محصول، به پیشرفت محسوس دوربین آن به نسبت قبل اشاره کرد؛ خصوصا دوربین‌ آیفون ۱۲ پرو که اتفاقا توانسته در رتبه‌بندی وب‌سایت DXOMARK، با امتیاز ۱۲۸، در رده‌ی پنجم قرار بگیرد؛ ۲ امتیاز کمتر از آیفون ۱۲ پرو مکس که با امتیاز ۱۳۰ در رده‌ی چهارم قرار دارد و ۴ امتیاز بیشتر از آیفون ۱۱ پرو مکس در رده‌ی یازدهم.

بنابراین به نظر می‌رسد پیشرفتی که اپل در رابطه با آن صحبت می‌کرد، واقعا درست باشد. اما دو گوشی جدید، یعنی آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ نیز در این بخش با هم متفاوت‌اند که اصلی‌ترین آن، دوربین تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی ۲ برابری اپتیکال در مدل پرو است. در حالی که این میزان از بزرگ‌نمایی به صورت دیجیتال در آیفون ۱۲ صورت می‌گیرد. همچنین در مدل پرو می‌توان در شب نیز به ثبت تصاویر پرتره پرداخت.

در طرف مقابل اما آیفون ۱۱ پرو قرار دارد که توانایی‌های خود را پیش از این در ثبت تصاویر به اثبات رسانده. روی پنل پشتی این محصول ۳ دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی، فوق عریض و تله‌فوتو قرار دارند اما از واحد پردازش تصویر (ISP) کمتری به نسبت سری جدید برخوردار است. اما آیا در عمل این برتری‌ها می‌توانند خودی نشان دهند؟

در ابتدا به مقایسه‌ی دوربین‌های آیفون ۱۲ و ۱۲ پرو می‌پردازیم تا عملکرد دو گوشی جدید را ارزیابی کنیم. این دو گوشی از دوربین اصلی و فوق عریض کاملا مشابه برخوردارند ولی سنسور تله‌فوتو تنها در مدل پرو در دسترس است.

تست باتری آیفون ۱۲ مینی

مقایسه‌ی دوربین آیفون ۱۲ با آیفون ۱۲ پرو

دوربین اصلی

همانطور که مشاهده می‌کنید، کیفیت تصاویر ثبت شده توسط دوربین اصلی این دو گوشی، کاملا شبیه به یکدیگر است که خب جای تعجبی هم ندارد و انتظاری جز این نداشتیم.

دوربین فوق ‌عریض

با در نظر گرفتن تصاویر ثبت شده توسط دوربین اصلی و همچنین مشخصات روی کاغذ، باید انتظار داشته باشیم در تصاویر فوق عریض نیز عملکرد مشابهی را از دو دستگاه شاهد باشیم که خب همینطور هم هست و به نظر می‌رسد دو تصویر دقیقا نسخه‌ی کپی شده‌ی هم باشند.

دوربین اصلی و فوق عریض در شب

در نور شب هم عملکرد دو گوشی تقریبا یکسان است و نمی‌توان تشخیص داد چه تصویری توسط کدام گوشی به ثبت رسیده. این موضوع در رابطه با دوربین فوق عریض دو محصول نیز صدق می‌کند. اما در ادامه، اصلی‌ترین تفاوت دو محصول را شاهد خواهیم بود. یعنی عکاسی با بزرگ‌نمایی اپتیکال و دیجیتال ۲ برابری.

دوربین تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی دو برابری

سنسور دوربین اصلی آیفون ۱۲ از آرایه‌ی فیلتر رنگ Quad Bayer (چهار سلولی) بهره نمی‌برد. به همین خاطر اگر تصاویر را کراپ کنیم، به خوبی می‌توان تفاوت عملکرد بین آیفون ۱۲ و ۱۲ پرو را مشاهده کرد. جایی که تصویر کراپ شده در مدل پرو با جزئیات بسیار بالا همراه است اما در مدل استاندارد، تصویر کاملا حالت طبیعی خود را از دست داده.

پرتره در شب

آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس به لطف بهره‌مندی از سنسور LiDAR می‌توانند در نور شب، به عکاسی پرتره بپردازند. سنسور جدید می‌تواند به دوربین اصلی در تشخیص عمق میدان و فوکوس خودکار کمک کرده و در نتیجه‌، تصویر شگفت‌انگیزی به ثبت می‌رسد. به ادعای اپل، LiDAR تنها عاملی است که باعث شده آیفون ۱۲ پرو در عکاسی پرتره نیز از حالت شب پشتیبانی کند.

اما آیا واقعا آیفون ۱۲ نمی‌تواند در شب به عکاسی پرتره بپردازد؟ اینطور که به نظر می‌رسد، کاربران می‌توانند با آیفون ۱۲ خود در شب، تصاویر پرتره ثبت کنند. اما خبری از حالت شب نخواهد بود. به همین خاطر، عملکرد آیفون ۱۲ پرو در این بخش با فاصله‌ی زیادی به نسبت مدل استاندارد بهتر است. از حفظ جزئیات گرفته تا کنتراست تصویر، جداسازی پس‌زمینه از سوژه‌ی اصلی و نوردهی، همه چیز به عالی‌ترین شکل ممکن صورت گرفت تا تصاویر زیر به ثبت برسند.

با این حال نباید انتظار داشت آیفون ۱۲ پرو در شرایطی که محیط تاریک است، تصویر فوق‌العاده‌ای ثبت کند. در واقع عملکرد این قابلیت زمانی که در شرایط کم نور به ثبت تصاویر می‌پردازید رضایت بخش است.

اما این تصاویر به کمک سنسور LiDAR بدست آمده و آیفون ۱۲ که از آن بی‌بهره است، باید به توانایی عکاسی محاسباتی پردازنده‌ی قدرتمند خود متکی باشد. در حالت عادی، قطعا تصاویر ثبت شده توسط دوربین این گوشی در حالت پرتره و در نور شب کیفیت خیلی خوبی ندارند. اما آنقدر بد نیست که نتوان از آن استفاده کرد. اما کاربر می‌تواند با کمک قابلیت Auto Enhance، کیفیت تصاویر پرتره را به طرز شگفت‌انگیزی افزایش دهد. در نتیجه‌ی این کار، آیفون ۱۲ می‌تواند بدون نیاز به سنسور LiDAR، چنین تصاویری را ثبت کند.

تست مقاومت آیفون ۱۲ پرو مکس و آیفون ۱۲ مینی در برابر خط و خش و خمیدگی

نتیجه

همانطور که مشاهده کردید، کیفیت تصاویر ثبت شده توسط دوربین اصلی و فوق عریض دو گوشی کاملا مشابه هم است. پشتیبانی از حالت شب در عکاسی پرتره هم روی کاغذ یک برتری برای مدل پرو به حساب می‌آید اما دیدیم که می‌توان با کمک قابلیت Auto Enhance، در آیفون ۱۲ نیز تصاویری به همان خوبی ثبت کرد.

بنابراین به نظر می‌رسد اگر در استفاده از گوشی هوشمند، با واقعیت افزوده و اسکن‌های سه‌بعدی و مواردی از این دست سروکار ندارید و می‌توانید با عدم وجود سنسوری با قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۲ برابری کنار بیایید، آیفون ۱۲ پرو برتری خاصی به نسبت مدل استاندارد نخواهد داشت. بدیهی است سنسور تله‌فوتو برای عاشقان عکاسی می‌تواند فاکتور تعیین کننده‌ای در انتخاب بین دو گوشی باشد. اما خب اگر نیازی به تصاویر با وضوح بالا ندارید و یا نمی‌خواهید تصاویر ثبت شده با زوم ۲ برابری را در نمایشگر بزرگ مشاهده کنید، قطعا آیفون ۱۲ می‌تواند پاسخ‌گوی نیازتان باشد.

بنابراین به نظر می‌رسد تفاوت قیمت ۱۲۰ دلار صرفا به خاطر دوربین تله‌فوتو و سنسور LiDAR باشد. البته فریم دور آیفون ۱۲ پرو نیز از جنس فولاد ضد زنگ (به جای آلومینیوم مدل استاندارد) است اما خب وقتی قرار باشد گوشی درون قاب نگه‌داری شود، آنقدرها اهمیت ندارد که فریم دور از چه جنسی است.

مقایسه‌ی دوربین آیفون ۱۲ پرو با آیفون ۱۱ پرو

اما در این بخش به مقایسه‌ی دوربین گوشی‌های آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۱ پرو می‌پردازیم. دو پرچم‌دار قدرتمند اپل که عملکرد بسیار خوبی هم در زمینه‌ی عکاسی دارند. اما سوال اینجاست که آیفون ۱۲ پرو تا چه اندازه می‌تواند بهتر از پرچم‌دار سال گذشته ظاهر شود؟

دوربین اصلی

همانطور که مشاهده می‌کنید، تنها تفاوتی که بین عملکرد دو گوشی در عکاسی با دوربین اصلی دیده می‌شود، تمایل آیفون ۱۲ پرو به گرم‌تر نشان دادن رنگ‌هاست که در مقایسه‌ی دوربین این گوشی با گلکسی نوت ۲۰ اولترا و پیکسل ۵ نیز شاهد آن بودیم. این اولین باری است که می‌بینیم یک گوشی آیفون، زیبا نشان دادن تصویر را به واقعی‌ نشان دادن آن ترجیح می‌دهد. با این حال هر دو گوشی در نمایش واقعیت، عملکرد فوق‌العاده‌ای نداشتند اما سطح جزئیات، گستره‌ی دینامیکی، کنتراست و کیفیت تصاویر بسیار عالی است. تفاوت اصلی نیز نمایش سرد‌تر رنگ‌ها در آیفون ۱۱ پرو و گرم‌تر در آیفون ۱۲ پرو است.

دوربین فوق عریض

اما وقتی به دوربین فوق عریض سوییچ می‌کنیم، تفاوت بیشتر به چشم می‌آیند. اگرچه در نگاه اول، باز هم به نظر می‌رسد تنها تفاوت بین دو گوشی، گرم و سرد نشان دادن رنگ‌هاست. اما اگر کمی با دقت به تصاویر نگاه کنیم می‌بینیم در گوشه‌ها، عملکرد آیفون ۱۲ پرو به وضوح بهتر از آیفون ۱۱ پرو بوده. این در حالی است که اندازه‌ی سنسور و مگاپیکسل در هر دو دوربین کاملا مشابه است. همچنین وقتی روی تصاویر کراپ کنیم، تفاوت عملکرد دو گوشی در عکاسی فوق عریض بیشتر هم می‌شود.

دوربین تله‌فوتو

آیفون ۱۲ پرو از دوربین تله‌فوتوی ۱۲ مگاپیکسلی با اندازه‌ی سنسور ۱/۳.۴ اینچی، گشودگی دیافراگم f/2.0 و لنز ۵۲ میلی‌متری بهره می‌برد. این دقیقا همان دوربینی است که در آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس تعبیه شده و وظیفه‌ی بزرگ‌نمایی را بر عهده دارد. برخلاف آیفون ۱۲ که برای بزرگ‌نمایی به دوربین اصلی خود وابسته است.

همانطور که مشاهده کردید، هر دو آیفون در بزرگ‌نمایی ۲ برابری عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند. اما نکته‌ی جالب اینجاست که آیفون ۱۱ پرو توانسته عملکرد بهتری داشته باشد. گاهی اوقات تصاویر ثبت شده توسط دوربین تله‌فوتوی گوشی قدیمی جزئیات بیشتری دارد؛ خصوصا در نمایش شاخه و برگ درختان یا آجر قلعه. با این حال برای متوجه شدن تفاوت باید روی تصاویر ۱۰۰ درصد بزرگ‌نمایی کرد.

همچنین اگر به بازتاب پنجره‌ها نگاه کنید، می‌بینید آیفون ۱۱ پرو توانسته حتی جزئیات بیشتری هم به نسبت آیفون ۱۲ پرو به نمایش بگذارد. به نظر می‌رسد Smart HDR جدید آیفون ۱۲ پرو نتوانسته در این صحنه عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و یا شاید اصلا دوربین تله‌فوتوی آیفون ۱۱ پرو بهتر باشد!

عکاسی در شب

دوربین اصلی آیفون ۱۲ پرو از گشودگی دیافراگم بیشتری به نسبت مدل قبل برخوردار است (f/1.6 در مقابل f/1.8) اما در شرایط آزمایشگاهی، این تفاوت آنقدرها به کمک آیفون جدید نیامد. با این حال بهتر است آن‌ها را در شرایط واقعی تست کنیم.

دوربین اصلی

در این صحنه‌ها، Night Mode در حالت خودکار قرار دارد و همانطور که مشاهده می‌کنید، هر دو گوشی توانستند تصاویر تقریبا مشابه‌ای را ثبت کنند. به نظر می‌رسد در حالت خودکار، گشودگی بیشتر دریچه دیافراگم تاثیر خاصی در بهبود کیفیت عکاسی در شب ندارد. اما وقتی حالت شب غیرفعال باشد، (تصاویر زیر) به خوبی می‌توانید برتری دیافراگم f/1.6 را به نسبت f/1.8 مشاهده کنید.

دوربین فوق عریض

از برتری‌های دیگر آیفون ۱۲ پرو به نسبت آیفون ۱۱ پرو، پشتیبانی دوربین فوق عریض آن از حالت شب است که باعث شده آیفون جدید بسیار عملکرد بهتری از خود نشان دهد. حتی بدون فعال کردن حالت شب هم دوربین فوق عریض آیفون ۱۲ پرو تصاویر بهتری را با جزئیات بیشتر و با نویز کمتر به نسبت مدل قدیمی ثبت کرد.

دوربین تله‌فوتو

هیچ یک از آیفون‌های جدید و قدیم در دوربین تله‌فوتوی خود از حالت شب پشتیبانی نمی‌کنند. بدتر اینکه هر دو گوشی در نور شب تمایل به بزرگ‌نمایی دیجیتال داشتند اما خب آنچه که در زیر مشاهده می‌کنید، به هر نحوی که بوده با دوربین تله‌فوتو و با بزرگ‌نمایی ۲ برابری اپتیکال به ثبت رسیده.

همانطور که مشاهده می‌کنید، دوربین تله‌فوتوی آیفون ۱۲ پرو توانسته تصاویر روشن‌‌تری را به ثبت برساند و رنگ‌‌ها نیز به شکل زیبایی به تصویر کشیده‌ شده‌اند. با این حال میزان نویز نیز در تصاویر ثبت شده با آن بالاست ولی از آن جایی که جزئیات در آن به خوبی به نمایش درآمده‌اند، در نهایت عملکرد آیفون ۱۲ پرو را بهتر ارزیابی می‌کنیم.

در آخرین بخش مقایسه، آیفون ۱۲ و آیفون ۱۱ پرو را مقابل هم داریم. دو محصولی که تقریبا در یک محدوده‌ی قیمتی قرار دارند. با این حال پرچم‌دار سال گذشته از دوربین تله‌فوتو نیز بهره می‌برد و این می‌تواند برای این محصول یک برتری محسوس به حساب بیاید.

از آن جایی که عملکرد دوربین فوق عریض و اصلی آیفون ۱۲ و ۱۲ پرو کاملا مشابه هم بود، بنابراین آنچه که در نتیجه‌ی مقایسه‌ی دو مدل پرو بدست آمد، در اینجا نیز صدق می‌کند. یعنی تفاوت دوربین اصلی این دو گوشی، تمایل آیفون ۱۲ پرو به گرم‌تر نشان دادن رنگ‌هاست. (این تفاوت عملکرد در تصاویر فوق عریض نیز دیده می‌شود).

تنها جایی که آیفون ۱۱ پرو می‌تواند کاملا برنده باشد، در بزرگ‌نمایی است که می‌تواند تا دو برابر به صورت اپتیکال این کار را انجام دهد در حالی که در آیفون ۱۲ هیچ دوربینی برای اینکار وجود ندارد و این محصول برای بزرگ‌نمایی، به دوربین اصلی خود وابسته است.

نتیجه

در زمینه‌ی عکاسی، برتری اصلی آیفون ۱۲ پرو به آیفون ۱۱ پرو، دوربین فوق عریض آن است که نه تنها در نور روز، بلکه در نور شب نیز به شکل محسوسی تصاویر بهتری ثبت می‌کند. با این حال در ثبت تصاویر با دوربین اصلی و تله‌فوتو، تفاوت خیلی زیادی حس نشد و به نظر می‌رسد آن دسته از کاربرانی که صرفا به کیفیت دوربین اهمیت می‌دهند، نیازی به محصول جدید اپل نخواهند داشت. بنابراین نتیجه‌گیری کلی به این صورت است؛ اگر برای لذت بردن از عکاسی و فیلم‌برداری به دنبال محصولی مناسب از بین آیفون‌ها هستید، آیفون ۱۱ پرو یا پرو مکس می‌توانند همچنان گزینه‌های خوبی باشند (به نسبت آیفون ۱۲ یا آیفون ۱۲ مینی).

اما با در نظر گرفتن تمام مزیت‌هایی که می‌توانید با خرید آیفون ۱۲ به آن دسترسی داشته باشید، نظیر پردازنده‌ی قدرتمند A14 با پشتیبانی از اینترنت ۵G و طراحی جدید و جذاب، می‌توان به صورت کلی ارزش خرید آن را به نسبت مدل قدیمی بیشتر دانست. البته این در صورتی است که بین این دو گوشی قصد دارید مدلی را انتخاب کنید. اگر در حال حاضر از آیفون ۱۱ پرو یا پرو مکس استفاده می‌کنید، کوچ کردن به آیفون جدید چندان منطقی نخواهد بود. مگر اینکه اینترنت ۵G یا طراحی جدید برایتان بسیار حائز اهمیت باشد.

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala