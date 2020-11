هفته‌ی گذشته گزارشی منتشر شد مبنی براینکه دوربین آیفون ۱۲ پرو توانست در رتبه‌بندی وب‌سایت DxOMark، در رده‌ی پنجم قرار بگیرد. امروز اما دوربین سلفی آیفون ۱۲ پرو مورد بررسی قرار گرفت و این محصول توانست با امتیاز ۹۸، در رتبه‌ی هفتم قرار بگیرد.

در حال حاضر در بین ۵ گوشی برتر از لحاظ دوربین در وب‌سایت DxOMark، اپل دو نماینده دارد. آیفون ۱۲ پرو مکس و آیفون ۱۲ پرو که به ترتیب در رده‌های چهارم و پنجم قرار دارند. اگرچه آن‌ها هنوز هم فاصله‌ی زیادی تا پشت سر گذاشتن هواوی میت ۴۰ پرو، برترین محصول در این زمینه دارند، اما این بدان معنا نیست که کیفیت این گوشی‌ها در زمینه‌ی عکاسی پایین است.

دوربین سلفی آیفون ۱۲ پرو نیز درست مانند دوربین اصلی این گوشی، نه بهترین است و نه می‌توان آن را ضعیف دانست. سنسوری ۱۲ مگاپیکسلی با عملکردی بسیار خوب که پیشرفت‌ محسوسی هم به نسبت دوربین سلفی بکار رفته در آیفون ۱۱ پرو داشته و توانست امتیاز ۹۸ را از DxOMark دریافت کند. با این امتیاز، آیفون ۱۲ پرو از لحاظ عکاسی سلفی در رده‌ی هفتم قرار می‌گیرد. یعنی مشابه ایسوس زنفون ۶ و البته یک رتبه پایین‌تر از گلکسی نوت ۱۰ پلاس با امتیاز ۹۹.

اما نحوه‌ی امتیازگیری آیفون ۱۲ پرو نیز در این بخش به این صورت بوده که در زمینه‌ی عکاسی ۱۰۱ و در فیلم‌برداری نیز ۹۳ امتیاز کسب شده. این دوربین ۱۲ مگاپیکسلی که از گشودگی دیافراگم f/2.2 بهره می‌برد، سنسوری به بزرگی ۱/۳.۶ اینچ دارد که توانسته به نسبت پرچم‌دار سال گذشته‌ی اپل، عملکرد بسیار بهتری از خود به نمایش بگذارد.

به گفته‌ی DxOMark، دوربین سلفی آیفون ۱۲ پرو در نوردهی روی صورت سوژه، نمایش جزئیات در شرایط عادی، ایجاد افکت بوکه، گستره‌ی دینامیکی و مواردی از این دست، عملکرد رضایت‌بخشی داشته. از طرفی در رابطه با نقاط ضعف آن نیز می‌توان به وجود نویز کم در پس زمینه در شرایط عادی اشاره کرد که البته در محیط‌هایی با نور کم، شدت آن افزایش پیدا می‌کند. همچنین سیستم فوکوس ثابت آن نیز نمی‌تواند سوژه‌هایی که در فواصل دور قرار گرفته‌اند با وضوح و کیفیت قابل قبول به نمایش بگذارد.

در بخش ویدیو، آیفون ۱۲ پرو توانست در تعادل رنگ سفید، نمایش جزئیات و کنترل افکت‌های مصنوعی تصویر، عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش بگذارد. لازم به ذکر است دوربین سلفی این محصول می‌تواند در وضوح ۴K و با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کند. به صورت کلی، عملکرد آیفون ۱۲ پرو در زمینه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری، چه با دوربین اصلی و چه با دوربین سلفی، بسیار خوب ارزیابی می‌شود و دقیقا همان چیزی را شاهد بودیم که از اپل انتظار می‌رفت.

نظر شما در این رابطه چیست؟ عملکرد اپل را در این زمینه چطور ارزیابی می‌کنید؟

